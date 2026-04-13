B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Donald Trump se compară cu Isus Hristos. Fotografia postată de președintele SUA

Adrian A
13 apr. 2026, 10:28
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Donald Trump se compară cu Isus Hristos
  2. Cum l-a criticat Donald Trump pe Papa Leon

O imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care Donald Trump se compară cu Isus Hristos, distribuită de președintele SUA pe propria platformă de socializare Truth Social, a declanșat un val de reacții și a devenit rapid virală, atrăgând mii de comentarii din partea utilizatorilor, împărțiți între susținători și critici.

Donald Trump se compară cu Isus Hristos

În fotografia respectivă, fostul președinte american este înfățișat într-o scenă în care apare la căpătâiul unui bolnav pe care pare că îl vindecă, imaginea sugerând o ipostază mesianică similară cu apariția lui Isus Hristos.

Trump poartă o robă albă și o pelerină roșie, fiind înconjurat de mai multe persoane, în timp ce în fundal sunt vizibile simboluri asociate cu Statele Unite ale Americii, inclusiv drapelul național.

Publicarea imaginii în care Donald Trump, pur și simplu, se compară cu Isus Hristos a stârnit dezbateri aprinse în mediul online, mulți dintre utilizatori criticând dur conținutul și simbolistica acesteia, considerând-o exagerată sau controversată.

Discuțiile au fost amplificate și de contextul politic recent, întrucât imaginea a apărut la scurt timp după ce Donald Trump a lansat critici la adresa Papei Leon, pe care l-a descris drept „slab în privința criminalității și groaznic pentru politica externă”.

Cum l-a criticat Donald Trump pe Papa Leon

„Nu vreau un Papă care crede că e în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Nu vreau un Papă care crede că e teribil că America a atacat Venezuela, o țară care trimitea cantități masive de droguri în SUA și, mai rău, își golea închisorile trimițând criminalii și traficanții de droguri în țara noastră”, a transmis Donald Trump.

El a mai precizat apoi că Leon ar trebui să-i fie recunoscător: „Dacă nu aș fi fost la Casa Albă, Leo nu ar fi fost la Vatican”, afirmă președintele Statelor Unite.

Tags:
Citește și...
Ultima oră
