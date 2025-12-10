Turiștii străini care vor să viziteze SUA, ar putea fi nevoiți să se supună unei verificări a activității lor de pe rețelele sociale, din ultimii cinci ani. Propunerea a fost depusă marți și aparține Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor din Statele Unite.

Ce alte informații ar trebui să furnizeze turiștii străini pentru autorizația de călătorie în SUA

Schimbarea vizează, în special, turiștii care provin din țări incluse în programul . Este vorba despre 42 de state a căror cetățeni pot să călătorească în SUA fără o viză, atâta timp cât obțin o autorizație electronică de călătorie.

Într-un document depus marți la Registrul Federal, C.B.P. (n.r. (Customs and Border Protection) a declarat că intenționează să ceară solicitanților o listă lungă de date personale, inclusiv conturile de pe rețele sociale, adrese de e-mail din ultimul deceniu și numele, datele de naștere, locurile de reședință și locurile de naștere ale părinților, soților/soțiilor, fraților/surorilor și copiilor, potrivit .

În cadrul sistemului actual, solicitanții din țările care beneficiază de renunțarea la viză trebuie să se înscrie în programul Sistemului Electronic de Autorizare a Călătoriei. Aceștia plătesc 40 de dolari și comunică o adresă de e-mail, o adresă de domiciliu, un număr de telefon și informații de contact în caz de urgență. Autorizația este valabilă timp de doi ani.

SUA înăsprește verificările străinilor

Această mișcare a C.B.P. vine în urma unor acțiuni similare ale guvernului SUA, care a ordonat verificarea rețelelor sociale pentru anumite categorii de solicitanți de viză, inclusiv cele acordate lucrătorilor străini calificați, precum și pentru solicitanții de vize de studiu sau cercetare. De asemenea, Guvernul american a perceput și o taxă „de integritate a vizei”, în valoare de 250 de dolari, chiar și de la mulți cetățeni străini care ar fi trebuit scutiți de acest cost pentru că provin din țări care fac parte din programul Visa Waiver.

În noiembrie, o coaliție de peste 20 de companii de turism a semnat o scrisoare de opoziție împotriva taxei de integritate a vizei. Ei și-au exprimat îngrijorarea despre cum acest cost ar putea descuraja milioane de potențiali turiști străini să viziteze Statele Unite, inclusiv pe cei care călătoresc cu scopul de a lua parte la evenimente precum Cupa Mondială de anul viitor.

De când ar putea implementa SUA noile măsuri de verificare pentru turiștii străini

În notificare, C.B.P. a declarat că va accepta 60 de zile de comentarii publice cu privire la propunere.

Dacă planul este aprobat, C.B.P. ar putea implementa modificările treptat în următoarele săptămâni și luni, a declarat o firmă de avocatură specializată în imigrație.

Firma a avertizat că creșterea numărului de date colectate de către Guvernul americam ar putea duce la timpi de așteptate mult mai lungi pentru obținerea autorizației. De asemenea, există riscul ca mulți mai mulți oameni să fie solicitați pentru o „examinare mai atentă”.

Sophia Cope, avocat într-un grup pentru drepturi digitale, a declarat într-un comunicat că dezvăluirea și supravegherea obligatorie pe rețelele de socializare ar „aduce prejudicii libertăților civile”.

„Nu s-a dovedit a fi eficientă în găsirea teroriștilor și a altor infractori”, a adăugat ea. „Dar a înfrânat libertatea de exprimare și a invadat intimitatea călătorilor nevinovați, precum și pe cea a familiilor, prietenilor și colegilor lor americani”.