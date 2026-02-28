B1 Inregistrari!
Flavia Codreanu
28 feb. 2026, 13:20
Consilierul prezidențial pentru securitate națională şi politică externă, Marius Lazurca. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Consilierul prezidențial pentru securitate națională confirmă legătura cu Teheranul
  2. Stare de urgență și operațiuni militare de amploare în Iran

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius-Gabriel Lazurca, a anunțat sâmbătă, 28 februarie, că autoritățile române sunt în contact permanent cu Ambasada României la Teheran, în contextul atacurilor lansate de Statele Unite ale Americii și Israel asupra Iranului.

El a subliniat că până în prezent nu există solicitări de asistență din partea vreunui cetățean român aflat în Iran. Potrivit mesajului publicat pe platforma X, consilierul menține legătura constantă cu șefa misiunii diplomatice de la Teheran, ambasadoarea Mirela Grecu. Oficialul a precizat că aceasta și întreg personalul ambasadei sunt în siguranță și transmit actualizări permanente privind evoluția situației din capitala iraniană. De asemenea, autoritățile române sunt în contact direct cu ambasadorul României în Israel, Radu Ioanid și cu echipa Ambasadei României la Tel Aviv, scrie digi24.

Consilierul prezidențial pentru securitate națională confirmă legătura cu Teheranul

Ulterior, oficialul a transmis că, în pofida problemelor de comunicare a rețelelor locale din Iran, legătura cu misiunea diplomatică de la Teheran este stabilă. Autoritățile române continuă să monitorizeze situația de securitate din regiune și să evalueze eventualele măsuri necesare pentru protejarea cetățenilor români.

„În urmă cu doar câteva minute, i-am comunicat domnului Președinte că: – în ciuda disfuncționalității rețelelor locale, suntem în măsură să menținem contactul cu Ambasada noastră la Teheran; – că doamna Ambasador Grecu e în contact cu o bună parte din cetățenii români rezidenți în Iran; – că Ambasada nu a primit pentru moment solicitări de asistență consulară din partea vreunui cetățean român; – că Misiunea monitorizează dinamica evenimentelor și situația socială din Teheran și principalele orașe”, a transmis Marius Lazurca.

Stare de urgență și operațiuni militare de amploare în Iran

Reamintim că Israelul a transmis sâmbătă dimineață că a demarat o operațiune pe care o consideră drept „lovitură preventivă” împotriva Iranului. În paralel, autoritățile israeliene au decretat stare de urgență la nivel național, avertizând asupra unui posibil răspuns din partea Iranului,  inclusiv atacuri cu rachete și drone.

Totodată, președintele american Donald Trump a anunțat inițierea unor acțiuni militare de amploare împotriva Iranului. Într-un mesaj publicat pe Truth Social, liderul de la Washington a spus că decizia vizează contracararea unor „amenintari iminente” la adresa SUA și a aliaților. El a prezentat obiectivele operatiunilor si a transmis mesaje atât autoritatilor iraniene, cat si populatiei.

