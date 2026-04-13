Donald Trump s-a supărat și pe Papa Leon: „E slab și dezastruos”

Președintele american Donald Trump s-a dezlănțuit împotriva unui alt lider al lumii. De data aceasta este vorba despre Papa Leon. Asta după ce suveranul pontif a rugat de mai multe ori politicienii să înceteze cu războaiele.

Cum l-a criticat Donald Trump pe Papa Leon

„Vorbește despre „frica” de Administrația Trump, dar nu și de frica pe care Biserica Catolică și toate celelalte organizații creștine au avut-o în timpul pandemiei, când arestau preoți, pastori și toți ceilalți pentru că țineau slujbe, chiar și când ieșeau afară și stăteau la o distanță de trei sau chiar șase metri. Îmi place mult mai mult de fratele său, Louis, pentru că Louis es complet MAGA. El înțelege, iar Leon nu”, a scris Trump pe Truth Social, rețeaua sa socială.

Liderul de la Casa Albă a mai scris că „Leon ar trebui să-şi vină în fire în calitate de Papă”.

„Nu vreau un Papă care crede că e în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Nu vreau un Papă care crede că e teribil că America a atacat Venezuela, o țară care trimitea cantități masive de droguri în SUA și, mai rău, își golea închisorile trimițând criminalii și traficanții de droguri în țara noastră”, a mai transmis Donald Trump.

El a mai precizat apoi că Leon ar trebui să-i fie recunoscător: „Dacă nu aș fi fost la Casa Albă, Leo nu ar fi fost la Vatican”.

De ce e Trump supărat pe Papa Leon

În luna februarie, Papa Leon, el însuși american, de a adera la Consiliul pentru Pace prezidat de Donald Trump.

Cardinalul Pietro Parolin a explicat că Sfântul Scaun nu va participa la acest organism. El a invocat statutul său special, diferit de cel al statelor obișnuite.

De asemenea, Leon de mai multe ori războiul Statelor Unite și al Israelului împotriva Iranului și, în general, a criticat pornirile politicienilor de a provoca vărsare de sânge invocând voia Domnului. Adică exact ce face Trump tot mai des.

„Cei care țin arme în mâini ar trebui să le lase jos. Cei care au puterea de a începe războaie ar trebui să aleagă pacea. Nu o pace impusă prin violență, ci prin dialog”, Papa Leon al XIV-lea, în primul său mesaj pascal „Urbi et Orbi”.

În plus, Papa a criticat amenințarea lui Trump cu distrugerea civilizației iraniene, spunând că este „inacceptabilă”.