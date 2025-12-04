Andreea Raicu (48 de ani) le transmite femeilor un mesaj de susținere dacă vor o schimbare profesională și dezvăluie care au fost ingredientele succesului său în business. Iată cum a învins frica!

De la televiziune la antreprenoriat

În urmă cu mai mulți ani, Andreea Raicu a luat decizia de a se retrage din televiziune pentru a se dedica antreprenoriatului. Pasionată de produse și servicii care inspiră femeile, vedeta a lansat un magazin de haine elegante de damă și o platformă online ce oferă sfaturi despre stil de viață, wellness și dezvoltare personală, conform Click.

Astăzi, Andreea este o antreprenoare apreciată, iar multe femei o privesc ca pe o sursă de inspirație. Începuturile sale nu au fost ușoare, iar frica de schimbare a fost constantă.

„Mi-a fost frică”

Vedeta a mărturisit recent că teama de necunoscut și de eșec o copleșea: „Când am început businessul, mi-a fost frică de foarte multe ori. Frica de necunoscut. Frica că vor fi situații în care nu voi ști ce să fac. Frica să nu dezamăgesc, să nu pierd tot ce construisem. Au fost momente în care m-am întrebat dacă sunt pregătită sau dacă sunt bună pentru a fi antreprenor”, a scris Andreea într-un mesaj publicat pe contul său profesional.

Ea explică faptul că frica face parte din procesul de dezvoltare: „Nimeni nu este pregătit la început. Poți să citești o sută de cărți, dar nimic nu se compară cu ceea ce trăiești în realitate. Dar am învățat că frica face parte din drum și nu e un motiv să te oprești, oricât de tare te-ar bloca. Este doar un semn că te apropii de ceva important.”

„Nu aștepta momentul perfect”

Prin mesajul său, Andreea le încurajează pe femeile care doresc o schimbare profesională să facă primul pas, chiar dacă emoțiile și îndoielile sunt puternice.

„Cu timpul, când capeți experiență, capeți și mai multă încredere în tine. Și ajungi să știi că, indiferent ce va veni, vei găsi în interiorul tău tot ce ai nevoie ca să mergi mai departe și să ajungi acolo unde îți dorești. Curajul nu înseamnă lipsa fricii. Curajul înseamnă să spui «nu știu încă, dar voi învăța». Și să continui chiar și atunci când lucrurile nu ies cum ți-ai imaginat”, a spus ea.

„Sunt convinsă că știi deja asta, dar am vrut doar să îți reamintesc pentru că uneori uităm. Pentru toate femeile care vor să construiască ceva pe cont propriu: «Nu aștepta momentul perfect. Nu există.» Primul pas se face cu multe emoții insuportabile poate, cu îndoieli, cu inima strânsă – și este suficient”, a adăugat.