Un val de explozii au fost înregistrate într-un important port de la Marea Baltică, după un incendiu a cărui stingere a necesitat o intervenție de aproximativ 40 de ore. Autoritățile fac investigații cu privire la acest incident.
Autoritățile portuare din Portul Hamburg, din nordul Germaniei, fac investigații pentru a descoperi cauza mai multor explozii care s-au produs în noaptea de marți spre miercuri.
Exploziile vin după un incendiu de amploare care a fost stins, marţi, după o intervenție care a durat 40 de ore, după cum transmite DPA.
Potrivit autorităților, focul a izbucnit de la două containere de marfă, iar pentru stingerea flăcărilor a fost nevoie inclusiv de tunuri cu apă. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al brigăzii de pompieri din Hamburg.
Pompierii germani au creat perdele de apă în jurul containerelor pentru a împiedica răspândirea focului. După stingerea incendiului, aproximativ 30 de pompieri au rămas la fața locului pentru a preveni apariția unui alt focar.
Odată cu stingerea completă a incendiului din Portul Hamburg, anchetatorii vor extinde ancheta pentru a identifica cauzele incendiului și celelalte circumstanțe legate de producerea acestuia.
