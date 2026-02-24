B1 Inregistrari!
Turismul din Grecia, în topul mondial. Ministrul elen anunță cel mai bun an din istoria țării

Turismul din Grecia, în topul mondial. Ministrul elen anunță cel mai bun an din istoria țării

Flavia Codreanu
24 feb. 2026, 22:15
Turismul din Grecia, în topul mondial. Ministrul elen anunță cel mai bun an din istoria țării
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Turismul din Grecia și profilul vizitatorilor europeni
  2. Provocările tehnice cu care s-a confruntat Grecia

Turismul din Grecia a atins cote istorice în anul 2025, stabilind noi recorduri atât la numărul de vizitatori, cât și la încasări. Ministrul elen al Turismului, a declarat marți că acesta a fost cel mai bun an din istoria țării.

Potrivit datelor publicate de Banca Centrală, numărul turiștilor a crescut cu peste 5%, ajungând la aproape 38 de milioane de călători, fără a include pasagerii de pe vasele de croazieră, scrie hotnews.

Această reușită plasează statul elen în primele 10 cele mai populare destinații din întreaga lume. Veniturile generate au depășit pragul de 23 de miliarde de euro, marcând o creștere de peste 9% față de anul anterior. Deși sectorul a fost un motor economic puternic, autoritățile recunosc că s-au confruntat și cu provocări legate de infrastructură.

Turismul din Grecia și profilul vizitatorilor europeni

Peste jumătate dintre persoanele care au ales să își petreacă vacanța în această țară provin din statele membre ale Uniunii Europene. În cursul anului 2025, aproximativ 22,4 milioane de turiști europeni au vizitat insulele și orașele grecești. De asemenea, s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de călători din afara spațiului comunitar, aceștia depășind cifra de 15 milioane.

În prezent, țara ocupă un loc onorabil în topul destinațiilor europene, fiind depășită doar de Franța, Spania și Italia. Nivelul de popularitate a ajuns să fie comparabil cu cel al Germaniei. Datele preliminare pentru anul 2026 sugerează că tendința de creștere va continua.

Provocările tehnice cu care s-a confruntat Grecia

În ciuda succesului răsunător, infrastructura aeroportuară a cauzat momente de criză la începutul acestui an. O pană majoră de comunicații pe Aeroportul Internațional din Atena a blocat zborurile timp de câteva ore, afectând mii de turiști. Problema a fost cauzată de tehnologia învechită, ceea ce a dus la devierea sutelor de avioane către țările vecine.

Pentru a preveni astfel de incidente, guvernul a lansat un program de modernizare în valoare de 300 de milioane de euro. Totuși, dificultățile au continuat și în luna februarie, când sistemele de radar au cedat temporar.

