Marea Britanie lovește dur industria tutunului. Ce interdicții ar putea intra în vigoare pentru tinerii născuți după 2009

Iulia Petcu
21 apr. 2026, 19:54
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum va funcționa interdicția pentru tineri
  2. De ce insistă autoritățile asupra aceastei reformă
  3. Ce se schimbă pentru vaping și țigările electronice
  4. Ce critici și susțineri au apărut

Marea Britanie pregătește una dintre cele mai dure schimbări anti-fumat din ultimii ani. Parlamentul a aprobat o lege care blochează accesul noilor generații la țigări și înăsprește regulile pentru produsele de vaping.

Cum va funcționa interdicția pentru tineri

Proiectul numit „Tobacco and Vapes Bill” a trecut de ambele camere ale Parlamentului britanic și urmează să primească aprobarea regală, transmite BBC. Actul normativ schimbă radical accesul la produsele din tutun pentru generațiile tinere.

Persoanele care au în prezent 17 ani sau mai puțin nu vor putea cumpăra niciodată legal țigări. Mai exact, toți cei născuți după 1 ianuarie 2009 intră sub această interdicție permanentă.

Guvernul britanic susține că măsura urmărește apariția unei generații fără fumat. În paralel, statul primește competențe noi pentru controlul produselor cu nicotină, inclusiv asupra aromelor și ambalajelor.

De ce insistă autoritățile asupra aceastei reformă

Executivul de la Londra consideră fumatul una dintre principalele cauze ale deceselor prevenibile, dizabilităților și problemelor medicale cronice. Noua legislație face parte dintr-un plan mai amplu de reducere a impactului asupra sistemului sanitar.

Baroness Merron, ministrul Sănătății, a descris votul final drept un moment istoric pentru sănătatea publică din Regatul Unit.

„Această după-amiază marchează finalul parcursului acestui proiect de lege prin Parlament. Este o lege de referință, va crea o generație fără tutun.

Este, de fapt, cea mai mare intervenție de sănătate publică dintr-o generație și îi pot asigura pe toți membrii Camerei Lorzilor că va salva vieți”, a spus ea.

Ce se schimbă pentru vaping și țigările electronice

Legea introduce limite suplimentare și pentru utilizarea produselor de vaping, mai ales în spațiile unde sunt prezenți copii sau persoane vulnerabile. Autoritățile spun că vor să reducă normalizarea acestui obicei.

Vapingul va fi interzis în mașinile în care se află copii, în locurile de joacă, lângă școli și în zona spitalelor. Totuși, folosirea acestor produse rămâne permisă în exteriorul spitalelor.

Planul nu vizează și terasele pub-urilor, plaje sau alte spații deschise. De asemenea, cetățenii își vor putea folosi produsele acasă, relatează Capital.

Ce critici și susțineri au apărut

Lord Naseby a avertizat că legea afectează numeroși comercianți și companii din industrie. El a cerut accent mai mare pe educație și prevenție.

„Proiectul de lege privind tutunul și produsele de vaping supără foarte mulți oameni din acea industrie, inclusiv comercianți.

Ceea ce avem cu adevărat nevoie este o înțelegere corectă a modului în care îi educăm pe oameni să nu înceapă să fumeze”, a spus acesta.

Sarah Sleet, reprezentanta „Asthma + Lung UK”, a salutat votul și a cerut finanțarea serviciilor de renunțare la fumat. „Industria tutunului ar trebui să plătească, printr-o taxă, pentru a reduce daunele pe care le provoacă, finanțând aceste servicii esențiale în întreg Regatul Unit.”

