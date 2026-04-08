Grecia interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Când intră în vigoare măsura

Flavia Codreanu
08 apr. 2026, 14:29
Cuprins
  1. Motivul pentru care Grecia interzice platformele online minorilor
  2. Ce riscă marile companii de tehnologie
  3. Impactul asupra sănătății tinerilor

Grecia interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare începând cu 1 ianuarie 2027, conform anunțului făcut de premierul Kyriakos Mitsotakis. Legislația va fi adoptată în această vară și vizează protejarea minorilor de efectele nocive ale algoritmilor adictivi.

Motivul pentru care Grecia interzice platformele online minorilor

Decizia autorităților elene vine în contextul minorii suferă de o dependența digitală crescută. Șeful Guvernului de la Atena a explicat necesitatea acestei legi într-un mesaj video.

„Am decis să mergem mai departe cu o măsură dificilă, dar necesară: interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la reţelele de socializare. Grecia este una dintre primele ţări din lume care adoptă o astfel de măsură”, a declarat premierul Kyriakos Mitsotakis într-un videoclip postat pe TikTok.

Ce riscă marile companii de tehnologie

Grecia nu este singura țară din lume care ia această decizie. Australia este un alt exemplu un unde platforme gigant precum Facebook, Instagram, TikTok sau X sunt obligate să verifice vârsta utilizatorilor și să șteargă conturile minorilor. Nerespectarea acestor reguli poate atrage amenzi uriașe, de până la 28 de milioane de euro, obligând companiile tech să implementeze sisteme stricte de verificare a vârstei.

„Ştiu că unii dintre voi veţi fi furioşi (…) Scopul nostru nu este să vă distanţăm de tehnologie, ci să combatem dependenţa de anumite aplicaţii care vă dăunează inocenţa şi libertatea”, a declarat premierul Kyriakos Mitsotakis pentru AFP.

Impactul asupra sănătății tinerilor

Studiile științifice arată că expunerea prelungită la ecrane împiedică odihna creierului și dezvoltarea naturală a copiilor, motiv pentru care țări precum Franța, Danemarca și Spania analizează sau adoptă deja măsuri similare, scrie digi24.

Premierul a ținut să precizeze că statul oferă doar un suport legislativ, însă rolul familiei rămâne cel mai important în educația celor mici.

„Ştiinţa este clară: când un copil stă în faţa ecranelor ore în şir, creierul său nu se odihneşte. Această măsură este doar un instrument care nu le va înlocui niciodată prezenţa”, a declarat premierul Kyriakos Mitsotakis.

Citește și...
Ministra Oana Țoiu, explicații despre armistițiul SUA-Iran / Propunerea controversată făcută de Iran privind strâmtoarea Ormuz și de ce nu poate fi acceptată (VIDEO)
Externe
Ministra Oana Țoiu, explicații despre armistițiul SUA-Iran / Propunerea controversată făcută de Iran privind strâmtoarea Ormuz și de ce nu poate fi acceptată (VIDEO)
Descoperire macabră pe o pajiște din Austria. Soția unui pensionar a trăit șocul vieții când a plecat să își caute bărbatul
Externe
Descoperire macabră pe o pajiște din Austria. Soția unui pensionar a trăit șocul vieții când a plecat să își caute bărbatul
Războiul din Orientul Mijlociu. Pete Hegseth transformă armistițiul cu Iranul într-o „victorie istorică”
Externe
Războiul din Orientul Mijlociu. Pete Hegseth transformă armistițiul cu Iranul într-o „victorie istorică”
Iranul a redeschis Strâmtoarea Ormuz. Primele nave au tranzitat zona după încheierea armistițiului
Externe
Iranul a redeschis Strâmtoarea Ormuz. Primele nave au tranzitat zona după încheierea armistițiului
Traficul maritim se reia parțial în Strâmtoarea Ormuz după armistițiul anunțat de Donald Trump. Sute de nave așteaptă să iasă din Strâmtoare
Externe
Traficul maritim se reia parțial în Strâmtoarea Ormuz după armistițiul anunțat de Donald Trump. Sute de nave așteaptă să iasă din Strâmtoare
Cum l-ar fi păcălit șeful Pentagonului pe Trump, că războiul din Iran merge bine: „Pete nu-i spune adevărul”
Externe
Cum l-ar fi păcălit șeful Pentagonului pe Trump, că războiul din Iran merge bine: „Pete nu-i spune adevărul”
Misiunea Artemis II: Ce mănâncă, de fapt, astronauții în spațiu. Imaginile cu Nutella au devenit virale (VIDEO)
Externe
Misiunea Artemis II: Ce mănâncă, de fapt, astronauții în spațiu. Imaginile cu Nutella au devenit virale (VIDEO)
Ucrainenii colaborează cu americanii împotriva hackerilor ruși. Spionii GRU urmăreau să preia controlul sistemelor informatice occidentale
Externe
Ucrainenii colaborează cu americanii împotriva hackerilor ruși. Spionii GRU urmăreau să preia controlul sistemelor informatice occidentale
Operațiune ca în filme: Cum a fost salvat cel de-al doilea pilot american prăbușit în Iran. Dispozitivul secret folosit de CIA
Externe
Operațiune ca în filme: Cum a fost salvat cel de-al doilea pilot american prăbușit în Iran. Dispozitivul secret folosit de CIA
Donald Trump anunță un armistițiu de două săptămâni cu Iranul: „O zi importantă pentru pacea mondială”
Externe
Donald Trump anunță un armistițiu de două săptămâni cu Iranul: „O zi importantă pentru pacea mondială”
16:40 - Checklist pentru 2026: Cum să îți organizezi protecția casei și a familiei cu efort minim
16:28 - Taxa pe coletele din afara UE aduce milioane la buget. Cum influențează noua măsură cumpărăturile online
16:22 - Ministra Oana Țoiu, explicații despre armistițiul SUA-Iran / Propunerea controversată făcută de Iran privind strâmtoarea Ormuz și de ce nu poate fi acceptată (VIDEO)
16:01 - Descoperire macabră pe o pajiște din Austria. Soția unui pensionar a trăit șocul vieții când a plecat să își caute bărbatul
15:58 - Programul supermarketurilor de Paște 2026: Cum vor funcționa Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan, Kaufland, Penny, Profi și La Cocoș
15:56 - Războiul din Orientul Mijlociu. Pete Hegseth transformă armistițiul cu Iranul într-o „victorie istorică”
15:52 - Realitatea Plus nu a avut succes nici azi la Consiliul Național al Audiovizualului. După ce ieri au încercat să îi păcălească pe membrii CNA, verdictul s-a păstrat: licența rămâne ridicată
15:41 - Naba Salem, sechestrată și bătută în timp ce era însărcinată. Drama neștiută a fostei ispite de la „Insula Iubirii”
15:28 - Cum circulă metroul în noaptea de Înviere. Programul Metrorex de Paște 2026
15:24 - Iranul a redeschis Strâmtoarea Ormuz. Primele nave au tranzitat zona după încheierea armistițiului