Dimitri Medvedev îl îndeamnă pe premierul japonez Fumio Kishida să se sinucidă

Dimitri Medvedev l-a îndemnat pe premierul japonez Fumio Kishida să se sinucidă în fața miniștrilor săi. Declarația actualului vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse a fost făcută în contextul vizitei în SUA a premierului japonez, unde cele două părți și-au reafirmat sprijinul reciproc. Potrivit , înțelegerea prevede ca orice posibilă utilizare de către Rusia a unei arme nucleare în Ucraina „să fie considerată un act ostil împotriva întregii umanități, ce nu va avea nicio justificare”.

Russian ex-president Medvedev says Japan’s prime minister should disembowel himself

