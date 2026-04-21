Armata israeliană a anunțat sancțiuni după un incident petrecut în sudul Libanului, unde un militar a deteriorat o statuie a lui Iisus Hristos. Cazul a provocat reacții rapide, iar ancheta internă s-a încheiat cu pedepse pentru mai mulți soldați.

Ce sancțiuni a decis armata israeliană

Forțele de Apărare au transmis că militarul implicat direct va fi retras din serviciul activ și va executa 30 de zile de detenție militară. Aceeași pedeapsă a fost aplicată soldatului care a fotografiat momentul.

Incidentul a avut loc în satul creștin Debel, situat în sudul Libanului, în timpul unor operațiuni desfășurate în zonă. Fotografia publicată public a determinat deschiderea imediată a unei investigații interne.

Ce a constatat ancheta internă

Potrivit concluziilor comunicate de IDF, „în timpul activităţii IDF în zona satului creştin Debel din sudul

Libanului, un soldat israelian a deteriorat un simbol religios creştin, în timp ce un alt soldat a fotografiat incidentul”.

„Alţi şase soldaţi au fost prezenţi la faţa locului şi nu au acţionat pentru a opri incidentul sau a-l raporta. Ancheta a stabilit că modul în care soldaţii au acţionat a încălcat complet ordinele şi valorile IDF”, a declarat armata israeliană, potrivit Antena3.

Cei șase militari care au asistat fără să intervină nu au primit detenție, însă au fost convocați pentru discuții disciplinare și clarificări suplimentare.

Cum explică IDF poziția oficială

Reprezentanții armatei au transmis regret pentru cele întâmplate și au insistat că operațiunile din Liban vizează grupări armate, nu populația civilă sau lăcașurile religioase.

„IDF îşi exprimă regretul profund pentru incident şi subliniază că operaţiunile sale din sunt îndreptate exclusiv împotriva organizaţiei teroriste Hezbollah şi a altor grupări teroriste, şi nu împotriva civililor libanezi”, a adăugat armata.

Ce se întâmplă cu statuia distrusă

Autoritățile militare israeliene au anunțat că vor sprijini comunitatea locală pentru restaurarea monumentului afectat. Gestul vine într-o zonă sensibilă, unde comunitatea creștină are o prezență importantă. Aproximativ o treime din populația Libanului este formată din creștini, iar simbolurile religioase au o semnificație majoră în regiune.