Topul forțelor blindate din Europa

Topul primelor 10 flote principale de tancuri de luptă europene în 2026 indică dominarea numerică a Turciei, cu 2.381 de tancuri principale de luptă, urmată de Polonia care va ajunge la 1.800-1.900 de tancuri, iar Grecia rămâne pe locul trei cu 1.385 de tancuri,arată un clasament analizat de .

Turcia menține o compoziție diversă: 750 M48A5 T2, 650 M60A3 TTS, 165 M60TM Firat, 100 M60A1, 227 Leopard 1A3, 170 Leopard 1A4, 236 Leopard 2A4, 80 Leopard 2A4 T1 modernizate și trei tancuri Altay.

Rusia rămâne în continuare cu cea mai mare flotă globală: 3.460 de tancuri, inclusiv 120 T-55A, 600 T-62M/MV, 1.000 variante T-72, 470 T-72B3/B3M, 250 T-80BV/U, 350 T-80BVM și 620 T-90M, plus peste 2.100 de tancuri mai vechi în depozit, o structură care reflectă dependența de platforme vechi.

Schimbarea structurală a forțelor blindate europene tinde spre flote mai mici, dar de înaltă performanță şi integrate în reţea, criterii în care Polonia a devenit cea mai puternică forță blindată din punct de vedere operațional.

Ce planuri are România pentru flota de tancuri

România are în funcțiune 377 de tancuri, din care 220 T-55AM, 103 TR-85 și 54 TR-85M1 Bizonul.

Bucureștiul vrea să achiziționeze 216 de tancuri; după semnarea unui contract pentru achiziționarea a 54 de tancuri M1A2 Abrams anul trecut, România a analizat opțiuni suplimentare, prioritizând tancurile sud-coreene K2 Black Panther, în special pentru înlocuirea T-55.

Deciziile României se desfășoară într-un context european în care principalele familii de tancuri sunt Leopard 2, M1A2 Abrams și K2 Black Panther.

Exemple de capacități moderne includ Germania cu 313 tancuri Leopard 2 (104 Leopard 2A7V și 209 Leopard 2A5/A6), Franța cu 200 Leclerc (149 standard și 51 Leclerc XLR modernizate), Regatul Unit cu 213 Challenger 2 în tranziție către Challenger 3, Spania cu 274 tancuri (219 Leopard 2E și 55 Leopard 2A4)

Alte state cu flote de blindate semnificative:

Suedia 110 Strv 122, Elveția 134 Leopard 2 (Pz-87), Finlanda 200 Leopard 2 (împărțite între 2A4 și 2A6).

analizează oferte care pot include costuri la scară largă: în contextul achizițiilor, au fost menționate alternative valorice precum 6.500.000.000€ pentru 216 tancuri în materiale conexe și un pachet anterior de 54 de tancuri Abrams pentru 2,5 miliarde $.