Donald Trump solicită autorităților de la Caracas să primească înapoi migranții de origine venezueleană reținuți pe teritoriul american. În caz contrar, el amenință cu consecințe incalculabile.

Donald Trump, amenințări pntru Venezuela

Șeful de la Casa Albă a amenințat Venezuela cu consecinţe „incalculabile” dacă nu primeşte înapoi „prizonierii şi pe cei internaţi în spitalele psihiatrice”. Donald Trump susține că migranții venezueleni au fost „împinşi” în Statele Unite de către regimul condus de Nicolas Maduro. Tensiunile au crescut între Statele Unite și Venezuela, de câteva săptămâni, relatează AFP.

„Dorim ca Venezuela să accepte imediat toţi prizonierii şi pe cei internaţi din spitalele psihiatrice (…) pe care liderii venezueleni i-au împins cu forţa în Statele Unite”, a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

În mesajul pe care l-a postat, el a adăugat, cu majuscule, o amenințare directă: „Scoateţi-i imediat din ţara noastră, altfel preţul pe care îl veţi plăti va fi incalculabil”.

Donald Trump a declanșat, în Statele Unite o amplă vânătoare de migranți, înmulțind numărul de expulzări ale unor cetățeni străini. În acest context, el a crescut presiunea diplomatică şi militară asupra Venezuelei, insistând că trebuie să preia migranții de origine venezueleană.

🇺🇸🇻🇪‼️ | URGENTE — Donald Trump: “Queremos que Venezuela acepte de inmediato a todos los prisioneros y personas de instituciones mentales, incluidos los peores manicomios del mundo, que el “liderazgo” venezolano ha obligado a ingresar a los Estados Unidos de América. Miles de… — Agustín Antonetti (@agusantonetti)

Presiuni militare asupra regimului de la Caracas

În urmă cu câteva săptămâni, Statele Unite au desfășurat mai multe nave de război în Caraibe, în vecinătatea apelor teritoriale ale Venezuelei. De asemenea, zece avioane de vânătoare F-35 au fost dislocate în Puerto Rico, un teritoriu din regiune anexat Statelor Unite.

Oficial, operațiunea militară din Caraibe a fost justificată de lupta împotriva traficanților de droguri.

Washingtonul a desfăşurat şapte nave de război în Caraibe, sub pretextul combaterii traficului internaţional de droguri

Donald Trump se laudă cu distrugerea ambarcațiunilor

americane au atacat o ambarcaţiune care tocmai părăsise Venezuela și au distrus-o, la începutul lunii septembrie. Donald Trump a declarat că vasul ar fi transportat droguri. El a susținut că cele 11 persoane aflate la bord, ucise în operațiune, ar fi fost , notează AFP.

„La ordinul meu, forţele militare americane au efectuat un bombardament cinetic împotriva unor narcoterorişti clar identificaţi ca membri ai cartelului Tren de Aragua. (…) Atacul a ucis 11 terorişti”, a transmis Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social.

El face referire la o bandă importantă de traficanți cu origini în Venezuela.

Trump a afirmat că atacul a avut loc în timp ce ambarcaţiunea se afla în apele internaţionale și ar fi transportat narcotice ilegale, cu destinaţia Statelor Unite. El şi-a însoţit mesajul cu un videoclip care arată o mică ambarcaţiune lovită de o explozie puternică.

Venezuela respinge acuzațiile Casei Albe

Donald Trump l-a acuzat pe omologul său venezuelean Nicolas Maduro că ar coordona mai multe rețele de trafic cu narcotice. Din acest motiv susține că a ordonat să fie distruse ambarcațiunile din Venezuela. Până acum, navele americane au distrus trei asemenea vase, despre care spune că ar transporta droguri.

Pe de altă parte, autoritățile de la Caracas respinge vehement aceste acuzaţii. Nicolas Maduro, a cărui putere nu este recunoscută de Statele Unite, a denunţat „un plan imperial care vizează schimbarea regimului”. El a afirmat că scopul ameircanior este de a fura petrolul ţării. De asemenea, ministrul Apărării din Venezuela consideră că desfăşurarea americană este un „război nedeclarat”.

Ca răspuns la desfăşurarea armată a SUA, pe care o consideră o „ameninţare militară”, a lansat exerciţii militare pe insula La Orchila din Caraibe. Această insulă este situată la aproximativ 65 de kilometri de litoralul venezuelean.

La câteva zile după ce a fost scufundată prima ambarcațiune, Pentagonul a raportat că două avioane de vânătoare F-16 ale Forțelor Aeriene Venezuelene au survolat una dintre navele sale, USS Jason Dunham. Donald Trump i-a autorizat pe comandanții militari să le doboare data viitoare, dacă este necesar.