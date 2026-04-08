Traficul maritim se reia parțial în Strâmtoarea Ormuz după armistițiul anunțat de Donald Trump. Sute de nave așteaptă să iasă din Strâmtoare

Primele semne de reluare a activității navale au fost semnalate în Strâmtoarea Ormuz la doar câteva ore după anunțul acordului de încetare a focului. Primele nave au părăsit strâmtoarea miercuri dimineață

Semne de reluare a navigației în Strâmtoarea Ormuz

Platforma MarineTraffic a anunțat pe rețeaua X că „apar primele semne de reluare a activității navale în Strâmtoarea Ormuz” și a publicat o înregistrare a revenirii traficului.

Potrivit datelor furnizate de MarineTraffic, în regiune se află încă sute de nave, inclusiv 426 de petroliere, 34 de nave pentru transportul GPL și 19 nave pentru GNL, multe dintre acestea fiind blocate încă de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.

Primele deplasări înregistrate miercuri dimineață

o navă cargo de tip bulk NJ Earth, deținută de o companie grecească, care a traversat strâmtoarea la ora 08:44 UTC (11:44, ora României),

Daytona Beach, sub pavilion liberian, a tranzitat zona la 06:59 UTC, după ce a plecat din Bandar Abbas la 05:28 UTC.

Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… — MarineTraffic (@MarineTraffic)

Ce prevede acordul anunțat de Trump

Statele Unite, Iranul şi Israelul au ajuns la un armistițiu după 40 de zile de conflict, iar armistițiul va dura două săptămâni, timp în care navele blocate în Strâmtoarea Ormuz vor fi lăsate să plece, dar vor fi taxate individual.

„Accept să suspend bombardamentele și atacurile împotriva Iranului pentru două săptămâni.”, este , făcut pe platforma sa Truth Social.

Partea Iranului din acord este prezentată sub forma unui plan în 10 puncte și include cereri precum ridicarea tuturor sancțiunilor primare și secundare, recunoașterea controlului iranian asupra Strâmtorii Ormuz, retragerea forțelor militare americane din Orientul Mijlociu, încetarea atacurilor asupra Iranului și a aliaților săi și deblocarea activelor iraniene înghețate.

Detaliile urmează a fi discutate la Islamabad, după invitația premierului Pakistanului, Shehbaz Sharif, pentru negocieri programate vineri, 10 aprilie.

Primele efecte economice

Anunțul lui Donald Trump privind armistițiul și deblocarea traficului din Strâmtoarea Ormuz s-a simțit și în piețele financiare: prețul petrolului Brent, de referință, a scăzut cu aproximativ 15,9% până la 92,30 dolari pe baril, iar petrolul tranzacționat în SUA a scăzut cu aproape 16,5%, la 93,80 dolari.

Pe de altă parte, Iranul şi Omanul au anunțat că intenționează să perceapă taxe de tranzit pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz pe durata armistiţiului de două săptămâni, informează agenţia iraniană Tasnim, citată de .

Taxele impuse de Iran ar putea ajunge până la 2 milioane de dolari pe navă, însă nu există informaţii clare dacă operatorii de nave au început să plătească această taxă.