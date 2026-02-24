B1 Inregistrari!
Demisie la conducerea Muzeului Luvru după jaful bijuteriilor Coroanei. Cum a afectat jaful poziția directoarei muzeului

Demisie la conducerea Muzeului Luvru după jaful bijuteriilor Coroanei. Cum a afectat jaful poziția directoarei muzeului

Iulia Petcu
24 feb. 2026, 22:02
Demisie la conducerea Muzeului Luvru după jaful bijuteriilor Coroanei. Cum a afectat jaful poziția directoarei muzeului
Muzeul Luvru sursa foto: B1tv.ro
Cuprins
  1. De ce a fost acceptată demisia conducerii Luvrului
  2. Cum a afectat jaful poziția directoarei muzeului
  3. Ce rol va avea Laurence des Cars după plecare

Președintele francez Emmanuel Macron a acceptat marți demisia președintei Muzeul Luvru, în urma criticilor generate de furtul bijuteriilor Coroanei franceze. Decizia vine după mai multe luni de tensiuni interne și controverse legate de securitatea celui mai vizitat muzeu din lume.

De ce a fost acceptată demisia conducerii Luvrului

Laurence des Cars și-a înaintat demisia șefului statului, iar aceasta a fost acceptată de Palatul Élysée, care a invocat necesitatea unei schimbări, relatează France24. Președinția a transmis că gestul reprezintă un „act de responsabilitate”, într-un moment considerat critic pentru stabilitatea instituției culturale.

„Șeful statului a acceptat-o, salutând un act de responsabilitate într-un moment în care cel mai mare muzeu din lume are nevoie de calm și de un nou impuls puternic pentru a duce la bun sfârșit marile proiecte de securizare, modernizare și proiectul «Louvre – Nouvelle Renaissance»”, a precizat Palatul Élysée.

Cum a afectat jaful poziția directoarei muzeului

Laurence des Cars, în vârstă de 59 de ani, a fost puternic afectată de jaful petrecut pe 19 octombrie, când opt bijuterii ale Coroanei franceze au fost furate în plină zi. Incidentul a scos la iveală deficiențe majore de securitate și a declanșat audituri interne, ale căror concluzii au fost considerate alarmante.

Directoarea a apărat inițial deciziile luate la conducerea muzeului, însă situația s-a deteriorat după publicarea rezultatelor controalelor. „Privind în urmă, ne dăm seama că existau încă fragilități structurale. Înțeleg că acest lucru ridică semne de întrebare”, a recunoscut ea pe 1 decembrie, într-un interviu pentru Le Parisien.

După jaf, muzeul Luvru a fost lovit de o serie de incidente suplimentare, care au slăbit și mai mult poziția conducerii. O galerie a fost închisă din cauza vechimii clădirii, iar instituția a fost afectată și de o fraudă majoră la casa de bilete.

Nemulțumirile s-au extins și la nivel intern, unde angajații au declanșat, din decembrie, cel mai lung conflict social din istoria muzeului. Protestele au vizat condițiile de muncă și modul de gestionare a resurselor umane, precizează Digi24.

Ce rol va avea Laurence des Cars după plecare

Deși mandatul său era valabil până la finalul anului 2026, șeful statului i-a propus o nouă misiune. Emmanuel Macron „i-a mulțumit pentru acțiunile și angajamentul său din ultimii ani și, bazându-se pe experiența sa științifică incontestabilă, a dorit să îi încredințeze o misiune în cadrul președinției franceze a G7 privind cooperarea între marile muzee din țările respective”, a anunțat Palatul Élysée.

