Sute de tigri siberieni din China au intrat la regim după Anul Nou. Ce a determinat administrația parcului să ia această măsură (FOTO)

Iulia Petcu
25 feb. 2026, 08:40
Sute de tigri siberieni din China au intrat la regim după Anul Nou. Ce a determinat administrația parcului să ia această măsură (FOTO)
sursa foto: X/China Daily

Aproape 200 de tigri siberieni din nord-estul Chinei au intrat într-un program special de gestionare alimentară, anunțat pe fondul presiunii turistice crescute. Măsura vizează menținerea stării de sănătate a animalelor de la Parcul Tigrilor Siberieni, fără a elimina experiența vizitatorilor.

De ce a fost introdus programul de „post intermitent”

Administrația Parcul Tigrilor Siberieni a confirmat pentru Global Times includerea tigrilor într-un program rotațional de „post intermitent”, conceput ca răspuns la intensificarea activităților de hrănire. Decizia a venit după afluxul masiv din perioada Anului Nou Chinezesc, când numărul interacțiunilor cu vizitatorii a crescut vizibil.

Potrivit anunțului public, datat 20 ianuarie și afișat la intrarea în parc, programul de „post” se desfășoară între 1 februarie și 31 martie. Acesta vizează 11 incinte exterioare, iar zilnic una dintre ele este inclusă oficial pe lista de restricții alimentare.

În incintele desemnate pentru „post” în ziua respectivă, hrănirea tigrilor cu bucăți de carne de către vizitatori este strict interzisă. Anunțul solicită respectarea regulilor stabilite pentru protejarea sănătății animalelor și precizează că programul poate fi ajustat în funcție de nevoi.

Cum justifică administrația această măsură

Un angajat al parcului a explicat că decizia face parte dintr-un proces de management științific, menit să optimizeze regimul alimentar după creșterea interacțiunilor. În același timp, oficialii susțin că vizitatorii pot continua să asiste la hrănirea tigrilor în timpul vizitelor lor, relatează Antena3.

În perioada sărbătorilor, parcul din provincia Heilongjiang a raportat creșteri constante de afluență, potrivit unei publicații locale din Harbin. Pe 17 februarie au fost înregistrați 7.708 vizitatori, iar a doua zi pragul zilnic a depășit 10.000.

Întins pe 800.000 de metri pătrați, parcul este o atracție turistică națională de nivel AAAA, care îmbină reproducerea, cercetarea și conservarea. Instituția oferă și educație științifică publicului, alături de servicii turistice și de agrement.

