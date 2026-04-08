Acasa » Monden » Naba Salem, sechestrată și bătută în timp ce era însărcinată. Drama neștiută a fostei ispite de la „Insula Iubirii”

Naba Salem, sechestrată și bătută în timp ce era însărcinată. Drama neștiută a fostei ispite de la „Insula Iubirii”

Flavia Codreanu
08 apr. 2026, 15:41
Naba Salem, sechestrată și bătută în timp ce era însărcinată. Drama neștiută a fostei ispite de la „Insula Iubirii”
sursă foto: Instagram/ Naba Salem
Cuprins
  1. Clipele de coșmar prin care a trecut Naba Salem în tinerețe
  2. Cum s-a salvat din mâinile

Naba Salem, fosta concurentă de la Survivor a dezvăluit recent drama cutremurătoare care i-a marcat definitiv viața. Aceasta a mărturisit că a fost victima unor abuzuri extreme de violente din partea unui fost partener.

Clipele de coșmar prin care a trecut Naba Salem în tinerețe

Deși publicul o cunoaște de la „Insula Iubirii” ca fiind o prezență mereu veselă, vedeta a ascuns o suferință imensă. Nu mulți știu de faptul că a pierdut o sarcină cu gemeni.  Din cauza loviturilor primite, Naba a pierdut gemenii pe care îi purta în pântece, un eveniment tragic care a lăsat urme adânci.

Vedeta a oferit detalii cutremurătoare despre perioada în care a fost sechestrată și abuzată de individ.

„Există și mai rău de atât. Să fii sechestrată, și bătută, și însărcinată în patru luni cu gemeni, care nu există pentru că au murit după incident. Pe el am ajuns să îl iau și de la alte femei. Ce vrei tu cu copiii? Ce să învețe de la tine copiii? Tot din cauza unor femei, mințea încontinuu că nu se vede cu nimeni”, a declarat Naba Salem în cadrul unui podcast.

Cum s-a salvat din mâinile

După experiența traumatizantă a pierderii primei sarcini, destinul a făcut ca tânăra să rămână din nou însărcinată cu același bărbat violent.

Din cauza comportamentul agresiv, și episoadelor de violență extremă, ea a luat decizia radicală de a face avort pentru a nu aduce un copil într-un mediu atât de periculos. Deși visul ei era să devină mamă de la o vârstă fragedă, siguranța personală a devenit prioritară.

Bruneta a explicat că, deși și-ar fi dorit enorm să aibă o familie, caracterul fostului partener a obligat-o să renunțe la acest gând.

„Eu mi-am dorit de la 19 ani, eu mă vedeam mamă tânără. Am mai rămas o dată însărcinată cu el și am făcut avort, am zis că nu fac așa ceva”, a mai adăugat Naba Salem pentru sursa citată.

