Explozii într-un important port de la Marea Baltică. Autoritățile au demarat o investigație

Adrian Teampău
27 aug. 2025, 12:25
Explozii într-un important port de la Marea Baltică. Autoritățile au demarat o investigație
Un val de explozii au fost înregistrate într-un important port de la Marea Baltică, după un incendiu a cărui stingere a necesitat o intervenție de aproximativ 40 de ore. Autoritățile fac investigații cu privire la acest incident.

Unde s-au produs exploziile

Autoritățile portuare din Portul Hamburg, din nordul Germaniei, fac investigații pentru a descoperi cauza mai multor explozii care s-au produs în noaptea de marți spre miercuri.

Exploziile vin după un incendiu de amploare care a fost stins, marţi, după o intervenție care a durat 40 de ore, după cum transmite DPA.

Potrivit autorităților, focul a izbucnit de la două containere de marfă, iar pentru stingerea flăcărilor a fost nevoie inclusiv de tunuri cu apă. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al brigăzii de pompieri din Hamburg.

Pompierii au intervenit cu tunuri de apă

Pompierii germani au creat perdele de apă în jurul containerelor pentru a împiedica răspândirea focului. După stingerea incendiului, aproximativ 30 de pompieri au rămas la fața locului pentru a preveni apariția unui alt focar.

Odată cu stingerea completă a incendiului din Portul Hamburg, anchetatorii vor extinde ancheta pentru a identifica cauzele incendiului și celelalte circumstanțe legate de producerea acestuia.

