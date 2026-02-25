Candidații pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism susțin, miercuri, interviurile în fața Comisiei constituite la Ministerul Justiției. Procedura face parte din calendarul oficial de selecție pentru una dintre cele mai importante funcții din sistemul judiciar, în contextul în care mai multe poziții-cheie din parchetele de rang înalt urmează să rămână vacante în perioada următoare.

Cine sunt candidații înscriși în procedură

Pentru conducerea Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și-au depus candidatura mai mulți procurori cu experiență în structuri centrale și teritoriale, scrie Agerpres.

Este vorba despre Ioana-Bogdana Albani, procuror-șef serviciu în cadrul DIICOT – structura centrală, Alina Albu, actualul procuror-șef al DIICOT, Antonia Diaconu, procuror-șef serviciu la DIICOT Pitești, Codrin-Horațiu Miron, procuror-șef serviciu la DIICOT Timișoara, și Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

Interviurile au loc în fața comisiei constituite la Ministerul Justiției, instituția responsabilă de organizarea și coordonarea procedurii de selecție.

Cum se desfășoară interviurile

Potrivit Ministerului Justiției, „timpul de susținere a proiectului pentru exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere este de maximum 30 de minute și timpul dedicat pentru întrebări și răspunsuri este de cel mult o oră.”

Candidații trebuie să își prezinte proiectul managerial, viziunea privind combaterea criminalității organizate și a terorismului, precum și prioritățile pentru mandatul următor. Ulterior, membrii comisiei adresează întrebări punctuale privind experiența profesională și soluțiile propuse pentru eficientizarea activității instituției.

Calendarul selecției și funcțiile care devin vacante

Conform calendarului estimativ, rezultatele selecției vor fi publicate la data de 2 martie. Tot atunci, propunerile motivate ale ministrului Justiției vor fi înaintate Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în vederea emiterii avizului consultativ.

Procedura are loc într-un moment important pentru parchetele de rang înalt. Funcțiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte și cea de procuror-șef al rămân vacante începând cu data de 31 martie, iar cea de procuror-șef al DIICOT, de la 14 aprilie.