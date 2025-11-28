B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze

Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze

B1.ro
28 nov. 2025, 23:54
Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze
Cuprins
  1. Cum a ajuns fetița de opt ani în mașina de spălat
  2. Cum au încercat salvatorii să o scotă pe fetiță din mașina de spălat

O familie din Germania a trecut prin clipe de groază, după ce o fetiță de opt ani a rămas blocată în mașina de spălat.

Cum a ajuns fetița de opt ani în mașina de spălat

Fetița de opt ani părea că și-a propus cu orice preț să câștige un joc de-a v-ați ascunselea, motiv pentru care a ales o ascunzătoare pe care nu mulți ar fi intuit-o: mașina de spălat. Însă, ascunzătoarea avea un defect și anume că a blocat-o pe copilă înauntrul mașinii. Incidentul s-a petrecut în zona orașului Darmstadt, din Germania, și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru remedierea problemei.

„În timp ce se juca de-a v-aţi ascunselea, fetiţa a căutat un loc de ascuns deosebit de bun”, a declarat inspectorul municipal de pompieri, Benedikt Frohlich, citat de agenția dpa. Potrivit acestuia, copilul a intrat în cuva mașinii de spălat cu picioarele înainte, iar mai apoi și-a strecurat și restul corpului, ceea ce a determinat blocarea ei înauntru.

Văzând cum se prezintă situația, părinții nu au stat pe gânduri și au sunat și imediat la pompieri pentru ajutor.

Cum au încercat salvatorii să o scotă pe fetiță din mașina de spălat

În primă fază, salvatorii au încercat să o scoată pe fetiță folosind lubrifianți și demontând părți ale mașinii, astfel încât să nu afecteze funcționalitatea aparatului. Însă, cum niciuna dintre metodele noninvazive pentru mașină s-au dovedit inefieciente, au recurs la tăierea cuvei cu un fierăstrău electric. Din fericire, fetița nu a fost rănită.

Specialiștii trag un semnal de alarmă și îi avertizează pe adolescenți și copii să evite să se ascundă în spații înguste sau în obiecte electrocasnice. Blocarea în acele spații și posibilitatea de a fi găsiți prea târziu, face ca jocurile să devină un adevărat pericol pentru viața și siguranța lor.

Incidentul amintește de o situație similară, care a avut loc în luna octombrie, într-o suburbie a Vienei. Pompierii au fost nevoiți să folosească o foarfecă hidraulică pentru a elibera o adolescentă de 13 ani care se urcase într-un uscător de rufe.

Tags:
Citește și...
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
Externe
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
Adolescenții români acuzați de viol în Irlanda de Nord au fost achitați. Cazul stârnise proteste violente, extinse în mai multe orașe
Externe
Adolescenții români acuzați de viol în Irlanda de Nord au fost achitați. Cazul stârnise proteste violente, extinse în mai multe orașe
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Externe
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”
Externe
Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”
Petrolier rusesc din flotă fantomă avariat grav în Marea Neagră. Ce a provocat explozia navei (FOTO)
Externe
Petrolier rusesc din flotă fantomă avariat grav în Marea Neagră. Ce a provocat explozia navei (FOTO)
Mass-media italiană paralizată de o grevă istorică a jurnaliștilor. Cum afectează publicul și fluxul de informații
Externe
Mass-media italiană paralizată de o grevă istorică a jurnaliștilor. Cum afectează publicul și fluxul de informații
CTP: „Se întâmplă în lume ceva rar, unic în istoria omenirii. Nu exagerez deloc. Trăim într-o lume în descompunere. România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre” (VIDEO)
Externe
CTP: „Se întâmplă în lume ceva rar, unic în istoria omenirii. Nu exagerez deloc. Trăim într-o lume în descompunere. România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre” (VIDEO)
A renunțat la jobul de manager, iar acum face milioane de euro dintr-o meserie de care mulți se feresc. „Sunt cea mai fericită când sunt cufundată în mucegai și murdărie”
Externe
A renunțat la jobul de manager, iar acum face milioane de euro dintr-o meserie de care mulți se feresc. „Sunt cea mai fericită când sunt cufundată în mucegai și murdărie”
Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin. Ce au pus la cale cei doi (VIDEO)
Externe
Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin. Ce au pus la cale cei doi (VIDEO)
Newsweek / Politico: Europa ia în calcul o ofensivă fără precedent împotriva Rusiei. Putin amplifică războiul hibrid
Externe
Newsweek / Politico: Europa ia în calcul o ofensivă fără precedent împotriva Rusiei. Putin amplifică războiul hibrid
Catalin Drula
Ultima oră
01:02 - Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
00:15 - Irina Columbeanu a dat lovitura cu tablourile pe care le-a pictat. Suma uriașă cu care și-a vândut o lucrare
23:54 - Europa se pregătește să trimită astronauți pe Lună. Cum va influența această viziune prezența Europei în spațiu
23:53 - Condamnarea primită de infirmiera unei creșe din Capitală, care a terorizat o fetiță de 2 ani
23:23 - Povestea neștiută a lui Richard Abou Zaki. Abuzurile pe care le-a trăit în restaurantele pentru care a lucrat: „Bătaia aia în bucătărie…”
23:14 - Adolescenții români acuzați de viol în Irlanda de Nord au fost achitați. Cazul stârnise proteste violente, extinse în mai multe orașe
22:53 - Preparatul internațional care i-a cucerit pe români: „Nu-ți mai trebuie nimic”. Cererea s-a dublat în ultima perioadă
22:48 - WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
22:31 - CTP: Dacă va cădea acest Guvern, atunci e bomboana de pe colivă. Asta ne mai lipsește (VIDEO)
22:15 - Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”