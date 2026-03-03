Doi copii au fost otrăviți cu insecticid la un restaurant italian din Perth, Australia, după ce li s-a servit citronella în loc de suc de merișoare. Incidentul a dus la o amendă de 40.000 de dolari pentru fostul proprietar al localului.

Au fost otrăviți cu insecticid. Ce s-a întâmplat la restaurant

În iunie 2024, la restaurantul Miky’s Italian Fusion din suburbia Crawley a orașului Perth, două surori, Hannah și Olivia Lemin, au fost servite cu citronella în loc de suc de merișoare. Incidentul a avut loc în timpul unei cine în familie, iar fetele au remarcat imediat gustul neobișnuit, descriindu-l ca fiind „otravă”, potrivit .

Ulterior, s-a descoperit că le-a servit o soluție de citronella de culoare roz și ulei pentru lămpi. Acest incident a declanșat o anchetă a Departamentului Sănătății și a dus la tratamentul medical al fetelor la spital.

Cum a reacționat justiția

Marți, Tribunalul Magistraturii din Perth l-a găsit pe fostul proprietar al restaurantului vinovat de vânzarea de alimente nesigure și de neîndeplinirea obligației de diligență. Proprietarul a primit o amendă de 40.000 de dolari pentru aceste încălcări.

Magistratul a subliniat că restaurantul nu a fost gestionat corespunzător și nu a respectat normele de siguranță alimentară. Avocatul proprietarului a menționat că acesta și-a pierdut afacerea și nu mai activează în domeniul ospitalității.

Care au fost consecințele asupra familiei

Familia Lemin a trecut prin momente de groază, iar părinții au descris cum fetele au scuipat imediat lichidul și au acuzat simptome de otrăvire.

„Fiicele mele au început să bea, dar amândouă au scuipat sucul de afine și au spus: «E otrăvit»”, a declarat Michele Lemin.

„Le-am spus: «Nu fiți prostuțe», am luat paharul, am băut și eu, apoi l-am scuipat”, a adăugat ea.

„Fiicele mele… aveau arsuri la stomac, le furnicau degetele și mâinile. Aveau dureri de cap… era îngrozitor”.

Michele Lemin a declarat că a simțit aceeași senzație după ce a gustat din pahar.

Marcus Lemin a încercat să clarifice situația cu personalul restaurantului, dar a întâmpinat rezistență. În final, familia a mers de urgență la spital, unde copiii au fost tratați pentru simptome de otrăvire, inclusiv arsuri la stomac și furnicături.

După incident, Marcus Lemin a exprimat speranța că amenda va servi drept avertisment pentru industria ospitalității, în vederea evitării unor incidente similare.