Fostă parlamentară a Republicii Moldova: În Transnistria s-a înrăutățit mentalitatea că este pământ rusesc. Posibilitatea redeclanșării unor operațiuni militare în stânga Nistrului este mare (VIDEO)

Posibilitatea redeclanșării unor operațiuni militare în Transnistria este mare, a declarat Ana Guțu, fostă parlamentară a Republicii Moldova, vineri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Ana Guțu, pe B1 TV: În Transnistria s-a înrăutățit mentalitatea că este pământ rusesc

Întrebată despre , Ana Guțu a explicat: „Pe mine mai degrabă mă mirau speranțele că diferendul transnistrean poate fi soluționat, inclusiv soluționarea acestui diferend fiind accelerată de războiul din regiune. Am negat mereu astfel de scenarii, fiindcă am experiența Tiraspolului, am locuit și am lucrat la Tiraspol până la destrămarea Uniunii Sovietice. Eu știu cu ce respiră oamenii de acolo, care le sunt gândurile ș.a.m.d. În 30 de ani nu s-a schimbat nimic. Ba mai mult decât atât, s-a înrăutățit această mentalitate că Transnistria este pământ rusesc”.

„Rusia se contrazice, desigur, fiindcă până mai recent spunea că respectă integritatea teritorială a Republicii Moldova, și uite că acum declară că Transnistria este pământ rusesc. Pericolul a existat, pericolul există și acum. Transnistria poate servi drept un pretext pentru a declanșa operațiuni militare dincolo de Nistru”, a adăugat fosta parlamentară a Republicii Moldova.

„Dacă e să presupunem, e posibil un astfel de conflict în Transnistria? Părerile sunt împărțite, fiindcă există experți care zic, domnule, Odesa rezistă, prin urmare, rușii nu pot ajunge în Transnistria. Eu zic că oricum posibilitatea redeclanșării unor operațiuni militare în stânga Nistrului este mare, fiindcă – și mă bazez acum pe spusele ministrului de externe al Republicii Moldova, domnul Popescu, care a declarat alaltăieri seară, într-o emisiune la televiziune, că Republica Moldova, instituțiile de frontieră și instituțiile coercitive nu cunosc dacă oamenii care intră pe teritoriul Republicii Moldova, prin aeroportul internațional, ajung în Transnistria, fiindcă Republica Moldova n-are control”, a mai spus Ana Guțu.