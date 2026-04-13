Kremlinul reacționează. Prima reacție din anturajul Kremlinului după schimbarea politică majoră din Ungaria nu a întârziat să apară. Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran al Rusiei și apropiat al lui Vladimir Putin, a comentat public rezultatul alegerilor parlamentare în care Viktor Orbán a fost învins.

Kirill Dmitriev, trimis special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică, susține că rezultatul votului din ar putea avea consecințe majore pentru Uniunea Europeană. Acesta a reacționat pe , unde a comentat o declarație a activistului britanic Tommy Robinson, cunoscut pentru pozițiile sale de extremă dreapta.

„Acest lucru nu va face decât să accelereze prăbușirea UE. Verificați dacă am dreptate peste 4 luni”, a scris Dmitriev.

Cum s-a ajuns la înfrângerea lui Viktor Orbán după 16 ani

Alegerile parlamentare de duminică au produs o schimbare istorică în Ungaria. După 16 ani la conducere, Viktor Orbán a pierdut puterea în fața partidului Tisza, o formațiune relativ nouă, condusă de Péter Magyar.

Potrivit datelor oficiale, Tisza a obținut o victorie categorică, ceea ce reprezintă o lovitură nu doar pentru Orbán, ci și pentru aliații săi externi, inclusiv Rusia și cercuri politice din Statele Unite, notează .

Rezultatele aproape finale arată că partidul condus de Péter Magyar ar urma să dețină 138 de mandate în Parlamentul ungar, format din 199 de locuri. Această performanță îi oferă o majoritate de două treimi, suficientă pentru a modifica Constituția și pentru a interveni asupra reformelor promovate de Viktor Orbán în ultimii ani.

Ce schimbări ar putea urma după victoria lui Péter Magyar

Victoria opoziției deschide calea pentru transformări importante în Ungaria. Noul lider politic ar putea demara reforme majore într-un sistem criticat de oficialii europeni pentru derapaje de la normele democratice.

În același timp, una dintre promisiunile centrale ale lui Péter Magyar este combaterea corupției și recalibrarea instituțiilor statului.

Alegerile din Ungaria au fost marcate și de o mobilizare fără precedent a electoratului. Prezența la urne a atins un nivel record, un semnal clar al interesului public pentru direcția politică a țării.