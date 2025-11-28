O familie din Germania a trecut prin clipe de groază, după ce o fetiță de opt ani a rămas blocată în mașina de spălat.

Cum a ajuns fetița de opt ani în mașina de spălat

Fetița de opt ani părea că și-a propus cu orice preț să câștige un joc de-a v-ați ascunselea, motiv pentru care a ales o ascunzătoare pe care nu mulți ar fi intuit-o: mașina de spălat. Însă, ascunzătoarea avea un defect și anume că a blocat-o pe copilă înauntrul mașinii. Incidentul s-a petrecut în zona orașului , din Germania, și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru remedierea problemei.

„În timp ce se juca de-a v-aţi ascunselea, fetiţa a căutat un loc de ascuns deosebit de bun”, a declarat inspectorul municipal de pompieri, Benedikt Frohlich, citat de agenția dpa. Potrivit acestuia, copilul a intrat în cuva mașinii de spălat cu picioarele înainte, iar mai apoi și-a strecurat și restul corpului, ceea ce a determinat blocarea ei înauntru.

Văzând cum se prezintă situația, părinții nu au stat pe gânduri și au sunat și imediat la pompieri pentru ajutor.

Cum au încercat salvatorii să o scotă pe fetiță din mașina de spălat

În primă fază, salvatorii au încercat să o scoată pe fetiță folosind lubrifianți și demontând părți ale mașinii, astfel încât să nu afecteze funcționalitatea aparatului. Însă, cum niciuna dintre metodele noninvazive pentru mașină s-au dovedit inefieciente, au recurs la tăierea cuvei cu un fierăstrău electric. Din , fetița nu a fost rănită.

Specialiștii trag un semnal de alarmă și îi avertizează pe adolescenți și copii să evite să se ascundă în spații înguste sau în obiecte electrocasnice. Blocarea în acele spații și posibilitatea de a fi găsiți prea târziu, face ca jocurile să devină un adevărat pericol pentru viața și siguranța lor.

Incidentul amintește de o situație similară, care a avut loc în luna octombrie, într-o suburbie a Vienei. Pompierii au fost nevoiți să folosească o foarfecă hidraulică pentru a elibera o adolescentă de 13 ani care se urcase într-un uscător de rufe.