Deficitul bugetar al Rusiei a scăzut la 28 de miliarde de dolari. Cheltuielile au scăzut, veniturile au crescut

Rusia a încheiat prima jumătate a anului cu un deficit bugetar de 2.600 de miliarde de ruble, echivalentul a 28,26 miliarde de dolari, pe fondul scăderii cheltuielilor și a creșterii veniturilor, în iunie. Acest aspect ajută Moscova să țină sub control finanțele Rusiei. În comparație cu anul trecut, Rusia a înregistrat un surplus bugetar de 1,480 de miliarde de ruble, dar cheltuielile considerabile pentru susținerea și efectul sancțiunilor occidentale asupra veniturilor Rusiei au dus la golirea visteriei Guvernului rus.

Veniturile din petrol și gaze au scăzut cu 47%

La finalul anului trecut, Ministerul rus al Finanțelor a încetat să mai posteze date referitoare la execuția bugetară pentru fiecare lună, dar pe baza datelor publicate vineri, în iunie 2023, Rusia a înregistrat un surplus de 816 miliarde de ruble. Acest lucru vine după un deficit de aproape 1.000 de miliarde de ruble în aprilie și un surplus de 13 miliarde de ruble în mai, conform observatornews.

Veniturile Rusie care nu au legătura cu petrolul și gazele au fost mai mari cu 17,8% în perioada ianuarie-iunie 2023, în comparație cu periada similară a anului trecut. Dar, , care sunt cruciale pentru Rusia, au scăzut cu 47% în primul semestru, iar Ministerul de Finanțe a învinovățit cotațiile mai mici la țițeiul Ural și diminuarea exporturilor de gaze naturale rusești.

Cheltuieli mai mari, venituri mai mici

Per total, cheltuielile bugetare ale Rusiei au fost cu 19,5% mai mari în primul semestru din acest an decât în perioada similară din 2022, în timp ce veniturile au fost mai mici cu 11,7%. Ministrul Finanţelor, Anton Siluanov, a spus de mai multe ori că Rusia va încheia acest an cu un deficit bugetar de maxim 2% din PIB. Totuși, mai mulți analiști nu sunt de acord cu aceste estimări și spun că Fondul Monetar Internațional se așteaptă la un deficit bugetar mult mai mare în 2023.

Anul trecut, Rusia a înregistrat un deficit bugetar de 3.290 miliarde de ruble. Pentru a acoperi această lipsă, Moscova a cheltuit în acest an 506 miliarde de ruble de la fondul suveran, unde se acumulează veniturile din exporturile de petrol al țării.