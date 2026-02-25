Începând de miercuri, vizitatorii din peste 80 de țări, inclusiv Statele Unite, Canada și statele membre ale UE, vor avea obligația de a deține o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra pe teritoriul United Kingdom, măsură menită să întărească securitatea la frontiere.

Perioada de tranziție se încheie

Noul regim de călătorie marchează finalul perioadei de flexibilitate aplicate după introducerea sistemului. Autoritățile britanice au implementat documentul digital încă din 2023, iar pentru cetățenii europeni acesta a devenit aplicabil din aprilie 2025, însă agenții de frontieră au permis temporar o aplicare mai relaxată a regulilor, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al UK Home Office, etapa de tranziție se încheie, iar „pasagerii fără o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) vor fi împiedicați să se îmbarce” în avioane sau trenuri cu destinația Regatul Unit.

Ce presupune noul sistem ETA

Autorizația electronică este obligatorie pentru cetățenii din 85 de state care nu au nevoie de viză pentru sejururi turistice sau de afaceri mai scurte de șase luni și nici nu dețin permis de ședere britanic.

Documentul este necesar inclusiv pentru persoanele aflate în tranzit pe aeroporturile din Regatul Unit. ETA este legată digital de pașaportul călătorului și este acordată, în mod obișnuit, în câteva minute după completarea cererii online sau prin aplicația dedicată, deși autoritățile britanice menționează un termen maxim de trei zile lucrătoare pentru procesare.

Costuri și valabilitate

Autorizația are o valabilitate de doi ani și costă în prezent 16 lire sterline (aproximativ 19 euro). Guvernul britanic a anunțat însă că intenționează să majoreze tariful la 20 de lire sterline în viitor.

Până în septembrie 2025, au fost emise aproximativ 19,6 milioane de autorizații electronice.

Un model inspirat din alte sisteme internaționale

Sistemul ETA este similar cu programul american ESTA și cu viitorul sistem european ETIAS, care ar urma să fie implementat la nivelul Uniunii Europene spre finalul anului 2026, ca parte a politicilor de securizare a fluxurilor de călători.