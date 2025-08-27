Un val de explozii au fost înregistrate într-un important port de la Marea Baltică, după un a cărui stingere a necesitat o intervenție de aproximativ 40 de ore. Autoritățile fac investigații cu privire la acest incident.

Unde s-au produs exploziile

Autoritățile portuare din , din nordul Germaniei, fac investigații pentru a descoperi cauza mai multor care s-au produs în noaptea de marți spre miercuri.

Exploziile vin după un incendiu de amploare care a fost stins, marţi, după o intervenție care a durat 40 de ore, după cum transmite DPA.

Potrivit autorităților, focul a izbucnit de la două containere de marfă, iar pentru stingerea flăcărilor a fost nevoie inclusiv de tunuri cu apă. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al brigăzii de pompieri din Hamburg.

❗️🇩🇪 – A massive fire erupted in a warehouse in Hamburg’s Veddel district near Müggenburger Straße, sparked by a burning car in a shipping company’s facility. Explosions from nitrous oxide cylinders sent metal debris flying, injuring three people, including a woman in a related… — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x)

Am Tag nach dem Großbrand in Hamburg.

Das Ausmaß der Zerstörung Fotos: Lenthe Medien — R_G_ (@CrimeNewsHH)

Pompierii au intervenit cu tunuri de apă

Pompierii germani au creat perdele de apă în jurul containerelor pentru a împiedica răspândirea focului. După stingerea incendiului, aproximativ 30 de pompieri au rămas la fața locului pentru a preveni apariția unui alt focar.

Odată cu stingerea completă a incendiului din Portul Hamburg, anchetatorii vor extinde ancheta pentru a identifica cauzele incendiului și celelalte circumstanțe legate de producerea acestuia.