Ana Maria
08 apr. 2026, 13:59
Misiunea Artemis II: Ce mănâncă, de fapt, astronauții în spațiu. Imaginile cu Nutella au devenit virale (VIDEO)
Sursa foto: Hepta / Bestimage / NASA via Bestimage
Un moment neașteptat a atras atenția publicului în timpul misiunii Artemis II. Mai exact, un borcan de Nutella a fost surprins plutind în interiorul capsulei Orion, în timpul unei transmisiuni video.

Secvența a devenit rapid una dintre cele mai apreciate de public, alături de explicațiile oferite de astronauți despre meniul din spațiu și modul în care își pregătesc mesele în condiții de microgravitație,

Cum arată, de fapt, meniul astronauților din misiunea Artemis II

În înregistrările video, Christina Koch și Jeremy Hansen au prezentat detalii despre alimentația din timpul misiunii.

„Acesta este un cocktail de creveţi”, a precizat Koch, în timp ce ținea o pungă transparentă cu un conţinut de culoare roşie.

„În spaţiu, mâncarea este consumată dintr-un fel de pungă, din plastic sau din folie de aluminiu, deoarece trebuie să ne deshidratăm o mare parte din alimente”, a mai spus ea.

Astronauții au explicat că multe dintre preparate sunt deshidratate și trebuie rehidratate înainte de consum, folosind sisteme speciale de la bord.

De ce este diferită mâncarea în spațiu

Alimentele consumate în spațiu sunt adaptate condițiilor de microgravitație, unde firimiturile sau particulele libere pot deveni periculoase, potrivit Agerpres.

„În microgravitaţie, particulele libere pot pluti, pot să intre în ochi, în nas, în sistemul de ventilaţie şi pot chiar să interfereze cu echipamentele fragile”.

Din acest motiv, multe produse sunt ambalate în pungi speciale, iar textura alimentelor este atent controlată.

Ce conține meniul echipajului Artemis II

Potrivit NASA, echipajul are la dispoziție un meniu variat:

  • 189 de feluri diferite de mâncare
  • peste 10 tipuri de băuturi
  • cafea, ceai verde, cacao, limonadă și milkshake-uri

Printre preparatele frecvent consumate se numără tortilla, nuci, carne de vită cu sos barbecue, conopidă, macaroane cu brânză, dovleac, biscuiți și ciocolată.

De ce preferă astronauții tortilla în locul pâinii

Un detaliu interesant este prezența constantă a tortillei în meniul astronauților. Aceasta a fost introdusă în misiuni datorită astronautului mexican Rodolfo Neri Vela.

Tortilla nu produce firimituri, ceea ce este crucial într-o navă spaţială”, se arată într-un document distribuit presei despre mâncarea de la bordul misiunii.

Această caracteristică o face mult mai sigură decât pâinea obișnuită, care ar putea afecta echipamentele sau chiar sănătatea echipajului.

Ce rol are Nutella în această poveste

Deși nu era menționată oficial în meniul comunicat de NASA, apariția borcanului de Nutella a stârnit curiozitatea publicului.

Momentul în care acesta a fost văzut plutind în capsulă a devenit viral și a adus o notă umană și familiară unei misiuni istorice.

Cum este pregătită hrana pentru astfel de misiuni

Meniul nu este ales la întâmplare. Potrivit NASA, „meniul este pregătit împreună cu experţi în alimentaţia spaţială şi cu echipajul însuşi, pentru a asigura un echilibru între calorii, hidratare şi nutrienţi, fără a fi pierdute din vedere preferinţele personale ale fiecărui astronaut”.

Astronauții au la dispoziție un distribuitor de apă pentru rehidratarea alimentelor și un sistem de încălzire, ambele esențiale pentru mesele zilnice în spațiu.

Dincolo de tehnologie și performanță, astfel de detalii apropie publicul de viața reală a astronauților. De la tortilla și cafea până la un borcan de Nutella plutind în capsulă, misiunea Artemis II arată că, și în spațiu, micile plăceri rămân importante.

