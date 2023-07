Grindină cât mingea de tenis în Italia / Peste 100 de persoane au fost rănite

Perioadele caniculare din sunt urmate de furtuni violente care aduc cu ele grindină de mărimi nemaivăzute. Zilele trecute, bucățile căzute din cer erau cât o minge de tenis de câmp sau chiar mai mari, în Padova.

Un clip de câteva secunde realizat în Padova, nordul Italiei, arată o furtună puternică cu grindină, bucăți de gheață mari cât mingea de tenis căzând în curtea unei case.

Intense passed over , North . The city is located in the „High” danger zone of our latest outlook and it’s only the beginning of the expected in the region.

— ForceThirteenEU (@ForceThirteenEU)