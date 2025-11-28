B1 Inregistrari!
28 nov. 2025, 16:34
Foto simbol: Pixabey
Cuprins
  1. Câți bani face, în prezent, Auri
  2. Care a fost cea mai mare provocare pentru tânără
  3. Produsele care o ajută cel mai mult când face curat pe Auri Kananen
  4. Auri Kananen face curat gratuit persoanelor bolnave

O femeie a dezvăluit că a devenit milionară făcând o treabă pe care nimeni altcineva nu vrea să o facă. Auri Kananen, în vârstă de 30 de ani, reușește să câștige bani făcând curat în unele dintre cele mai murdare locuințe din lume. 

Câți bani face, în prezent, Auri

În 2020, Auri Kananen a început să facă curățenie în casele străinilor pe gratis, în timp ce, pe parcursul săptămânii, lucra ca supervizor la o firmă de curățenie. Dar după ce a început să posteze experiențele din locuințele pe care le curăța pe TikTok, împărtășind totodată sfaturi, Auri Kananen a devenit un influencer în adevăratul sens al cuvântului. Are peste 10 milioane de urmăritori pe TikTok, numeroase companii care o contactează pentru colaborări și, în plus, a reușit să câștige uimitoarea sumă de 500.000 de euro doar de pe canalul ei de YouTube.

„Curățenia este distractivă – cel mai bun lucru din lume. Îmi place la nebunie. Mă face să mă simt satisfăcută. Fericită, foarte relaxată – ca și cum viața mea ar fi completă.

Îmi amintesc că eram încântată să am 100.000 de urmăritori, dar acum să am 10 milioane e o nebunie – e ca și cum aș avea propria echipă de curățenie. Sunt foarte recunoscătoare.

Banii nu m-au schimbat, pur și simplu îmi place să fac curățenie și să o împărtășesc cu lumea. Îmi iubesc meseria. Este super satisfăcător când poți șterge un strat gros de praf. Este pur și simplu cel mai bun sentiment din lume. Caut acest sentiment săptămână de săptămână și încerc mereu să găsesc case din ce în ce mai murdare”, a declarat Auri Kananen, potrivit The Sun.

Care a fost cea mai mare provocare pentru tânără

Anul trecut, Auri și-a lansat firma de curățenie și acum călătorește prin lume curățând case pe care să le curețe. Originară din Finlanda, a bifat deja locuințe din Marea Britanie, Elveția și Suedia. Deși multe dintre proprietățile pe care le curăță sunt extrem de murdare, aceasta nu este o problemă pentru o profesionistă ca ea.

Auri nu numai că trebuie să șteargă mizeria în genunchi, dar a văzut și frigidere pline de mâncare mucegăită și șobolani.

„Cel mai extrem proiect a fost o baie care nu fusese curățată de șase ani. Era neagră de mucegai, podeaua plină de deșeuri și sticle de urină și fecale”, a povestit tânăra.

Produsele care o ajută cel mai mult când face curat pe Auri Kananen

Capacitatea lui Auri de a transforma casele pe care le curăță i-a determinat pe mulți să creadă că tânăra se ajută de aparate cu ultimă tehnologie, care îi ușurează sau fac munca în locul ei. Adevărul e cu totul altul, iar tânăra împărtășește cu bucurie din „secretele ei”.

„Oamenii cred că folosesc echipamente de înaltă tehnologie, dar nu este așa. Folosesc o mătură pentru a scăpa de murdărie și păr, apoi un făraș și o perie, urmate de apă și săpun sau soluție de curățat covoare.

Am început să lucrez cu normă întreagă în 2012 și mi-am dat seama că locurile de muncă de la care obțineam cea mai mare satisfacție erau cele pe care alte persoane care lucrau în curățenie le refuzau.

Mi-a venit prima dată ideea să-mi împărtășesc munca pe rețelele de socializare în timpul pandemiei, în iunie 2020 – știam că oamenii erau blocați acasă și voiam să le arăt cât de ușoară poate fi curățenia. Așa că mi-am creat conturi pe TikTok, Instagram, YouTube și Facebook și am început să distribui videoclipuri înainte și după. Au devenit virale, obținând 1,9 milioane de vizualizări, apoi dublu și triplu. Până în decembrie, aveam trei milioane de urmăritori, iar acum am peste 10 milioane pe canalele mele.

În iunie, următorul an, am demisionat de la locul de muncă, datorită succesului meu pe rețelele de socializare”, a povestit Auri.

Auri Kananen face curat gratuit persoanelor bolnave

Auri curăță gratuit multe dintre casele clienților ei, adăugând: „Prietenii și familia mea sunt mândri de mine și, deși curățenia este modul în care îmi câștig existența, fac și curățenie gratuit, ajutând persoane bolnave. Primesc atât de multe mesaje sfâșietoare și fotografii cu case murdare. Recent, am primit un mesaj de la o femeie care era îngrijorată pentru prietena ei de 86 de ani, bolnavă de Alzheimer, care ascundea mâncarea putrezită prin sertare și în spatele canapelelor.

Baia ei era plină de mucegai și haine nespălate. Eram hotărâtă să-i creez un mediu plăcut, așa că am petrecut două zile ștergând centimetru cu centimetru locurile cu mâncare putrezită și viermi. Mirosul era copleșitor.

Când am terminat, s-a oferit să mă plătească, dar a fost suficient să o văd fericită. Am vorbit și cu rude și grupuri de sprijin pentru a mă asigura că pot menține casa ei curată.

pentru alte persoane vulnerabile, le las un kit și o listă cu momentul și modul în care trebuie să facă curățenie”, a spus influencerița.

Și, deși a fi personal de curățenie este o meserie pe care mulți s-ar putea să nu vrea să o facă, Auri a concluzionat: „Oamenii ar putea considera munca mea dezgustătoare, dar niciodată nu sunt mai fericită decât atunci când sunt cufundată până la genunchi în mucegai și murdărie”.

