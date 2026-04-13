Deși Vladimir Putin , realitatea din teren pare să contrazică acest demers. Oficialii de la Kiev susțin că un atac cu drone a vizat infrastructura energetică din regiunea Cernihiv chiar înainte de expirarea armistițiului. Situația ridică semne de întrebare serioase cu privire la respectarea acordului.

În același timp, armata ucraineană acuză forțele ruse de 2.299 de încălcări ale încetării temporare a focului. Acestea ar fi avut loc de-a lungul întregului front, care se întinde pe peste 1.200 de kilometri. Totul s-ar fi petrecut la doar o zi după intrarea în vigoare a armistițiului. Potrivit sursei citate, compania regională ChernihivOblenergo a anunțat că aproximativ 12.000 de abonați au rămas fără electricitate. Inițial, nu au fost oferite detalii despre amploarea pagubelor sau locația exactă a loviturilor.