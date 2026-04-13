Israelul își pregătește ofensiva. Tensiunile cu Iranul escaladează după colapsul negocierilor SUA-Teheran

Selen Osmanoglu
13 apr. 2026, 07:33
Cuprins
  1. Israelul intră în „mod de război”
  2. Forțele aeriene își definitivează planurile
  3. Negocierile SUA-Iran au eșuat
  4. Amenințări privind Strâmtoarea Ormuz
  5. Lovituri continue în Liban
  6. Un scenariu tot mai probabil

Armata israeliană a trecut într-o nouă etapă de pregătire militară, pe fondul blocajului negocierilor dintre Statele Unite și Iran. Surse din presa israeliană indică o creștere semnificativă a nivelului de alertă, în timp ce scenariul unei confruntări directe devine tot mai plauzibil.

Israelul intră în „mod de război”

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, șeful Statului Major al Forțelor de Apărare Israeliene, Eyal Zamir, a ordonat armatei să se pregătească pentru o posibilă reluare a ostilităților. Decizia vine după ce negocierile de pace dintre Washington și Teheran, desfășurate în Pakistan, au eșuat, scrie Adevărul.

Surse militare susțin că Israelul a intrat într-un mod de pregătire similar celui dinaintea operațiunilor anterioare împotriva Iranului, inclusiv ofensiva lansată la finalul lunii februarie 2026. Unitățile au primit instrucțiuni clare:

  • să mențină un nivel ridicat de alertă,
  • să reducă timpii de reacție,
  • să elimine eventualele vulnerabilități operaționale.

În paralel, este accelerată actualizarea „băncii de ținte” pentru Iran, listă care include obiective militare și infrastructură strategică. Scopul este pregătirea unor lovituri rapide și coordonate, în cazul unei decizii politice de atac.

Forțele aeriene își definitivează planurile

Forțele Aeriene Israeliene lucrează la planuri de atac complexe, care includ „pachete de lovire” integrate cu capabilități de rază lungă.

În același timp, sunt consolidate și sistemele defensive, în contextul unor posibile atacuri simultane din mai multe direcții.

Negocierile SUA-Iran au eșuat

Blocajul diplomatic ridică semne de întrebare privind menținerea armistițiului de două săptămâni convenit anterior între Washington și Teheran.

Vicepreședintele american, JD Vance, care a condus delegația SUA, a declarat că Iranul nu a acceptat „oferta finală”, după ce a părăsit Pakistanul.

De cealaltă parte, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a afirmat că SUA „nu au reușit să câștige încrederea delegației iraniene”.

Amenințări privind Strâmtoarea Ormuz

Tensiunile au fost amplificate și de declarațiile președintelui Donald Trump, care a amenințat cu blocarea Strâmtoarei Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul global.

Într-un mesaj public, liderul american a transmis că Marina SUA a primit ordin să intercepteze navele care ar plăti taxe către Iran, avertizând că orice atac asupra intereselor americane sau asupra navelor comerciale va primi un răspuns dur.

Lovituri continue în Liban

În paralel, Israelul a continuat bombardamentele în sudul Libanului, în ciuda armistițiului. Potrivit presei internaționale, cel puțin 11 persoane au fost ucise în urma atacurilor din localitățile Qana și Maaroub.

Un scenariu tot mai probabil

Situația din Orientul Mijlociu rămâne extrem de volatilă, iar ritmul accelerat al pregătirilor militare indică faptul că un nou conflict cu Iranul este luat tot mai serios în calcul.

Eșecul negocierilor diplomatice, combinat cu retorica tot mai dură a liderilor politici, alimentează temerile privind o escaladare majoră în regiune, cu potențial impact global.

