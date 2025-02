Mai multe explozii au avut loc într-un oraș din zona centrală a , la sud de capitala Tel Aviv. suspectează că ar fi vorba despre un atentat terorist.

Autoritățile israeliene au anunțat că deflagațiile au fost la mai multe autobuze staționate în diferite locații din orașul Bat Yam. În vehicule nu se aflau pasageri, astfel că nu au fost înregistrate victime. Din primele informații ar fi fost vorba despre cinci autobuze în care ar fi fost plasate încărcături explozive.

Poliția susține că ar fi vorba despre un posibil atentat terorist. Nu se știe cine este responsabil pentru acest lucru, iar autoritățile au pornit în căutarea eventualilor suspecți.

„Au fost primite mai multe rapoarte despre explozii care au implicat mai multe autobuze în diferite locuri din Bat Yam”, a transmis poliția locală.

Imagini cu un suspect pe rețelele de socializare

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu unul dintre presupușii suspecți, filmat de o cameră de supraveghere. Autoritățile îndeamnă oamenii să stea departe de zonă și să raporteze imediat orice activitate suspectă. Transportul public a fost suspendat în oraș.

„Cu puțin timp în urmă, dispeceratul de urgență a primit un raport despre zgomote de explozie și incendiu de autobuz într-o parcare din Bat Yam. La fața locului se află mai multe unități de poliție, care investighează împrejurările. Nu au fost raportate răniți în această etapă”, a transmis poliția israeliană într-o postare pe Twitter (X).