Externe » Donald Trump contestă decizia Curții Supreme și menține presiunea pe politica tarifelor vamale

Donald Trump contestă decizia Curții Supreme și menține presiunea pe politica tarifelor vamale

Selen Osmanoglu
25 feb. 2026, 08:02
Donald Trump contestă decizia Curții Supreme și menține presiunea pe politica tarifelor vamale
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Critici dure la adresa justiției americane
  2. Noi taxe vamale temporare
  3. Viziune fiscală controversată

Donald Trump a calificat drept „foarte regretabilă” hotărârea recentă a United States Supreme Court prin care a fost anulată o mare parte din taxele vamale impuse anterior de administrația sa. Declarațiile au fost făcute în timpul discursului privind Starea Uniunii, într-un context politic tensionat, marcat de dispute privind politica comercială a Statelor Unite.

Critici dure la adresa justiției americane

În discursul susținut în fața Congresului, președintele american a evitat tonul extrem de agresiv folosit imediat după pronunțarea deciziei, când a acuzat Curtea de influențe externe și a lansat atacuri la adresa unor judecători, scrie Adevărul.

„În urmă cu doar patru zile, o decizie regretabilă a fost pronunțată de Curtea Supremă a Statelor Unite (…) O decizie foarte regretabilă”, a afirmat Trump, într-o intervenție la care au asistat și patru magistrați ai Curții Supreme.

Anterior, reacția liderului american fusese mult mai dură. Acesta a susținut că instanța ar fi cedat „influențelor străine” și i-a descris pe unii dintre judecătorii care s-au opus tarifelor drept „idioți” și „pudeli” aflați în serviciul stângii „radicale”.

Noi taxe vamale temporare

După decizia Curții Supreme, Donald Trump a reinstituit o suprataxă de 10% pentru mărfurile importate în Statele Unite. Măsura are caracter temporar și urmează să expire după 150 de zile, cu excepția cazului în care Congresul decide prin vot transformarea acesteia într-o politică permanentă.

Președintele american a sugerat că are la dispoziție și alte mecanisme pentru impunerea tarifelor vamale, alternative pe care le-a descris ca fiind „un pic mai complexe, dar probabil mai bune”. Potrivit declarațiilor sale, aceste opțiuni nu ar necesita aprobarea legislativului american.

Viziune fiscală controversată

Trump și-a reafirmat, de asemenea, obiectivul pe termen lung ca veniturile generate din taxele aplicate bunurilor importate să poată înlocui, într-o anumită formă, sistemul actual de impozitare pe venit.

Propunerea face parte din strategia economică susținută de liderul american, dar rămâne subiect de dezbatere politică și economică în Statele Unite, fiind criticată de o parte a experților pentru potențialele efecte asupra consumatorilor și relațiilor comerciale internaționale.

