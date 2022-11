Eugen Tomac, despre declarația ministrului austriac de interne: Mi se pare o abordare extrem de egoistă. Noi am fost invitați în urmă cu 11 ani să aderăm la spațiul Schengen

„Mi se pare o abordare extrem de egoistă, pentru că noi am fost invitați în urmă cu 11 ani să aderăm la Spațiul Schengen, din rațiuni ce țin de agenda politică a PSD și PNL de atunci s-a suspendat procesul și iată că de atunci nu am făcut deloc progrese. Între timp, UE a avut suficient timp la dispoziție, pentru a-și întări frontierele sau mecanismele pe care le are pentru a proteja frontierele UE și nicidecum România sau Bulgaria nu reprezintă un risc în contextul actual”, a mai spus oficialul european.