Rusia lovește din nou! Infrastructura energetică din Cernihiv, distrusă. Mii de oameni rămași în întuneric

Ana Beatrice
13 apr. 2026, 09:39
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. A fost respectat armistițiul de Paște sau doar o pauză pe hârtie
  2. De ce continuă Rusia să vizeze infrastructura energetică a Ucrainei

Un nou atac cu drone lansat de armata rusă a vizat, în noaptea de duminică spre luni, infrastructura energetică din regiunea Cernihiv, din nordul Ucrainei. În urma loviturilor, aproape 15.000 de consumatori au rămas fără electricitate, potrivit publicației The Kyiv Independent.

A fost respectat armistițiul de Paște sau doar o pauză pe hârtie

Deși Vladimir Putin a anunțat un armistițiu de Paște, realitatea din teren pare să contrazică acest demers. Oficialii de la Kiev susțin că un atac cu drone a vizat infrastructura energetică din regiunea Cernihiv chiar înainte de expirarea armistițiului. Situația ridică semne de întrebare serioase cu privire la respectarea acordului.

În același timp, armata ucraineană acuză forțele ruse de 2.299 de încălcări ale încetării temporare a focului. Acestea ar fi avut loc de-a lungul întregului front, care se întinde pe peste 1.200 de kilometri. Totul s-ar fi petrecut la doar o zi după intrarea în vigoare a armistițiului. Potrivit sursei citate, compania regională ChernihivOblenergo a anunțat că aproximativ 12.000 de abonați au rămas fără electricitate. Inițial, nu au fost oferite detalii despre amploarea pagubelor sau locația exactă a loviturilor.

Reprezentanții companiei au precizat că intervențiile pentru restabilirea alimentării vor începe imediat ce situația de securitate o va permite. Regiunea Cernihiv, situată în nord-estul Ucrainei, rămâne o țintă frecventă pentru dronele și rachetele rusești. Momentul exact al bombardamentului nu este clar și a fost relatat târziu în noapte. Acest lucru întărește suspiciunile că armistițiul de 32 de ore, valabil până la finalul zilei de 12 aprilie, nu a fost respectat.

„Ieri, inamicul a folosit 7.702 drone kamikaze și a efectuat 1.202 bombardamente asupra localităților și pozițiilor trupelor noastre, dintre care 20 cu sisteme de lansare multiplă de rachete”, se arată într-o postare a reprezentanților Statului Major General al Ucrainei pe Facebook.

Loviturile asupra rețelelor energetice au devenit o tactică recurentă a Rusiei. Acestea au un efect direct asupra populației civile, lăsând în mod repetat milioane de ucraineni fără electricitate. În acest context, penele de curent programate nu mai sunt o excepție, ci o normalitate impusă de atacurile constante. Criza s-a adâncit în timpul iernii, când frigul extrem a coincis cu o intensificare a bombardamentelor, amplificând o situație umanitară deja fragilă.

În ianuarie, președintele Volodimir Zelenski a fost nevoit să declare stare de urgență în sectorul energetic, în special la Kiev. Decizia a venit după ce atacurile rusești au lăsat locuitorii fără curent, căldură și apă, în condiții de temperaturi sub zero grade. Între timp, instabilitatea energetică s-a accentuat și pe fondul blocajului petrolier din Strâmtoarea Ormuz, complicând și mai mult situația.

În acest peisaj tensionat, liderul ucrainean a propus un armistițiu limitat la sectorul energetic, transmis Moscovei prin intermediul oficialilor americani. „Dacă Rusia este pregătită să oprească atacurile asupra infrastructurii noastre energetice, și noi suntem pregătiți să răspundem în același mod. Această propunere a fost transmisă părții ruse prin intermediul americanilor”, a spus Zelenski în discursul din 6 aprilie.

Citește și...
Donald Trump se compară cu Isus Hristos. Fotografia postată de președintele SUA
Externe
Donald Trump se compară cu Isus Hristos. Fotografia postată de președintele SUA
CTP: Orban „nu a sugrumat alegerile libere; în compensație, nu va fi împușcat”
Externe
CTP: Orban „nu a sugrumat alegerile libere; în compensație, nu va fi împușcat”
Prima reacție din anturajul lui Putin, după înfrângerea lui Orbán. Ce avertisment a lansat: „Verificați dacă am dreptate peste 4 luni”
Externe
Prima reacție din anturajul lui Putin, după înfrângerea lui Orbán. Ce avertisment a lansat: „Verificați dacă am dreptate peste 4 luni”
Donald Trump s-a supărat și pe Papa Leon: „E slab și dezastruos”
Externe
Donald Trump s-a supărat și pe Papa Leon: „E slab și dezastruos”
Înfrângere categorică în Ungaria. Viktor Orbán a pierdut puterea după 16 ani. Ce impact are victoria lui Péter Magyar asupra Rusiei și SUA
Externe
Înfrângere categorică în Ungaria. Viktor Orbán a pierdut puterea după 16 ani. Ce impact are victoria lui Péter Magyar asupra Rusiei și SUA
Nicușor Dan l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile din Ungaria: „Aștept cu nerăbdare să construim un nou capitol în relațiile româno-maghiare”
Externe
Nicușor Dan l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile din Ungaria: „Aștept cu nerăbdare să construim un nou capitol în relațiile româno-maghiare”
Israelul își pregătește ofensiva. Tensiunile cu Iranul escaladează după colapsul negocierilor SUA-Teheran
Externe
Israelul își pregătește ofensiva. Tensiunile cu Iranul escaladează după colapsul negocierilor SUA-Teheran
Alegeri în Ungaria: Peter Magyar a anunțat că Viktor Orban l-a felicitat pentru victorie (VIDEO)
Externe
Alegeri în Ungaria: Peter Magyar a anunțat că Viktor Orban l-a felicitat pentru victorie (VIDEO)
CTP: S-a produs cu adevărat un eveniment istoric. Viktor Orban aparține deja trecutului. Este prima înfrângere la scor și la scenă deschisă a lui Donald Trump (VIDEO)
Externe
CTP: S-a produs cu adevărat un eveniment istoric. Viktor Orban aparține deja trecutului. Este prima înfrângere la scor și la scenă deschisă a lui Donald Trump (VIDEO)
Poliția din Viena a reținut o bandă de escroci. Aproape toți erau români. Cum acționau
Externe
Poliția din Viena a reținut o bandă de escroci. Aproape toți erau români. Cum acționau
Ultima oră
10:49 - Topul blindatelor europene în 2026. Cine domină și unde se află România. Planurile pentru flota de blindate (GRAFICE)
10:44 - Târg despre moarte în Germania. Iată ce s-a întâmplat la acest eveniment
10:29 - Ilie Bolojan l-a felicitat pe Péter Magyar pentru victoria categorică obținută în Ungaria. Ce mesaj i-a transmis
10:28 - Donald Trump se compară cu Isus Hristos. Fotografia postată de președintele SUA
10:23 - Cine îi plătește taxa la azil lui Irinel Columbeanu, după ce fostele iubite l-au abandonat: „E un om cu suflet bun”
10:11 - Prețul căpșunilor urcă după o iarnă grea. Cât vor plăti românii pentru primele fructe românești
10:03 - Moment delicat pentru Jean de la Craiova. Soția artistului, față în față cu amanta: „A venit la ușă la mine” (VIDEO)
09:54 - Vremea, 13 aprilie: temperaturi în creștere, dar instabilitate în est și la munte
09:54 - CTP: Orban „nu a sugrumat alegerile libere; în compensație, nu va fi împușcat”
09:35 - Alertă pentru utilizatorii Android: Peste 2,3 milioane de telefoane, infectate cu un malware periculos. Ce date a colectat și ce riscuri există