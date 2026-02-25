B1 Inregistrari!
Florida: Un condamnat la moarte a fost executat pentru o crimă comisă în 1986

Selen Osmanoglu
25 feb. 2026, 09:16
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Execuția, după aproape 40 de ani petrecuți pe culoarul morții
  2. Florida, stat cu un număr ridicat de execuții
  3. Noi execuții programate
  4. Context național privind pedeapsa cu moartea

Un bărbat condamnat pentru o crimă comisă în 1986 a fost executat în Florida, marcând a patra execuție de la începutul acestui an în United States.

Execuția, după aproape 40 de ani petrecuți pe culoarul morții

Melvin Trotter, în vârstă de 65 de ani, a fost executat prin injecție letală marți seara, la ora locală 18:15 (23:15 GMT), au anunțat autoritățile penitenciare din Florida, scrie Agerpres.

Bărbatul fusese condamnat în 1987 pentru uciderea prin înjunghiere a proprietarului unui magazin alimentar în vârstă de 70 de ani, în timpul unui jaf armat comis în iunie 1986. Trotter a petrecut aproximativ 40 de ani în așteptarea executării sentinței.

Execuția sa reprezintă una dintre cele mai lungi perioade petrecute pe culoarul morții în sistemul penal american din ultimele decenii.

Florida, stat cu un număr ridicat de execuții

Anul precedent, 19 persoane au fost executate în Florida, mai multe decât în orice alt stat american, potrivit datelor publicate de Death Penalty Information Center.

Politica privind pedeapsa capitală din Florida a fost susținută în ultimii ani de guvernatorul republican Ron DeSantis, care are autoritatea finală de a aproba ordinele de execuție.

Potrivit informațiilor disponibile, DeSantis a supervizat mai multe execuții decât orice alt guvernator al Floridei de la reintroducerea pedepsei cu moartea în United States în 1976.

Noi execuții programate

Autoritățile au stabilit deja alte două execuții în Florida, programate pentru 3 și 17 martie, conform organizației DPIC.

De asemenea, execuții sunt planificate în martie și în alte state americane: în Texas pe 11 martie și în Alabama pe 12 martie, pentru un deținut în vârstă de 75 de ani, aflat în scaun cu rotile.

Context național privind pedeapsa cu moartea

În total, 47 de deținuți condamnați la moarte au fost executați în United States în anul precedent, cel mai mare număr înregistrat după 2009, când au fost executate 52 de persoane.

Pedeapsa capitală rămâne un subiect controversat la nivel federal, fiind abolită în 23 dintre cele 50 de state americane. Alte trei state (California, Oregon și Pennsylvania) au instituit un moratoriu asupra execuțiilor în baza unor decizii ale guvernatorilor locali.

