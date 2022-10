Efectul bombardamentelor rusești: Zelenski a convenit cu Olaf Scholz asupra unei reuniuni urgente a G7

Luni dimineață, mai multe orașe din Ucraina, printre care Kiev, Lviv, Ternopil, Khmelnytskyi, Zhytomyr sau Kropyvnytskyi au fost ținta .

La scurt timp după explozii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a convenit cu cancelarul german Olaf Scholz asupra unei reuniuni urgente a G7 pe fondul recentelor ale Rusiei asupra infrastructurii civile din Kiev și din alte orașe din Ucraina, se arată într-o postare pe Twitter.

Comisarul european pentru Justiție, belgianul Didier Reynders,aflat în vizită la Kiev a fost nevoit să se adăpostească în subsolul hotelului de către personalul de securitate în momentul exploziilor.

„Am convenit cu cancelarul Olaf Scholz, a cărui țară, Germania, deține președinția G7, asupra unei întâlniri urgente a Grupului. Discursul meu este programat și voi vorbi despre atacurile teroriste ale Federației Ruse. Am discutat și despre creșterea presiunii asupra Federației Ruse și despre refacerea infrastructurii afectate” menționează liderul de la Kiev pe pagina sa de Twitter.

I’ve had a phone call with Prime Minister . We count on 🇬🇧’s leadership in consolidating international political and defense support for Ukraine, in particular regarding the protection of our skies. And also in the further isolation of Russia.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)