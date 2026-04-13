Péter Magyar a câștigat detașat. Rezultatele aproape finale ale alegerilor parlamentare din Ungaria indică o schimbare politică majoră. Partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, se îndreaptă spre o majoritate constituțională în legislativul de la Budapesta.

Cu peste 98% din voturi numărate, formațiunea este creditată cu 138 de mandate, în timp ce alianța Fidesz-KDNP, condusă de Viktor Orbán, ar urma să obțină doar 55. Restul locurilor revin partidului de extremă dreapta Mi Hazánk.

Cum a reușit Tisza să obțină o victorie categorică

Scrutinul de duminică marchează o răsturnare spectaculoasă de situație pe scena politică maghiară. Tisza nu doar că a câștigat alegerile, ci este pe punctul de a controla două treimi din Parlament, un prag care permite modificări constituționale.

Această performanță îi oferă lui Péter Magyar instrumentele necesare pentru a schimba radical sistemul construit de Fidesz în ultimii 16 ani.

Înfrângerea a fost recunoscută chiar de Viktor Orbán:

„Rezultatul alegerilor este dureros pentru noi, dar clar”, a declarat acesta, după o prezență la vot de aproape 78%.

De ce au votat maghiarii împotriva lui Orbán

După mai bine de un deceniu și jumătate la conducere, nemulțumirea publică a crescut vizibil. Economia stagnantă, creșterea costului vieții și acuzațiile de corupție au erodat încrederea în guvern.

La Budapesta, reacțiile au fost imediate. Susținătorii opoziției au scandat mesaje precum „S-a terminat!” și „Rușilor, plecați acasă!”, în contextul relațiilor apropiate dintre guvernul Orbán și Rusia.

Ce schimbări ar putea urma în politica externă a Ungariei

Victoria lui Péter Magyar ar putea repoziționa pe scena europeană. Noul lider a transmis că țara va deveni un partener activ în cadrul UE și NATO și că primele vizite externe vor fi la Varșovia, Viena și Bruxelles.

În plus, există așteptări ca Budapesta să renunțe la politica de blocaj în instituțiile europene și să susțină inițiativele comunitare, inclusiv sprijinul pentru Ucraina.

„În domeniul afacerilor externe și al UE, noul guvern maghiar s-ar bucura de o autonomie extinsă. Și ar putea adera la Parchetul European… și ar putea renunța cu adevărat la politica de blocaj și veto”, a explicat analistul Daniel Hegedüs.

Totuși, nu este clar dacă schimbarea va fi radicală.

Politologul Zsolt Enyedi avertizează: „Cred că va încerca să găsească un fel de echilibru. Vor fi unele chestiuni în care se va opune Bruxelles-ului, dar va fi o schimbare. Nu va fi cineva care va lua UE ostatică cu drepturile de veto“

Ce impact are rezultatul asupra Rusiei și SUA

Ieșirea lui Orbán din prim-planul politic ar putea slăbi influența Rusiei în Uniunea Europeană, potrivit . În ultimii ani, Budapesta a fost considerată unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Moscovei.

În același timp, rezultatul ar putea avea ecouri și peste Ocean. Susținerea oferită de Donald Trump lui Orbán nu s-a reflectat în votul alegătorilor.

„Autoritarul de extremă dreapta Viktor Orbán a pierdut alegerile”, a scris democratul american Hakeem Jeffries pe rețelele sociale.

„Apoi, în noiembrie, vor urma lingăii lui Trump și extremiștii MAGA din Congres. Vine iarna”, a continuat el.

Va schimba Péter Magyar complet direcția Ungariei?

Deși este perceput ca un reformator, Péter Magyar nu este un outsider total. Acesta a fost membru Fidesz și are o orientare conservatoare. El a promis apropierea de Occident și reducerea dependenței energetice de Rusia, dar a vorbit și despre menținerea unor „relații pragmatice” cu Moscova.

Totodată, programul Tisza nu susține o aderare rapidă a Ucrainei la UE și păstrează o poziție fermă în privința migrației, similară cu cea a fostului guvern.

Care sunt provocările interne ale noului guvern

Una dintre cele mai dificile misiuni va fi redresarea economiei. Creșterea costului de trai și stagnarea economică au fost factori decisivi în rezultatul alegerilor. În paralel, Tisza trebuie să reformeze instituțiile statului, despre care Péter Magyar spune că: „Instituțiile noastre au fost capturate în ultimii 16 ani”.

Sistemul construit de Fidesz include persoane loiale în poziții-cheie, cu mandate lungi, ceea ce face schimbarea dificilă.

Ce planuri are Tisza pentru combaterea corupției

Noul lider a promis măsuri ferme împotriva corupției și revenirea la un sistem democratic funcțional. Printre priorități se numără aderarea la Parchetul European și investigarea deciziilor luate de fostul guvern.

Cine este, de fapt, Péter Magyar

Ascensiunea sa este una spectaculoasă. Până recent parte a sistemului Fidesz, Magyar a reușit în doar doi ani să construiască o mișcare politică puternică.

Despre el, analistul Gábor Győri spune: „Este în mare parte un personaj necunoscut. Nu știm prea multe despre el”.