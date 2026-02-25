În 2024, rata acestor infracțiuni a ajuns la 348,6 la 100.000 de locuitori. Este cel mai scăzut nivel înregistrat din 1969, potrivit analizei realizate de expertul în criminalitate Jeff Asher, pe baza datelor oficiale.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, afirmă că America traversează una dintre cele mai sigure perioade din istoria sa modernă. Potrivit acestuia, rata infracționalității și numărul crimelor au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 125 de ani.
Casa Albă pune această evoluție pe seama politicilor promovate de liderul american și a direcției ferme impuse în domeniul siguranței publice. Oficialii vorbesc despre un „angajament neclintit” al președintelui de a restabili legea și ordinea.
Datele recente conturează o imagine complexă a criminalității din Statele Unite. Potrivit unui studiu citat de BBC, numărul omuciderilor este în scădere accentuată în SUA. Acesta se apropie de unul dintre cele mai reduse niveluri înregistrate în ultimii 125 de ani. Cu toate acestea, situația este diferită atunci când vine vorba despre criminalitatea violentă în ansamblu.
Deși și aceasta a scăzut semnificativ, nivelul actual reprezintă mai degrabă un minim al ultimelor decenii, nu neapărat al întregului interval menționat. Pentru a clarifica tendința, BBC a analizat statisticile oficiale și a consultat experți în domeniu, încercând să identifice cauzele din spatele acestei scăderi.
Tema a căpătat rapid și o dimensiune politică. La începutul lunii, în Biroul Oval, Trump a declarat că rata criminalității este „cea mai scăzută de după 1900”. În Statele Unite, principala instituție care colectează astfel de date este FBI, care monitorizează infracțiunile violente raportate poliției. Acestea includ omuciderea, atât crima, cât și omorul fără premeditare, dar și violul, jaful și agresiunea agravată.
Casa Albă susține că reducerea criminalității violente este o consecință directă a politicilor promovate de Trump.