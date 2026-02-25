B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Ce a întrebat pe ChatGPT înainte ca doi bărbați să moară. Detaliul care a dat-o de gol pe o tânără de 21 de ani

Ce a întrebat pe ChatGPT înainte ca doi bărbați să moară. Detaliul care a dat-o de gol pe o tânără de 21 de ani

Ana Beatrice
25 feb. 2026, 08:34
Ce a întrebat pe ChatGPT înainte ca doi bărbați să moară. Detaliul care a dat-o de gol pe o tânără de 21 de ani
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce au descoperit anchetatorii în telefonul suspectei
  2. Cum ar fi evoluat metoda folosită în atacuri

Un detaliu tulburător a ieșit la iveală în timpul unei anchete din Coreea de Sud. În acest caz este vizată o tânără de 21 de ani, acuzată că ar fi ucis doi bărbați.

Potrivit investigatorilor, înainte de comiterea faptelor, aceasta ar fi căutat în mod repetat pe ChatGPT diverse informații. Mai exact, ar fi vrut să afle ce se întâmplă atunci când medicamentele sunt combinate cu alcoolul.

Ce au descoperit anchetatorii în telefonul suspectei

Ancheta a căpătat o turnură alarmantă după ce poliția din Seul a analizat telefonul mobil al suspectei. Investigatorii au descoperit în telefon mai multe căutări directe și îngrijorătoare. Printre acestea se numără întrebări precum: „Ce se întâmplă dacă iei somnifere cu alcool?”, „Câte trebuie să iei ca să fie periculos?” și „Ar putea ucide pe cineva?”, notează BBC.

În fața acestor dovezi, tânăra a admis că a pus în băuturile victimelor sedative prescrise, care conțin benzodiazepine. Totuși, ea a insistat că nu și-a imaginat că gestul ei va avea un deznodământ fatal.

Anchetatorii nu sunt convinși. Unul dintre ei a declarat că aceasta știa foarte bine că amestecul dintre alcool și medicamente poate provoca moartea. Potrivit probelor strânse până acum, primul caz ar fi avut loc pe 28 ianuarie, într-un motel din Suyu-dong, districtul Gangbuk-gu. Acolo, tânăra s-a cazat împreună cu un bărbat de aproximativ 20 de ani. După două ore, ea a plecat singură, iar a doua zi bărbatul a fost găsit fără viață.

Cum ar fi evoluat metoda folosită în atacuri

Anchetatorii cred că al doilea atac mortal ar fi avut loc pe 9 februarie, la doar câteva zile după primul. Tânăra s-ar fi cazat atunci cu un alt bărbat într-un motel din același district, unde ar fi folosit din nou sedative amestecate în băutură. Potrivit autorităților, primele semne ale acestui comportament au apărut încă din decembrie anul trecut.

La acel moment, suspecta i-ar fi oferit partenerului ei o băutură cu medicamente, într-o parcare din apropierea unei cafenele din Namyangju, iar acesta și-a pierdut cunoștința, însă a supraviețuit. După acest incident, anchetatorii cred că tânăra și-ar fi modificat modul de acțiune. Mai exact, ar fi crescut semnificativ cantitatea de sedative folosită, decizie care ar fi dus în final la moartea victimelor.

Ancheta continuă, iar autoritățile analizează acum dacă lista victimelor este mai lungă decât cele trei cazuri identificate până în acest moment.

Tags:
Citește și...
Alunecări de teren devastatoare în Brazilia, cu zeci de morți și dispăruți după ploi record. Ce arată datele oficiale despre amploarea dezastrului (FOTO, VIDEO)
Externe
Alunecări de teren devastatoare în Brazilia, cu zeci de morți și dispăruți după ploi record. Ce arată datele oficiale despre amploarea dezastrului (FOTO, VIDEO)
Președintele SUA susține că America este mai sigură ca niciodată. Rata criminalității este „cea mai scăzută de după 1900”
Externe
Președintele SUA susține că America este mai sigură ca niciodată. Rata criminalității este „cea mai scăzută de după 1900”
Discurs record susținut de Donald Trump în Congres. Șeful de la Casa Albă a vorbit o oră și 47 de minute
Externe
Discurs record susținut de Donald Trump în Congres. Șeful de la Casa Albă a vorbit o oră și 47 de minute
Regatul Unit impune Autorizația Electronică de Călătorie pentru vizitatorii din peste 80 de state
Externe
Regatul Unit impune Autorizația Electronică de Călătorie pentru vizitatorii din peste 80 de state
Donald Trump contestă decizia Curții Supreme și menține presiunea pe politica tarifelor vamale
Externe
Donald Trump contestă decizia Curții Supreme și menține presiunea pe politica tarifelor vamale
Uniunea Europeană vrea să interzică petrol rusesc după alegerile din Ungaria
Externe
Uniunea Europeană vrea să interzică petrol rusesc după alegerile din Ungaria
Recorduri de temperatură în sud-vestul Franței, la final de februarie. Ce explică meteorologii despre valul de căldură
Externe
Recorduri de temperatură în sud-vestul Franței, la final de februarie. Ce explică meteorologii despre valul de căldură
Turismul din Grecia, în topul mondial. Ministrul elen anunță cel mai bun an din istoria țării
Externe
Turismul din Grecia, în topul mondial. Ministrul elen anunță cel mai bun an din istoria țării
Demisie la conducerea Muzeului Luvru după jaful bijuteriilor Coroanei. Cum a afectat jaful poziția directoarei muzeului
Externe
Demisie la conducerea Muzeului Luvru după jaful bijuteriilor Coroanei. Cum a afectat jaful poziția directoarei muzeului
Expoziția despre războiul din Ucraina, deschisă într-un fost buncăr nazist. Detalii despre noul proiect de la Berlin
Externe
Expoziția despre războiul din Ucraina, deschisă într-un fost buncăr nazist. Detalii despre noul proiect de la Berlin
Ultima oră
09:46 - Înșelătorie în domeniul pariurilor sportive pariuri sportive. Percheziții în mai multe locații din București și din șase județe
09:25 - Alunecări de teren devastatoare în Brazilia, cu zeci de morți și dispăruți după ploi record. Ce arată datele oficiale despre amploarea dezastrului (FOTO, VIDEO)
09:16 - Florida: Un condamnat la moarte a fost executat pentru o crimă comisă în 1986
09:13 - Președintele SUA susține că America este mai sigură ca niciodată. Rata criminalității este „cea mai scăzută de după 1900”
09:11 - Ilie Bolojan, disprețuitor după tăierea sporului de doctorat: „Nu de diplome ducem lipsă…”
08:40 - Sute de tigrii siberieni din China au intrat la regim după Anul Nou. Ce a determinat administrația parcului să ia această măsură (FOTO)
08:35 - Discurs record susținut de Donald Trump în Congres. Șeful de la Casa Albă a vorbit o oră și 47 de minute
08:35 - Regatul Unit impune Autorizația Electronică de Călătorie pentru vizitatorii din peste 80 de state
08:02 - Donald Trump contestă decizia Curții Supreme și menține presiunea pe politica tarifelor vamale
07:34 - Candidații pentru șefia DIICOT, la Ministerul Justiției. Cine intră în cursa pentru conducerea structurii