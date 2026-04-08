Grecia interzice accesul sub 15 ani la rețelele de socializare începând cu 1 ianuarie 2027, conform anunțului făcut de premierul Kyriakos Mitsotakis. Legislația va fi adoptată în această vară și vizează protejarea minorilor de efectele nocive ale algoritmilor adictivi.

Motivul pentru care Grecia interzice platformele online minorilor

Decizia autorităților elene vine în contextul minorii suferă de o dependența digitală crescută. Șeful Guvernului de la Atena a explicat necesitatea acestei legi într-un mesaj video.

„Am decis să mergem mai departe cu o măsură dificilă, dar necesară: interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la reţelele de socializare. Grecia este una dintre primele ţări din lume care adoptă o astfel de măsură”, a declarat premierul Kyriakos Mitsotakis într-un videoclip postat pe TikTok.

Ce riscă marile companii de tehnologie

Grecia nu este singura țară din lume care ia această decizie. Australia este un alt exemplu un unde platforme gigant precum Facebook, Instagram, TikTok sau X sunt obligate să verifice vârsta utilizatorilor și să șteargă conturile minorilor. Nerespectarea acestor reguli poate atrage amenzi uriașe, de până la 28 de milioane de euro, obligând companiile tech să implementeze sisteme stricte de verificare a vârstei.

„Ştiu că unii dintre voi veţi fi furioşi (…) Scopul nostru nu este să vă distanţăm de tehnologie, ci să combatem dependenţa de anumite aplicaţii care vă dăunează inocenţa şi libertatea”, a declarat premierul Kyriakos Mitsotakis pentru AFP.

Impactul asupra sănătății tinerilor

Studiile științifice arată că expunerea prelungită la ecrane împiedică odihna creierului și dezvoltarea naturală a copiilor, motiv pentru care țări precum Franța, Danemarca și Spania analizează sau adoptă deja măsuri similare, scrie .

Premierul a ținut să precizeze că statul oferă doar un suport legislativ, însă rolul familiei rămâne cel mai important în educația celor mici.

„Ştiinţa este clară: când un copil stă în faţa ecranelor ore în şir, creierul său nu se odihneşte. Această măsură este doar un instrument care nu le va înlocui niciodată prezenţa”, a declarat premierul Kyriakos Mitsotakis.