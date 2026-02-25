B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Candidații pentru șefia DIICOT, la Ministerul Justiției. Cine intră în cursa pentru conducerea structurii

Candidații pentru șefia DIICOT, la Ministerul Justiției. Cine intră în cursa pentru conducerea structurii

Selen Osmanoglu
25 feb. 2026, 07:34
Candidații pentru șefia DIICOT, la Ministerul Justiției. Cine intră în cursa pentru conducerea structurii
Cuprins
  1. Cine sunt candidații înscriși în procedură
  2. Cum se desfășoară interviurile
  3. Calendarul selecției și funcțiile care devin vacante

Candidații pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism susțin, miercuri, interviurile în fața Comisiei constituite la Ministerul Justiției. Procedura face parte din calendarul oficial de selecție pentru una dintre cele mai importante funcții din sistemul judiciar, în contextul în care mai multe poziții-cheie din parchetele de rang înalt urmează să rămână vacante în perioada următoare.

Cine sunt candidații înscriși în procedură

Pentru conducerea Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și-au depus candidatura mai mulți procurori cu experiență în structuri centrale și teritoriale, scrie Agerpres.

Este vorba despre Ioana-Bogdana Albani, procuror-șef serviciu în cadrul DIICOT – structura centrală, Alina Albu, actualul procuror-șef al DIICOT, Antonia Diaconu, procuror-șef serviciu la DIICOT Pitești, Codrin-Horațiu Miron, procuror-șef serviciu la DIICOT Timișoara, și Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

Interviurile au loc în fața comisiei constituite la Ministerul Justiției, instituția responsabilă de organizarea și coordonarea procedurii de selecție.

Cum se desfășoară interviurile

Potrivit Ministerului Justiției, „timpul de susținere a proiectului pentru exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere este de maximum 30 de minute și timpul dedicat pentru întrebări și răspunsuri este de cel mult o oră.”

Candidații trebuie să își prezinte proiectul managerial, viziunea privind combaterea criminalității organizate și a terorismului, precum și prioritățile pentru mandatul următor. Ulterior, membrii comisiei adresează întrebări punctuale privind experiența profesională și soluțiile propuse pentru eficientizarea activității instituției.

Calendarul selecției și funcțiile care devin vacante

Conform calendarului estimativ, rezultatele selecției vor fi publicate la data de 2 martie. Tot atunci, propunerile motivate ale ministrului Justiției vor fi înaintate Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în vederea emiterii avizului consultativ.

Procedura are loc într-un moment important pentru parchetele de rang înalt. Funcțiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte și cea de procuror-șef al DNA rămân vacante începând cu data de 31 martie, iar cea de procuror-șef al DIICOT, de la 14 aprilie.

Tags:
Citește și...
Înșelătorie în domeniul pariurilor sportive pariuri sportive. Percheziții în mai multe locații din București și din șase județe
Eveniment
Înșelătorie în domeniul pariurilor sportive pariuri sportive. Percheziții în mai multe locații din București și din șase județe
Florida: Un condamnat la moarte a fost executat pentru o crimă comisă în 1986
Eveniment
Florida: Un condamnat la moarte a fost executat pentru o crimă comisă în 1986
Sute de tigrii siberieni din China au intrat la regim după Anul Nou. Ce a determinat administrația parcului să ia această măsură (FOTO)
Eveniment
Sute de tigrii siberieni din China au intrat la regim după Anul Nou. Ce a determinat administrația parcului să ia această măsură (FOTO)
Fertilizarea in vitro aduce trei zile de concediu plătit pentru angajate. Cum se acordă sprijinul de la stat
Eveniment
Fertilizarea in vitro aduce trei zile de concediu plătit pentru angajate. Cum se acordă sprijinul de la stat
Viorel Salvador Caragea, pus de ministrul USR al Economiei la conducerea unei fabrici de armament. Traseu politic controversat și explicații surprinzătoare: „O numire pe criterii profesionale”
Eveniment
Viorel Salvador Caragea, pus de ministrul USR al Economiei la conducerea unei fabrici de armament. Traseu politic controversat și explicații surprinzătoare: „O numire pe criterii profesionale”
Jafuri de zeci de mii de euro în Spania, comise de cetățeni români. Cum au fost prinși suspecții de autorități
Eveniment
Jafuri de zeci de mii de euro în Spania, comise de cetățeni români. Cum au fost prinși suspecții de autorități
Ministrul Dezvoltării dezvăluie cifrele șoc. Peste 45.000 de posturi din administrația locală, reduse, mai mult de jumătate fiind vacante (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Dezvoltării dezvăluie cifrele șoc. Peste 45.000 de posturi din administrația locală, reduse, mai mult de jumătate fiind vacante (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan: Trebuie să creştem vârsta de pensionare / Țara noastră nu îşi mai permite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani. Acesta este adevărul
Eveniment
Premierul Ilie Bolojan: Trebuie să creştem vârsta de pensionare / Țara noastră nu îşi mai permite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani. Acesta este adevărul
Transalpina, închisă din cauza viscolului puternic pe sectorul Novaci–Rânca. Când ar putea fi reluat traficul
Eveniment
Transalpina, închisă din cauza viscolului puternic pe sectorul Novaci–Rânca. Când ar putea fi reluat traficul
Liderii din tehnologie își țin copiii departe de ecrane. Ce știu creatorii TikTok, YouTube sau iPhone și restul părinților ignoră
Eveniment
Liderii din tehnologie își țin copiii departe de ecrane. Ce știu creatorii TikTok, YouTube sau iPhone și restul părinților ignoră
Ultima oră
09:46 - Înșelătorie în domeniul pariurilor sportive pariuri sportive. Percheziții în mai multe locații din București și din șase județe
09:25 - Alunecări de teren devastatoare în Brazilia, cu zeci de morți și dispăruți după ploi record. Ce arată datele oficiale despre amploarea dezastrului (FOTO, VIDEO)
09:16 - Florida: Un condamnat la moarte a fost executat pentru o crimă comisă în 1986
09:13 - Președintele SUA susține că America este mai sigură ca niciodată. Rata criminalității este „cea mai scăzută de după 1900”
09:11 - Ilie Bolojan, disprețuitor după tăierea sporului de doctorat: „Nu de diplome ducem lipsă…”
08:40 - Sute de tigrii siberieni din China au intrat la regim după Anul Nou. Ce a determinat administrația parcului să ia această măsură (FOTO)
08:35 - Discurs record susținut de Donald Trump în Congres. Șeful de la Casa Albă a vorbit o oră și 47 de minute
08:35 - Regatul Unit impune Autorizația Electronică de Călătorie pentru vizitatorii din peste 80 de state
08:34 - Ce a întrebat pe ChatGPT înainte ca doi bărbați să moară. Detaliul care a dat-o de gol pe o tânără de 21 de ani
08:02 - Donald Trump contestă decizia Curții Supreme și menține presiunea pe politica tarifelor vamale