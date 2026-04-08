Ucrainenii colaborează cu americanii împotriva hackerilor ruși. Spionii GRU urmăreau să preia controlul sistemelor informatice occidentale

Adrian Teampău
08 apr. 2026, 13:38
  1. Colaborare între Serviciul de Securitate al Ucrainei și FBI
  2. Avertisment al autorităților britanice

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a derulat o acțiune comună, cu FBI și cu alte servicii de securitate europene împotriva unei operațiuni cibernetice ostile rusești. 

Colaborare între Serviciul de Securitate al Ucrainei și FBI

Specialiștii ucraineni și cei americani cu colabort, în cadrul unei operațiuni comune, împotriva hackerilor coordonați de GRU – serviciul de spionaj al armatei ruse. Serviciul de Securitate al Ucrainei a denunțat o operaţiune cibernetică ostilă menită să se infiltreze și să preia controlul asupra rețelelor informatice occidentale.

Potrivit sursei citate, hackerii serviciilor de informaţii militare ruseşti (GRU) au lansat mai multe atacuri cibernetice prin preluarea controlului asupra routerelor aparţinând unor utilizatori privaţi din mai multe ţări occidentale, informează EFE.

Acţiunea SBU și FBI, în colaborare cu alte agenții a constat în blocarea accesului spionilor ruși la peste o sută de servere active pe teritoriul ucrainean. Inițial, atacatorii au reușit să preia controlul. Serviciul ucrainean nu a dat alte detalii despre numărul de servere pe care GRU le-ar fi putut compromite în alte țări.

Din informațiile furnizate, a reieșit că spionii ruși au folosit routerele compromise pentru a colecta parole, alte forme de identificare şi diverse tipuri de informaţii sensibile. În acest context, SBU a publicat și un ghid cu măsuri și recomandări împotriva împotriva potenţialelor atacuri cibernetice.

Avertisment al autorităților britanice

Serviciul de Securitate din Ucraina a transmis că acţiunea comună cu FBI şi cu alte agenţii a împiedicat alte operaţiuni cibernetice ruseşti, mai distructive. Potrivit sursei citate, routerele vizate de hackerii ruşi nu respectau toate protocoalele de securitate.

Un avertisment în acest sens a fost emis și de autoritățile britanice din domeniul securității cibernetice. Acestea au semnalat o campanie de spionaj digital desfășurat de grupul APT28, asociat serviciilor de informații militare ale Rusiei. Atacurile spionilor ruși vizează routere utilizate la scară largă în locuințe și organizații, permițând interceptarea traficului de internet și colectarea de informații sensibile la nivel global.

Potrivit experților, campania este activă de mai mult timp și exploatează vulnerabilități în echipamente de rețea insuficient securizate. Atacatorii au vizat în special routere de tip SOHO (small office/home office), produse de companii precum TP-Link, care utilizează frecvent software învechit sau configurări slabe de securitate. Hackerii au reușit să obțină acces la aceste dispozitive exploatând parole implicite sau protocoale nesecurizate.

