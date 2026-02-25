B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Președintele SUA susține că America este mai sigură ca niciodată. Rata criminalității este „cea mai scăzută de după 1900"

Ana Beatrice
25 feb. 2026, 09:13
Sursa foto: Hepta - DPA Images / Michael Kappeler
Cuprins
  1. Este criminalitatea din SUA la cel mai scăzut nivel din ultimii 125 de ani
  2. Care sunt, de fapt, motivele din spatele scăderii criminalității

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, afirmă că America traversează una dintre cele mai sigure perioade din istoria sa modernă. Potrivit acestuia, rata infracționalității și numărul crimelor au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 125 de ani.

Casa Albă pune această evoluție pe seama politicilor promovate de liderul american și a direcției ferme impuse în domeniul siguranței publice. Oficialii vorbesc despre un „angajament neclintit” al președintelui de a restabili legea și ordinea.

Este criminalitatea din SUA la cel mai scăzut nivel din ultimii 125 de ani

Datele recente conturează o imagine complexă a criminalității din Statele Unite. Potrivit unui studiu citat de BBC, numărul omuciderilor este în scădere accentuată în SUA. Acesta se apropie de unul dintre cele mai reduse niveluri înregistrate în ultimii 125 de ani. Cu toate acestea, situația este diferită atunci când vine vorba despre criminalitatea violentă în ansamblu.

Deși și aceasta a scăzut semnificativ, nivelul actual reprezintă mai degrabă un minim al ultimelor decenii, nu neapărat al întregului interval menționat. Pentru a clarifica tendința, BBC a analizat statisticile oficiale și a consultat experți în domeniu, încercând să identifice cauzele din spatele acestei scăderi.

Tema a căpătat rapid și o dimensiune politică. La începutul lunii, în Biroul Oval, Trump a declarat că rata criminalității este „cea mai scăzută de după 1900”. În Statele Unite, principala instituție care colectează astfel de date este FBI, care monitorizează infracțiunile violente raportate poliției. Acestea includ omuciderea, atât crima, cât și omorul fără premeditare, dar și violul, jaful și agresiunea agravată.

În 2024, rata acestor infracțiuni a ajuns la 348,6 la 100.000 de locuitori. Este cel mai scăzut nivel înregistrat din 1969, potrivit analizei realizate de expertul în criminalitate Jeff Asher, pe baza datelor oficiale.

Casa Albă susține că reducerea criminalității violente este o consecință directă a politicilor promovate de Trump.

Într-un comunicat recent, administrația americană a invocat mai multe măsuri concrete pentru reducerea criminalității. Printre acestea se numără alocarea de resurse federale suplimentare către orașe conduse de democrați, descrise ca fiind grav afectate de violență, și intensificarea acțiunilor pentru îndepărtarea infractorilor periculoși aflați ilegal în țară. De asemenea, oficialii au subliniat sprijinul acordat forțelor de ordine și procurorilor.

Chiar și așa, specialiștii în criminalitate oferă o perspectivă mai nuanțată. Mai mulți experți intervievați spun că scăderea actuală face parte dintr-un trend început după pandemia de Covid-19, când infracționalitatea violentă a crescut puternic în jurul anului 2020, iar ulterior a intrat pe un trend descendent. Mai exact, această evoluție a început înainte de revenirea lui Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025.

