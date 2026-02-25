Ce au descoperit anchetatorii în telefonul suspectei
Ancheta a căpătat o turnură alarmantă după ce poliția din Seul a analizat telefonul mobil al suspectei. Investigatorii au descoperit în telefon mai multe căutări directe și îngrijorătoare. Printre acestea se numără întrebări precum: „Ce se întâmplă dacă iei somnifere cu alcool?”, „Câte trebuie să iei ca să fie periculos?” și „Ar putea ucide pe cineva?”, notează BBC.
În fața acestor dovezi, tânăra a admis că a pus în băuturile victimelor sedative prescrise, care conțin benzodiazepine. Totuși, ea a insistat că nu și-a imaginat că gestul ei va avea un deznodământ fatal.
Cum ar fi evoluat metoda folosită în atacuri
Anchetatorii cred că al doilea atac mortal ar fi avut loc pe 9 februarie, la doar câteva zile după primul. Tânăra s-ar fi cazat atunci cu un alt bărbat într-un motel din același district, unde ar fi folosit din nou sedative amestecate în băutură. Potrivit autorităților, primele semne ale acestui comportament au apărut încă din decembrie anul trecut.
La acel moment, suspecta i-ar fi oferit partenerului ei o băutură cu medicamente, într-o parcare din apropierea unei cafenele din Namyangju, iar acesta și-a pierdut cunoștința, însă a supraviețuit. După acest incident, anchetatorii cred că tânăra și-ar fi modificat modul de acțiune. Mai exact, ar fi crescut semnificativ cantitatea de sedative folosită, decizie care ar fi dus în final la moartea victimelor.
Ancheta continuă, iar autoritățile analizează acum dacă lista victimelor este mai lungă decât cele trei cazuri identificate până în acest moment.