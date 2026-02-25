În fața acestor dovezi, tânăra a admis că a pus în băuturile victimelor sedative prescrise, care conțin benzodiazepine. Totuși, ea a insistat că nu și-a imaginat că gestul ei va avea un deznodământ fatal.

Anchetatorii nu sunt convinși. Unul dintre ei a declarat că aceasta știa foarte bine că amestecul dintre alcool și medicamente poate provoca moartea. Potrivit probelor strânse până acum, primul caz ar fi avut loc pe 28 ianuarie, într-un motel din Suyu-dong, districtul Gangbuk-gu. Acolo, tânăra s-a cazat împreună cu un bărbat de aproximativ 20 de ani. După două ore, ea a plecat singură, iar a doua zi bărbatul a fost găsit fără viață.

Cum ar fi evoluat metoda folosită în atacuri

Anchetatorii cred că al doilea atac mortal ar fi avut loc pe 9 februarie, la doar câteva zile după primul. Tânăra s-ar fi cazat atunci cu un alt bărbat într-un motel din același district, unde ar fi folosit din nou amestecate în băutură. Potrivit autorităților, primele semne ale acestui comportament au apărut încă din decembrie anul trecut.

La acel moment, suspecta i-ar fi oferit partenerului ei o băutură cu medicamente, într-o parcare din apropierea unei cafenele din Namyangju, iar acesta și-a pierdut cunoștința, însă a supraviețuit. După acest incident, anchetatorii cred că tânăra și-ar fi modificat modul de acțiune. Mai exact, ar fi crescut semnificativ cantitatea de sedative folosită, decizie care ar fi dus în final la moartea victimelor.

Ancheta continuă, iar autoritățile analizează acum dacă lista victimelor este mai lungă decât cele trei cazuri identificate până în acest moment.