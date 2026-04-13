Acasa » Externe » Prima reacție din anturajul lui Putin, după înfrângerea lui Orbán. Ce avertisment a lansat: „Verificați dacă am dreptate peste 4 luni”

Ana Maria
13 apr. 2026, 09:10
Sursa foto: Hepta / @Sputnik / Grigory Sysoev
Cuprins
  1. Kremlinul reacționează. Ce mesaj a transmis oficialul rus după alegerile din Ungaria
  2. Cum s-a ajuns la înfrângerea lui Viktor Orbán după 16 ani
  3. Ce schimbări ar putea urma după victoria lui Péter Magyar

Kremlinul reacționează. Prima reacție din anturajul Kremlinului după schimbarea politică majoră din Ungaria nu a întârziat să apară. Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran al Rusiei și apropiat al lui Vladimir Putin, a comentat public rezultatul alegerilor parlamentare în care Viktor Orbán a fost învins.

Kirill Dmitriev, trimis special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică, susține că rezultatul votului din Ungaria ar putea avea consecințe majore pentru Uniunea Europeană. Acesta a reacționat pe platforma X, unde a comentat o declarație a activistului britanic Tommy Robinson, cunoscut pentru pozițiile sale de extremă dreapta.

„Acest lucru nu va face decât să accelereze prăbușirea UE. Verificați dacă am dreptate peste 4 luni”, a scris Dmitriev.

Alegerile parlamentare de duminică au produs o schimbare istorică în Ungaria. După 16 ani la conducere, Viktor Orbán a pierdut puterea în fața partidului Tisza, o formațiune relativ nouă, condusă de Péter Magyar.

Potrivit datelor oficiale, Tisza a obținut o victorie categorică, ceea ce reprezintă o lovitură nu doar pentru Orbán, ci și pentru aliații săi externi, inclusiv Rusia și cercuri politice din Statele Unite, notează Reuters.

Rezultatele aproape finale arată că partidul condus de Péter Magyar ar urma să dețină 138 de mandate în Parlamentul ungar, format din 199 de locuri. Această performanță îi oferă o majoritate de două treimi, suficientă pentru a modifica Constituția și pentru a interveni asupra reformelor promovate de Viktor Orbán în ultimii ani.

Victoria opoziției deschide calea pentru transformări importante în Ungaria. Noul lider politic ar putea demara reforme majore într-un sistem criticat de oficialii europeni pentru derapaje de la normele democratice.

În același timp, una dintre promisiunile centrale ale lui Péter Magyar este combaterea corupției și recalibrarea instituțiilor statului.

Alegerile din Ungaria au fost marcate și de o mobilizare fără precedent a electoratului. Prezența la urne a atins un nivel record, un semnal clar al interesului public pentru direcția politică a țării.

Citește și...
Donald Trump se compară cu Isus Hristos. Fotografia postată de președintele SUA
Donald Trump se compară cu Isus Hristos. Fotografia postată de președintele SUA
CTP: Orban „nu a sugrumat alegerile libere; în compensație, nu va fi împușcat”
Rusia lovește din nou! Infrastructura energetică din Cernihiv, distrusă. Mii de oameni rămași în întuneric
Donald Trump s-a supărat și pe Papa Leon: „E slab și dezastruos”
Înfrângere categorică în Ungaria. Viktor Orbán a pierdut puterea după 16 ani. Ce impact are victoria lui Péter Magyar asupra Rusiei și SUA
Nicușor Dan l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile din Ungaria: „Aștept cu nerăbdare să construim un nou capitol în relațiile româno-maghiare”
Israelul își pregătește ofensiva. Tensiunile cu Iranul escaladează după colapsul negocierilor SUA-Teheran
Alegeri în Ungaria: Peter Magyar a anunțat că Viktor Orban l-a felicitat pentru victorie (VIDEO)
CTP: S-a produs cu adevărat un eveniment istoric. Viktor Orban aparține deja trecutului. Este prima înfrângere la scor și la scenă deschisă a lui Donald Trump (VIDEO)
Poliția din Viena a reținut o bandă de escroci. Aproape toți erau români. Cum acționau
10:44 - Târg despre moarte în Germania. Iată ce s-a întâmplat la acest eveniment
10:29 - Ilie Bolojan l-a felicitat pe Péter Magyar pentru victoria categorică obținută în Ungaria. Ce mesaj i-a transmis
10:28 - Donald Trump se compară cu Isus Hristos. Fotografia postată de președintele SUA
10:23 - Cine îi plătește taxa la azil lui Irinel Columbeanu, după ce fostele iubite l-au abandonat: „E un om cu suflet bun”
10:11 - Prețul căpșunilor urcă după o iarnă grea. Cât vor plăti românii pentru primele fructe românești
10:03 - Moment delicat pentru Jean de la Craiova. Soția artistului, față în față cu amanta: „A venit la ușă la mine” (VIDEO)
09:54 - Vremea, 13 aprilie: temperaturi în creștere, dar instabilitate în est și la munte
09:54 - CTP: Orban „nu a sugrumat alegerile libere; în compensație, nu va fi împușcat”
09:39 - Rusia lovește din nou! Infrastructura energetică din Cernihiv, distrusă. Mii de oameni rămași în întuneric
09:35 - Alertă pentru utilizatorii Android: Peste 2,3 milioane de telefoane, infectate cu un malware periculos. Ce date a colectat și ce riscuri există