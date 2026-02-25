Președintele Statelor Unite, , afirmă că America traversează una dintre cele mai sigure perioade din istoria sa modernă. Potrivit acestuia, rata infracționalității și numărul crimelor au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 125 de ani.

Casa Albă pune această evoluție pe seama politicilor promovate de liderul american și a direcției ferme impuse în domeniul siguranței publice. Oficialii vorbesc despre un „angajament neclintit” al președintelui de a restabili legea și ordinea.

Este criminalitatea din SUA la cel mai scăzut nivel din ultimii 125 de ani

Datele recente conturează o imagine complexă a criminalității din Statele Unite. Potrivit unui studiu citat de , numărul omuciderilor este în scădere accentuată în SUA. Acesta se apropie de unul dintre cele mai reduse niveluri înregistrate în ultimii 125 de ani. Cu toate acestea, situația este diferită atunci când vine vorba despre criminalitatea violentă în ansamblu.

Deși și aceasta a scăzut semnificativ, nivelul actual reprezintă mai degrabă un minim al ultimelor decenii, nu neapărat al întregului interval menționat. Pentru a clarifica tendința, BBC a analizat statisticile oficiale și a consultat experți în domeniu, încercând să identifice cauzele din spatele acestei scăderi.

Tema a căpătat rapid și o dimensiune politică. La începutul lunii, în Biroul Oval, Trump a declarat că rata criminalității este „cea mai scăzută de după 1900”. În , principala instituție care colectează astfel de date este FBI, care monitorizează infracțiunile violente raportate poliției. Acestea includ omuciderea, atât crima, cât și omorul fără premeditare, dar și violul, jaful și agresiunea agravată.

În 2024, rata acestor infracțiuni a ajuns la 348,6 la 100.000 de locuitori. Este cel mai scăzut nivel înregistrat din 1969, potrivit analizei realizate de expertul în criminalitate Jeff Asher, pe baza datelor oficiale.

Chiar dacă FBI nu a publicat încă bilanțul complet pentru 2025, datele preliminare indică o continuare a tendinței descendente. Numărul total al infracțiunilor violente a scăzut cu aproximativ 10% în anul încheiat în octombrie 2025. Tendința continuă reducerile similare înregistrate în 2023 și 2024. Totuși, avertizează că nu se poate afirma cu certitudine că nivelul actual este cel mai scăzut din ultimii 125 de ani. FBI a început să publice statistici abia în 1930, iar evidențele consecvente există doar din anii 1960.

Care sunt, de fapt, motivele din spatele scăderii criminalității

Casa Albă susține că reducerea criminalității violente este o consecință directă a politicilor promovate de Trump.