B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Incident grav la un restaurant. Amenda primită după ce unor copii li s-a dat, din greșeală, insecticid în loc de suc de merișoare: „Era îngrozitor”

Incident grav la un restaurant. Amenda primită după ce unor copii li s-a dat, din greșeală, insecticid în loc de suc de merișoare: „Era îngrozitor”

Ana Maria
03 mart. 2026, 14:25
Incident grav la un restaurant. Amenda primită după ce unor copii li s-a dat, din greșeală, insecticid în loc de suc de merișoare: Era îngrozitor
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Au fost otrăviți cu insecticid. Ce s-a întâmplat la restaurant
  2. Cum a reacționat justiția
  3. Care au fost consecințele asupra familiei

Doi copii au fost otrăviți cu insecticid la un restaurant italian din Perth, Australia, după ce li s-a servit citronella în loc de suc de merișoare. Incidentul a dus la o amendă de 40.000 de dolari pentru fostul proprietar al localului.

Au fost otrăviți cu insecticid. Ce s-a întâmplat la restaurant

În iunie 2024, la restaurantul Miky’s Italian Fusion din suburbia Crawley a orașului Perth, două surori, Hannah și Olivia Lemin, au fost servite cu citronella în loc de suc de merișoare. Incidentul a avut loc în timpul unei cine în familie, iar fetele au remarcat imediat gustul neobișnuit, descriindu-l ca fiind „otravă”, potrivit ABC.

Ulterior, s-a descoperit că barmanul le-a servit o soluție de citronella de culoare roz și ulei pentru lămpi. Acest incident a declanșat o anchetă a Departamentului Sănătății și a dus la tratamentul medical al fetelor la spital.

Cum a reacționat justiția

Marți, Tribunalul Magistraturii din Perth l-a găsit pe fostul proprietar al restaurantului vinovat de vânzarea de alimente nesigure și de neîndeplinirea obligației de diligență. Proprietarul a primit o amendă de 40.000 de dolari pentru aceste încălcări.

Magistratul a subliniat că restaurantul nu a fost gestionat corespunzător și nu a respectat normele de siguranță alimentară. Avocatul proprietarului a menționat că acesta și-a pierdut afacerea și nu mai activează în domeniul ospitalității.

Care au fost consecințele asupra familiei

Familia Lemin a trecut prin momente de groază, iar părinții au descris cum fetele au scuipat imediat lichidul și au acuzat simptome de otrăvire.

„Fiicele mele au început să bea, dar amândouă au scuipat sucul de afine și au spus: «E otrăvit»”, a declarat Michele Lemin.

„Le-am spus: «Nu fiți prostuțe», am luat paharul, am băut și eu, apoi l-am scuipat”, a adăugat ea.

„Fiicele mele… aveau arsuri la stomac, le furnicau degetele și mâinile. Aveau dureri de cap… era îngrozitor”.

Michele Lemin a declarat că a simțit aceeași senzație după ce a gustat din pahar.

Marcus Lemin a încercat să clarifice situația cu personalul restaurantului, dar a întâmpinat rezistență. În final, familia a mers de urgență la spital, unde copiii au fost tratați pentru simptome de otrăvire, inclusiv arsuri la stomac și furnicături.

După incident, Marcus Lemin a exprimat speranța că amenda va servi drept avertisment pentru industria ospitalității, în vederea evitării unor incidente similare.

Tags:
Citește și...
Înmormântarea lui El Mencho: sicriu de aur și tensiuni în Jalisco (GALERIE FOTO/VIDEO)
Externe
Înmormântarea lui El Mencho: sicriu de aur și tensiuni în Jalisco (GALERIE FOTO/VIDEO)
Statele europene susțin loviturile împotriva Iranului. NATO nu a fost implicată în campania din Orientul Mijlociu
Externe
Statele europene susțin loviturile împotriva Iranului. NATO nu a fost implicată în campania din Orientul Mijlociu
Președintele Emiratelor Arabe, surprins la Dubai Mall. Gestul făcut de șeic atât pentru locuitori, cât și pentru turiști (VIDEO)
Externe
Președintele Emiratelor Arabe, surprins la Dubai Mall. Gestul făcut de șeic atât pentru locuitori, cât și pentru turiști (VIDEO)
Peste 100 de elevi români sunt blocaţi în ţări din Orientul Mijlociu. O parte au cerut să participe la cursuri online
Externe
Peste 100 de elevi români sunt blocaţi în ţări din Orientul Mijlociu. O parte au cerut să participe la cursuri online
Reacția unui puști din Israel când își vede școala bombardată. Reporterul a izbucnit în râs (VIDEO)
Externe
Reacția unui puști din Israel când își vede școala bombardată. Reporterul a izbucnit în râs (VIDEO)
Trump, ironizat de o celebritate americană: „Nu-mi vine să cred că bombele noastre sunt acum mai inteligente decât președintele nostru” (VIDEO)
Externe
Trump, ironizat de o celebritate americană: „Nu-mi vine să cred că bombele noastre sunt acum mai inteligente decât președintele nostru” (VIDEO)
Israelul își extinde prezența militară în sudul Libanului. Netanyahu și Katz autorizează preluarea unor poziții strategice
Externe
Israelul își extinde prezența militară în sudul Libanului. Netanyahu și Katz autorizează preluarea unor poziții strategice
Dispută pe petrol între Kiev și Budapesta. Zelenski: „Orban pur și simplu nu vrea cu adevărat să îl cumpere”
Externe
Dispută pe petrol între Kiev și Budapesta. Zelenski: „Orban pur și simplu nu vrea cu adevărat să îl cumpere”
Noi controverse privind starea de sănătate a lui Trump. Semnul vizibil de pe gâtul președintelui SUA, care a generat îngrijorări (FOTO)
Externe
Noi controverse privind starea de sănătate a lui Trump. Semnul vizibil de pe gâtul președintelui SUA, care a generat îngrijorări (FOTO)
Mark Carney, în Australia. Mineralele critice și apărarea, în centrul discuțiilor
Externe
Mark Carney, în Australia. Mineralele critice și apărarea, în centrul discuțiilor
Ultima oră
16:46 - Mihai Dimian este oficial ministru al Educației. El a depus jurământul în fața președintelui Nicușor Dan
16:44 - Software de contabilitate pentru companii care vor control real asupra cifrelor
16:42 - Digitalizarea jocurilor de casino: de la sălile tradiționale la platformele online
16:40 - Secretele unui zâmbet de revistă – Cum să ai (mereu) dinți sănătoși și frumoși
16:37 - De ce rămân tinerii medici fără loc de muncă după rezidențiat. 8 din 9 rezidenți nu au post în spital
16:30 - Comoară scoasă din pământ în Gorj. Monede grecești din epoca lui Filip al II-lea, descoperite la Prigoria (FOTO)
16:28 - Înmormântarea lui El Mencho: sicriu de aur și tensiuni în Jalisco (GALERIE FOTO/VIDEO)
16:23 - Statele europene susțin loviturile împotriva Iranului. NATO nu a fost implicată în campania din Orientul Mijlociu
16:10 - Președintele Emiratelor Arabe, surprins la Dubai Mall. Gestul făcut de șeic atât pentru locuitori, cât și pentru turiști (VIDEO)
16:00 - Newsweek: Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e motivul?