Un nou atac cu drone lansat de armata rusă a vizat, în noaptea de duminică spre luni, infrastructura energetică din regiunea Cernihiv, din nordul Ucrainei. În urma loviturilor, aproape 15.000 de consumatori au rămas fără electricitate, potrivit publicației The Kyiv Independent.
Deși Vladimir Putin a anunțat un armistițiu de Paște, realitatea din teren pare să contrazică acest demers. Oficialii de la Kiev susțin că un atac cu drone a vizat infrastructura energetică din regiunea Cernihiv chiar înainte de expirarea armistițiului. Situația ridică semne de întrebare serioase cu privire la respectarea acordului.
În același timp, armata ucraineană acuză forțele ruse de 2.299 de încălcări ale încetării temporare a focului. Acestea ar fi avut loc de-a lungul întregului front, care se întinde pe peste 1.200 de kilometri. Totul s-ar fi petrecut la doar o zi după intrarea în vigoare a armistițiului. Potrivit sursei citate, compania regională ChernihivOblenergo a anunțat că aproximativ 12.000 de abonați au rămas fără electricitate. Inițial, nu au fost oferite detalii despre amploarea pagubelor sau locația exactă a loviturilor.
„Ieri, inamicul a folosit 7.702 drone kamikaze și a efectuat 1.202 bombardamente asupra localităților și pozițiilor trupelor noastre, dintre care 20 cu sisteme de lansare multiplă de rachete”, se arată într-o postare a reprezentanților Statului Major General al Ucrainei pe Facebook.
Loviturile asupra rețelelor energetice au devenit o tactică recurentă a Rusiei. Acestea au un efect direct asupra populației civile, lăsând în mod repetat milioane de ucraineni fără electricitate. În acest context, penele de curent programate nu mai sunt o excepție, ci o normalitate impusă de atacurile constante. Criza s-a adâncit în timpul iernii, când frigul extrem a coincis cu o intensificare a bombardamentelor, amplificând o situație umanitară deja fragilă.
În ianuarie, președintele Volodimir Zelenski a fost nevoit să declare stare de urgență în sectorul energetic, în special la Kiev. Decizia a venit după ce atacurile rusești au lăsat locuitorii fără curent, căldură și apă, în condiții de temperaturi sub zero grade. Între timp, instabilitatea energetică s-a accentuat și pe fondul blocajului petrolier din Strâmtoarea Ormuz, complicând și mai mult situația.
În acest peisaj tensionat, liderul ucrainean a propus un armistițiu limitat la sectorul energetic, transmis Moscovei prin intermediul oficialilor americani. „Dacă Rusia este pregătită să oprească atacurile asupra infrastructurii noastre energetice, și noi suntem pregătiți să răspundem în același mod. Această propunere a fost transmisă părții ruse prin intermediul americanilor”, a spus Zelenski în discursul din 6 aprilie.