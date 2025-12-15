În districtele Findorff și Schwachhausen din Bremen, Germania, escrocii au pretins că sunt polițiști și au reușit să pună mâna pe banii și bijuteriile a două bătrâne. Poliția trage un semnal de alarmă cu privire la escrocherie și la capacitatea infractorilor de a inventa noi și noi povești.

Cum au fost păcălite două bătrâne de escrocii care au pretins că sunt polițiști

Vineri dimineață, o femeie în vârstă de 94 de ani a primit un apel de la un bărbat necunoscut care pretindea că este ofițer de poliție. Acesta a declarat că poliția a arestat „doi , doi români” și că asupra lor a fost găsită o listă cu potențiale victime – inclusiv numele ei. Folosind întrebări specifice și punând presiune pe victimă, apelantul a convins-o pe femeie să pună bani într-o pungă și să-i arunce pe fereastră. Un bărbat care se da drept ofițer de poliție a ridicat apoi banii din fața casei ei și a dispărut, relatează .

Vineri după-amiază, o altă femeie, de data aceasta de 68 de ani, a primit un apel similar. Și în cazul acesteia, un bărbat a pretins că este ofițer de poliție și a raportat presupuse cazuri de fraudă în cartier, inclusiv unul în care numele ei se presupunea că se afla pe o listă. Pentru a-și „asigura” obiectele de valoare, i s-a cerut să le pună într-o geantă în fața ușii apartamentului. Urmând instrucțiunile apelantului, pe care îl credea polițist, femeia a scos afară un ceas de mână scump. La scurt timp după, un bărbat și-a făcut apariția în fața locuinței, a luat ceasul și a fugit.

Ce sunt sfătuiți oamenii să facă atunci când primesc un apel similar

Poliția a emis un avertisment privind cazurile de escrocherie și capacitatea infractorilor de a dezvolta noi și noi povești prin care să-și păcălească victimele. Cetățenii nu ar trebui să dezvăluie nicio informație despre situația lor financiară sau despre obiectele de valoare pe care le dețin, la telefon. Poliția nu va cere niciodată bani sau bijuterii și nici nu va solicita predarea acestora – astfel de solicitări vin exclusiv de la escroci. Cei afectați ar trebui să închidă imediat în astfel de cazuri și să informeze poliția apelând numărul de urgență.