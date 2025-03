Frații Tate: Nu o să scăpăm niciodată. În orice țară în care aterizăm va fi un caz. Dacă mergem în spațiu ne alegem cu un caz de extratereștri

Fratii au publicat, miercuri, un clip pe rețeaua X, în care fac tot felul de acuzații, după ce și procurorul general al statului a deschis o anchetă penală pe numele lor.

Andrew și Tristan Tate spun că în orice stat se duc, se aleg cu câte un dosar. Și dacă s-ar duce în spațiu, și acolo o să se aleagă cu un caz de extratereștri.

Cei doi frați publică din ce în ce mai multe filmulețe. După ce Andrew a fost invitat, iei, la un podcast, s-a deschis o anchetă penală în SUA pe numele lor, potrivit .

„Nu o să scăpăm niciodată. Și dacă scăpam fac eu ceva și le zic că și tu ai fost cu mine”

Astăzi, din vila în care locuiesc în Florida, cei doi sportivi au publicat un clip. Niciunul nu pare să ia lucruile prea în serios și se distrează pe cinste. Tristan s-a enervat primul și a început să țipe, spunând că este nedreptățit. Fratele său a intervenit și el.

Andrew: „Am putea să mergem în spațiu. Ce zici?”

Tristan: „În spațiu? Nu vreau. Am aici un caz pe Pământ. Cu toate cazurile astea nu există nicio șansă să plecăm. E cazul din Anglia, după atâția ani, și am câștigat, apoi a venit cel din România, și am câștigat, acum ne vrea și Florida? Bun! Stres maxim. (…) Nu o să scăpăm niciodată. Și dacă scăpam fac eu ceva și le zic că și tu ai fost cu mine”

Andrew: „În acest moment dacă mergem în spațiu ne alegem cu un caz de extratereștri.

Tristan: „Caz spațial”.

Andrew: „Deci în acest moment nu putem să mergem în spațiu. Poate o să mergem la o închisoare spațială. În orice țară în care aterizăm va fi un caz. Andrew Tate este super tare. Toată lumea îl iubește, iar cei care nu sunt ca mine, încearcă să mă tragă în jos. Ar trebui să fiu cel cool. Sunt un conservator. Nimănui nu-i pasă de tine. Nu ești la știri în fiecare zi, ești un nimeni. Ni se fac dosare pentru a fi cool. Asta este”.

Emergency meeting discussing our Floridian criminal case. — Andrew Tate (@Cobratate)

Tot pe rețeaua X cei doi frați, Andrew și Tristan Tate, au publicat un filmuleț de la piscină. În timp ce Tristan se relaxează în apă, fratele său dansează.