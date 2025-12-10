B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » SUA ar putea verifica activitatea turiștilor străini de pe rețelele sociale înainte de a le permite accesul în țară. Ce alte date vor mai trebui furnizate

SUA ar putea verifica activitatea turiștilor străini de pe rețelele sociale înainte de a le permite accesul în țară. Ce alte date vor mai trebui furnizate

B1.ro
10 dec. 2025, 15:07
SUA ar putea verifica activitatea turiștilor străini de pe rețelele sociale înainte de a le permite accesul în țară. Ce alte date vor mai trebui furnizate
Sursă foto: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. Ce alte informații ar trebui să furnizeze turiștii străini pentru autorizația de călătorie în SUA
  2. SUA înăsprește verificările străinilor
  3. De când ar putea implementa SUA noile măsuri de verificare pentru turiștii străini

Turiștii străini care vor să viziteze SUA, ar putea fi nevoiți să se supună unei verificări a activității lor de pe rețelele sociale, din ultimii cinci ani. Propunerea a fost depusă marți și aparține Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor din Statele Unite.

Ce alte informații ar trebui să furnizeze turiștii străini pentru autorizația de călătorie în SUA

Schimbarea vizează, în special, turiștii care provin din țări incluse în programul Visa Waiver. Este vorba despre 42 de state a căror cetățeni pot să călătorească în SUA fără o viză, atâta timp cât obțin o autorizație electronică de călătorie.

Într-un document depus marți la Registrul Federal, C.B.P. (n.r. (Customs and Border Protection) a declarat că intenționează să ceară solicitanților o listă lungă de date personale, inclusiv conturile de pe rețele sociale, adrese de e-mail din ultimul deceniu și numele, datele de naștere, locurile de reședință și locurile de naștere ale părinților, soților/soțiilor, fraților/surorilor și copiilor, potrivit New York Times.

În cadrul sistemului actual, solicitanții din țările care beneficiază de renunțarea la viză trebuie să se înscrie în programul Sistemului Electronic de Autorizare a Călătoriei. Aceștia plătesc 40 de dolari și comunică o adresă de e-mail, o adresă de domiciliu, un număr de telefon și informații de contact în caz de urgență. Autorizația este valabilă timp de doi ani.

SUA înăsprește verificările străinilor

Această mișcare a C.B.P. vine în urma unor acțiuni similare ale guvernului SUA, care a ordonat verificarea rețelelor sociale pentru anumite categorii de solicitanți de viză, inclusiv cele acordate lucrătorilor străini calificați, precum și pentru solicitanții de vize de studiu sau cercetare. De asemenea, Guvernul american a perceput și o taxă „de integritate a vizei”, în valoare de 250 de dolari, chiar și de la mulți cetățeni străini care ar fi trebuit scutiți de acest cost pentru că provin din țări care fac parte din programul Visa Waiver.

În noiembrie, o coaliție de peste 20 de companii de turism a semnat o scrisoare de opoziție împotriva taxei de integritate a vizei. Ei și-au exprimat îngrijorarea despre cum acest cost ar putea descuraja milioane de potențiali turiști străini să viziteze Statele Unite, inclusiv pe cei care călătoresc cu scopul de a lua parte la evenimente precum Cupa Mondială de anul viitor.

De când ar putea implementa SUA noile măsuri de verificare pentru turiștii străini

În notificare, C.B.P. a declarat că va accepta 60 de zile de comentarii publice cu privire la propunere.

Dacă planul este aprobat, C.B.P. ar putea implementa modificările treptat în următoarele săptămâni și luni, a declarat o firmă de avocatură specializată în imigrație.

Firma a avertizat că creșterea numărului de date colectate de către Guvernul americam ar putea duce la timpi de așteptate mult mai lungi pentru obținerea autorizației. De asemenea, există riscul ca mulți mai mulți oameni să fie solicitați pentru o „examinare mai atentă”.

Sophia Cope, avocat într-un grup pentru drepturi digitale, a declarat într-un comunicat că dezvăluirea și supravegherea obligatorie pe rețelele de socializare ar „aduce prejudicii libertăților civile”.

„Nu s-a dovedit a fi eficientă în găsirea teroriștilor și a altor infractori”, a adăugat ea. „Dar a înfrânat libertatea de exprimare și a invadat intimitatea călătorilor nevinovați, precum și pe cea a familiilor, prietenilor și colegilor lor americani”.

Tags:
Citește și...
Furtul bijuteriilor de la Luvru putea fi împiedicat. Concluziile devastatoare ale unei anchete administrative
Externe
Furtul bijuteriilor de la Luvru putea fi împiedicat. Concluziile devastatoare ale unei anchete administrative
Deși e acuzat de crimă, tinerele sunt înnebunite după el. Cum a ajuns Luigi Mangione să fie considerat un erou național după ce a omorât un om
Externe
Deși e acuzat de crimă, tinerele sunt înnebunite după el. Cum a ajuns Luigi Mangione să fie considerat un erou național după ce a omorât un om
Înfrângere pentru Donald Trump în propriul fief. Democrații au câștigat primăria din Miami
Externe
Înfrângere pentru Donald Trump în propriul fief. Democrații au câștigat primăria din Miami
O polițistă a fost concediată după ce a pipăit doi colegi, la o petrecere: „Tot ce pot face este să-mi cer scuze” / Declarațiile halucinante făcute de ofițerii abuzați
Externe
O polițistă a fost concediată după ce a pipăit doi colegi, la o petrecere: „Tot ce pot face este să-mi cer scuze” / Declarațiile halucinante făcute de ofițerii abuzați
Donald Trump ironizează Europa în cadrul unui interviu: „Un grup de națiuni în descompunere, conduse de lideri slabi”
Externe
Donald Trump ironizează Europa în cadrul unui interviu: „Un grup de națiuni în descompunere, conduse de lideri slabi”
Cum s-au filmat Nicușor Dan și Emmanuel Macron, la Paris. Președintele Franței a ținut să transmită și un mesaj în limba română (VIDEO)
Externe
Cum s-au filmat Nicușor Dan și Emmanuel Macron, la Paris. Președintele Franței a ținut să transmită și un mesaj în limba română (VIDEO)
Un deținut a dispărut fără urmă după ce a evadat a patra oară dintr-o închisoare. Cum a reușit să scape din detenție
Externe
Un deținut a dispărut fără urmă după ce a evadat a patra oară dintr-o închisoare. Cum a reușit să scape din detenție
Un nou scandal zguduie Palatul Elysee. Brigette Macron surprinsă insultând activistele feministe
Externe
Un nou scandal zguduie Palatul Elysee. Brigette Macron surprinsă insultând activistele feministe
Papa Leon al XIV-lea și Zelenski, nouă întâlnire la Castel Gandolfo. Ce au discutat despre războiul din Ucraina (FOTO, VIDEO)
Externe
Papa Leon al XIV-lea și Zelenski, nouă întâlnire la Castel Gandolfo. Ce au discutat despre războiul din Ucraina (FOTO, VIDEO)
Accident aviatic în Rusia. Un avion militar s-a prăbușit aproape de Moscova
Externe
Accident aviatic în Rusia. Un avion militar s-a prăbușit aproape de Moscova
Ultima oră
16:03 - David Popovici: „Din vara anului trecut mă aflu în aceeași situație ca și colegii mei”. Ce datorii are statul român la acesta
16:01 - Furtul bijuteriilor de la Luvru putea fi împiedicat. Concluziile devastatoare ale unei anchete administrative
15:59 - O nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026: Câți bani vom plăti în plus pentru coletele comandate de pe Temu, Shein, Alliexpress sau Trendyol
15:39 - Mesajul lui Călin Georgescu după moartea generalului Radu Theodoru: “Să nu uităm!”. Ce a ținut să transmită suveranistul
15:33 - A încercat să vândă droguri într-un liceu, însă a fost prins. Cum s-a desfășurat totul
15:28 - Povara recuperării deficitului, pe umerii românilor. Taxe locale mai mari pentru finanțarea rețelelor clientelare la nivel local (Analiză)
15:26 - CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților. Judecătorii Curții Constituționale se mai gândesc până la finalul anului
15:00 - Elena Vîșcu iubește din nou, la un an de la divorțul de CRBL. Ce spune despre posibilitatea unei noi căsătorii
14:59 - Românii cer măsuri urgente după dezvăluirile Recorder. Nicușor Dan și Ilie Bolojan, bombardați cu mesaje pe Facebook. Cum s-au mobilizat internauții
14:59 - Oana Lis: „Nu m-am tatuat în viața mea, pe mine m-a tatuat viața”. Ce semn divin i-a apărut pe piele