Explozia prețului petrolului, alimentată de conflictul din Iran, începe să se simtă direct în buzunarele pasagerilor. Zborurile pe distanțe lungi din Europa se scumpesc cu peste 100 de dolari de persoană. Creșterea este evidențiată într-o analiză realizată de ONG-ul Transport & Environment (T&E), citată de .

Cu cât au crescut costurile şi ce rute sunt afectate

Scumpirea accelerată a combustibilului pentru avioane lovește direct în costurile pasagerilor. Potrivit unei analize realizate de , prețul carburantului a adăugat, în medie, 88 de euro (104 dolari) per pasager pentru zborurile pe distanțe lungi care pleacă din Europa și 29 de euro pentru cursele din interiorul continentului.

Datele compară nivelurile din 16 aprilie cu cele de dinaintea izbucnirii conflictului, pe 28 februarie. Diferențele sunt vizibile și pe rute concrete. Un zbor de la Barcelona la Berlin ajunge să coste cu 26 de euro mai mult per pasager. În același timp, o cursă lung-curier, precum Paris–New York, se scumpește cu aproximativ 129 de euro.

Pe fondul acestor creșteri, prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril. Situația alimentează temerile că problemele în aprovizionarea cu ar putea duce chiar la anulări de zboruri.

Ce reacţii au avut companiile aeriene şi ce măsuri propune UE

Marile companii aeriene europene, inclusiv Lufthansa, și Air France-KLM, avertizau încă din martie asupra creșterii costurilor cu combustibilul. Acestea spun că scumpirile se vor regăsi inevitabil în prețul biletelor, mai ales dacă războiul se prelungește. În același timp, T&E subliniază că impactul scumpirii carburanților este mult mai mare decât costurile generate de politicile de mediu ale Uniunii Europene.

„Criza din demonstrează că vulnerabilitatea noastră reală este un rezervor umplut cu petrol străin și nu legislația”, a declarat Diane Vitry, directorul în domeniul aviaţiei la T&E.

În acest context tensionat, companiile aeriene cer relaxarea unor reguli europene, inclusiv amânarea termenului din 2030 pentru utilizarea obligatorie a combustibililor sintetici (eSAF), motivând că producția nu va ține pasul cu cererea. De cealaltă parte, Uniunea Europeană pregătește noi linii directoare privind gestionarea aprovizionării limitate cu combustibil și își menține strategia de a reduce dependența energetică prin investiții masive în combustibili verzi pentru aviație.