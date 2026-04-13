Președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe Peter Magyar, liderul partidului Tisza, pentru victoria în de duminică.

„Felicitări, Peter Magyar și Tisza, pentru victoria voastră istorică! Poporul maghiar a vorbit cu o voce clară și puternică.

România și Ungaria sunt vecini, parteneri și membri ai UE și NATO. Aștept cu nerăbdare să construim un nou capitol în relațiile româno-maghiare, bazat pe respect reciproc, dialog deschis și angajamentul nostru comun față de valorile europene și euroatlantice.

Avem oportunități extraordinare de a colabora în domeniul securității regionale, cooperării economice și bunăstării popoarelor noastre. Felicitări! Gratulalok!”, a transmis președintele Nicușor Dan, pe X.

🇭🇺🇷🇴 Congratulations and Tisza Party on your landmark victory! The Hungarian people have spoken with a clear and powerful voice. Romania and Hungary are neighbours, partners and fellow EU and NATO members. I look forward to building a new chapter in… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO)

Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea

Încă premierul Viktor Orban, liderul partidului Fidesz, și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare.

„Rezultatul alegerilor e dureros pentru noi, dar fără ambiguitate. Nu am primit responsabilitatea și nici posibilitatea de a forma un guvern.

Ne vom servi națiunea din opoziție. Treaba noastră e să ne întărim comunitățile, povara guvernării nu mai e pe umerii noștri”, a declarat Viktor Orban, în fața susținătorilor săi.

Peter Magyar, entuziasm reținut

Peter Magyar a declarat că el și colegii săi din Tisza sunt „prudent optimiști”, dar „ne bucurăm că următorul parlament va avea acest mandat democratic puternic”.

Partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, ar urma să obțină o majoritate de două treimi în Parlamentul din Budapesta, fapt ce-i va permite să inverseze multe dintre legile ce au consolidat sistemul vechi de 16 ani al lui Viktor Orban.