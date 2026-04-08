Câțiva oficiali americani susțin că șeful Pentagonului, Pete Hegseth, i-ar fi prezentat lui Donald Trump informații eronate despre războiul din Iran.

L-a dezinformat șeful Pentagonului pe Donald Trump despre războiul din Iran?

Scandal în interiorul administrației de la Washington, după ce Pete Hegseth este acuzat că i-ar fi oferit informații incomplete sau distorsionate lui Donald Trump privind evoluția războiului din Iran.

Potrivit unor oficiali de la Casa Albă, citați de , șeful Pentagonului ar fi prezentat conflictul drept o succesiune de victorii, deși realitatea din teren ar indica o situație mult mai complicată.

Cum ar fi fost prezentată situația de pe front de către șeful Pentagonului

Sursele susțin că ar fi ales să îi transmită lui Trump informații prin materiale video scurte, editate, care arătau lovituri aeriene și explozii asupra unor ținte iraniene. Această abordare ar fi creat impresia că Statele Unite sunt aproape de victorie, în timp ce pierderile și dificultățile din teren ar fi fost minimizate.

„Pete nu-i spune adevărul președintelui”, a precizat un oficial din administrație pentru Washington Post.

„Rezultatul este că Trump iese public și repetă informații înșelătoare”.

Ce spun datele din interiorul administrației

În interiorul administrației există nemulțumiri legate de modul în care au fost comunicate informațiile despre conflict. Deși Pete Hegseth a susținut că SUA au „distrus în mod covârșitor” programele de rachete și drone ale Iranului, alte date interne ar contrazice aceste afirmații.

„Documente circulate intern contrazic afirmațiile lui Hegseth”, a menționat un oficial al administrației.

De asemenea, afirmația potrivit căreia SUA ar avea „control complet asupra spațiului aerian iranian” nu este susținută de evaluările militare, potrivit unor surse apropiate discuțiilor.

Ce declarații a făcut Donald Trump despre conflict

În mai multe apariții publice, Donald Trump a transmis mesaje optimiste privind evoluția războiului.

„I-am decimat ca forță militară. Fără forțe aeriene, fără marină, foarte puține rachete rămase”, a spus Trump, la ședința de cabinet din 26 martie.

„Am distrus atât de multe. Este greu să le producă, la fel și în cazul dronelor”, a mai adăugat el.

Cu doar câteva zile înainte ca Iranul să doboare două avioane americane, liderul de la Casa Albă declara: „Lovim ținte și, din nou, ei nu au apărare antiaeriană. Așa că zburăm deasupra și căutăm orice dorim și lovim”.

„A fost o lovitură norocoasă”, a declarat Trump, referindu-se la doborârea unui avion de vânătoare F-15E.

În timp ce Pete Hegseth vorbește despre progrese majore, generalul Dan Caine ar fi evitat să confirme că avioanele americane pot opera fără riscuri în spațiul aerian iranian.

Diferențele de poziționare au alimentat speculațiile privind lipsa unei imagini unitare în interiorul administrației.

Cum răspund oficialii Pentagonului și ai Casei Albe

Reprezentanții oficiali resping acuzațiile. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat pentru Daily Beast:

„După două dintre cele mai îndrăznețe și reușite operațiuni de salvare din istoria militară, The Washington Post promovează o poveste falsă despre eșec. Este revoltător să vedem organizații media mainstream precum The Washington Post acționând, practic, împotriva militarilor noștri și promovând o narațiune complet falsă pentru a crea impresia, în rândul publicului și al adversarilor noștri, că armata Statelor Unite eșuează — totul pentru a câștiga puncte ieftine împotriva președintelui Trump și a secretarului Hegseth”.

Acesta a adăugat:

„De la începutul Operațiunii Epic Fury, secretarul Hegseth i-a oferit comandantului suprem (Trump – n. red.) opțiuni militare decisive pentru a atinge obiectivele noastre clare și bine definite: distrugerea arsenalului de rachete al Iranului, anihilarea marinei sale, eliminarea grupărilor sale de interpuși și asigurarea faptului că Iranul nu va putea obține niciodată o armă nucleară”.

Totodată, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat:

„Așa cum a spus secretarul Hegseth, în timp ce armata Statelor Unite continuă să îndeplinească sau să depășească toate obiectivele stabilite în cadrul Operațiunii Epic Fury, ne așteptăm în continuare ca iranienii să riposteze. Președintele Trump a știut întotdeauna acest lucru și a avut mereu o imagine completă asupra conflictului. Nimic nu l-a surprins pe el sau pe planificatorii noștri militari, care au fost pregătiți pentru orice posibil scenariu.”

Ce impact ar putea avea acest scandal

Controversele privind modul în care sunt prezentate informațiile despre războiul din Iran ridică semne de întrebare despre comunicarea internă din administrația americană.

Într-un context tensionat la nivel internațional, astfel de diferențe de evaluare pot influența atât percepția publică, cât și deciziile strategice ale SUA.