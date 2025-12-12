B1 Inregistrari!
12 dec. 2025, 20:01
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Abuzurile groaznice la care a fost supus un bărbat de către soția sa
  2. Cum a reușit bărbatul să se salveze de soția sa
  3. Ce pedeapsă riscă femeia care și-a ținut soțul într-o cușcă, aproape un an

După ce a spus marele „Da”, un belgian s-a trezit în mijlocul unui coșmar. Bărbatul susține susține că a fost umilit, torturat și tratat ca un câine de soția sa, după nunta lor. Timp de aproape un an, nimeni din orășelul Grobbendonk, situat în nordul Belgiei, nu a observat abuzurile pe care le suferea bărbatul în vârstă de 48 de ani. Abia când a reușit să scape, în luna martie, vecinii îngroziți au sunat la poliție. Acum, soția sa este judecată.

Abuzurile groaznice la care a fost supus un bărbat de către soția sa

La nunta lor din august 2024, relația cuplului părea perfectă. Ceea ce s-a întâmplat după acel moment, pare desprins din filmele de groază.

Acuzarea descrie comportamentul femeii, Anne V., drept tortură și lipsire de libertatea. De cealaltă parte, avocatul lui Anne susține că femeia și soțul ei se confruntau cu ceea ce a descris ca fiind „tensiuni în relație”.

Conform rechizitoriului, Anna V. și-ar fi încuiat soțul într-un țarc pentru câini și într-o cușcă. Odată, l-a încuiat chiar și în subsolul casei lor comune, fără mâncare sau apă. Cei 60 de câini se plimbau liberi pe proprietate, iar el era obligat să aibă grijă de ei non-stop, făcând curățenie desculț.

„Ea a turnat apă clocotită pe el pentru că doi câini muriseră și l-a învinovățit”, a declarat acuzarea, potrivit Bild. „Îi era frică de ea și a îndurat totul din frică”.

Cum a reușit bărbatul să se salveze de soția sa

Belgianul a fost bătut în mod repetat cu pumnii, scaunele și o oală. Fotografiile prezentate în instanță au arătat că bărbatul în vârstă de 48 de ani părea sănătos fizic la începutul căsniciei, dar până la sfârșit arăta „ca un schelet ars”. Pe 18 martie 2025, a reușit să scape.

A bătut la geamul bucătăriei vecinilor, suferind de hipotermie, fiind rănit și purtând doar lenjerie intimă. Mai târziu, în timp ce bărbatul zăcea în ambulanță, Anna V. ar fi încercat chiar să-l reducă la tăcere – dar paramedicii au observat frica victimei și i-au cerut femeii să iasă. Abia atunci soțul s-a deschis și a povestit calvarul prin care a trecut.

Ce pedeapsă riscă femeia care și-a ținut soțul într-o cușcă, aproape un an

Inculpata nu neagă acuzațiile. Ea susține că numărul mare de câini pe care îl deținea au copleșit-o și determinat-o să aibă comportamentul pe care l-a avut față de soțul ei.

„Eram atât de epuizată. Nu am mai putut continua și m-am răzbunat pe el”, a declarat ea instanței. „Acum îmi dau seama ce i-am făcut. Asta nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată.”

Ancheta au găsit videoclipuri sadice pe telefonul mobil al Annei V. în care aceasta își batjocorește și își umilește soțul. Procurorul din Belgia solicită o pedeapsă de opt ani de închisoare; verdictul este așteptat în ianuarie.

