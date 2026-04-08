Iranul a redeschis Strâmtoarea Ormuz

Două nave au trecut prin Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul a acceptat să redeschidă această . Decizia a fost luată ca parte a unui acord de încetare a focului încheiat cu Statele Unite. Informațiile au fost confirmate de site-ul de urmărire a traficului maritim MarineTraffic, informează AFP.

„Vrachierul NJ Earth, deţinut de un armator grec, a tranzitat strâmtoarea la ora 08:44 UTC, în timp ce Daytona Beach, care arbora pavilion liberian, a făcut traversarea mai devreme, la ora 06:59 UTC, la scurt timp după ce a părăsit portul Bandar Abbas”, se atată într-o postare pe contul X al MarineTraffic.

În noaptea de marţi spre miercuri, Statele Unite şi Iranul au convenit asupra unui încetări a focului care va fi valabilă pentru o perioadă de două săptămâni. În această perioadă, navele vor putea tranzita prin Strâmtoarea Ormuz, „în coordonare cu forţele armate iraniene”, a scris ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, pe X.

„Tranzitul Strâmtorii Ormuz de către nava NJ Earth ar putea fi un prim semn de reluare a traficului, dar este încă prea devreme pentru a spune dacă este vorba de o redeschidere mai amplă legată de armistiţiu sau de o autorizaţie prealabilă”, a declarat Ana Subasic, analist la Kpler, proprietarul MarineTraffic.

Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… — MarineTraffic (@MarineTraffic)

Peste 800 de nave sunt blocate în Golful Persic

Nava NJ Earth şi-a ţinut transponderul activat în timp ce urma o rută din apropierea insulei Larak, supranumită „cabina de taxare a Teheranului” de către publicaţia maritimă Lloyd’s List. Această navă a traversat zona după ce Iranul a ridicat blocada.

„Chiar dacă ne aşteptăm la mai multe traversări în zilele următoare, această primă traversare trebuie interpretată cu prudenţă”, a subliniat analistul Ana Subasic.

În prezent, peste 800 de nave sunt în prezent imobilizate în Golful Persic, estimează Lloyd’s List. Armatorii şi navlositorii au indicat miercuri dimineaţă că se desfăşoară pregătiri pentru a-şi repune navele în mişcare. Accesul prin Strâmtoarea Ormuz a fost restricționat de Republica Islamică în cursul războiului declanșat de Statele Unite şi Israel.

În perioada 1 martie – 7 aprilie, au fost înregistrate 307 treceri de nave de marfă, conform datelor Kpler. Aceasta reprezintă o scădere de aproximativ 95% faţă de perioada de pace. În mod normal, aproximativ 20% din ţiţeiul şi gazul natural lichefiat din lume trec prin strâmtoarea care leagă apele Golfului de principalele rute maritime internaţionale.