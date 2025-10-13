B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Guatemala: Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18 au evadat dintr-o închisoare

Guatemala: Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18 au evadat dintr-o închisoare

Selen Osmanoglu
13 oct. 2025, 07:35
Guatemala: Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18 au evadat dintr-o închisoare
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Gruparea criminală Barrio 18
  3. Ce arată cifrele

Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18 au evadat dintr-o închisoare din Guatemala, a anunţat duminică directorul Sistemului Penitenciar al ţării, Ludin Godinez. Barrio 18 a fost clasificată drept organizaţie teroristă de Statele Unite.

Ce s-a întâmplat

Ludin Godinez, directorul Sistemului Penitenciar al ţării, a anunțat evadarea a douăzeci de deținuți din Guatemala: „S-a stabilit în mod credibil că 20 de deţinuţi au scăpat la controalele de securitate”, a declarat oficialul într-o conferinţă de presă, conform AFP, citat de Agerpres.

Tot acesta a explicat că a primit vineri „un raport de la serviciile de informaţii avertizând asupra unei posibile evadări a deţinuţilor din Barrio 18”.

În momentul de față se fac investigații. O anchetă este în curs de desfăşurare cu privire la posibile acte de corupţie în timpul evadării.

Gruparea criminală Barrio 18

Grupurile Barrio 18 şi Mara Salvatrucha sunt ambele clasificate drept grupări teroriste de Statele Unite.

Acestea îşi dispută controlul asupra teritoriului Guatemalei. Grupările criminale cer bani de la comercianţi, transportatori şi alţi cetăţeni care, dacă refuză să plătească, sunt ucişi.

Evadările deținuților au avut loc la trei zile după ce guvernul preşedintelui guatemalez Bernardo Arévalo a prezentat un proiect de lege împotriva bandelor criminale. Acesta ar urma să înăsprească pedepsele şi prevede construirea unei închisori de maximă securitate, pe fondul unei creşteri a omuciderilor.

Închisoarea de maximă securitate ar urma să fie dotată cu un sistem de screening biometric, celule pentru doi deţinuţi şi un spital pentru a preveni transferul deţinuţilor în centre de sănătate.

Ce arată cifrele

Cifrele expuse de guvern arată că Guatemala are aproximativ 12.000 de membri ai bandelor şi colaboratori, plus alţi 3.000 care sunt închişi.

În ceea ce privește omuciderile, rata a crescut de la 16,1 la 100.000 de locuitori în 2024 la 17,65 pentru anul în curs. Aceste date reprezintă mai mult decât dublul mediei globale, arată Centrul naţional de cercetări economice.

Tags:
Citește și...
Tel Aviv: Sute de oameni așteaptă eliberarea ostaticilor israelieni
Externe
Tel Aviv: Sute de oameni așteaptă eliberarea ostaticilor israelieni
Donald Trump, despre Rusia: „Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred”
Externe
Donald Trump, despre Rusia: „Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred”
Atac armat într-un orășel din Statele Unite. Autoritățile au raportat patru morți și 12 răniți
Externe
Atac armat într-un orășel din Statele Unite. Autoritățile au raportat patru morți și 12 răniți
Atenționare de călătorie pentru o destinație populară printre români. Protestele violente au dus la suspendarea curselor aviatice
Externe
Atenționare de călătorie pentru o destinație populară printre români. Protestele violente au dus la suspendarea curselor aviatice
Convorbire telefonică Volodimir Zelenski – Donald Trump. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice, pe agendă
Externe
Convorbire telefonică Volodimir Zelenski – Donald Trump. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice, pe agendă
Donald Trump: „Persoana care a primit Premiul Nobel m-a sunat”. Ce i-a spus Maria Corina Machado președintelui american
Externe
Donald Trump: „Persoana care a primit Premiul Nobel m-a sunat”. Ce i-a spus Maria Corina Machado președintelui american
Emmanuel Macron încearcă tot cu Lecornu. Președintele Franței a făcut nominalizarea de premier
Externe
Emmanuel Macron încearcă tot cu Lecornu. Președintele Franței a făcut nominalizarea de premier
Vladimir Putin critică alegerea Comitetului Nobel în ceea ce privește Premiul pentru Pace: „Trump face cu adevărat multe”
Externe
Vladimir Putin critică alegerea Comitetului Nobel în ceea ce privește Premiul pentru Pace: „Trump face cu adevărat multe”
Amenințările lui Trump prăbușesc bursa. Casa Albă declanșează un nou război al tarifelor
Externe
Amenințările lui Trump prăbușesc bursa. Casa Albă declanșează un nou război al tarifelor
Criză politică în Franţa. Eșec pentru Emmanuel Macron la întâlnirea cu partidele
Externe
Criză politică în Franţa. Eșec pentru Emmanuel Macron la întâlnirea cu partidele
Ultima oră
08:48 - Tel Aviv: Sute de oameni așteaptă eliberarea ostaticilor israelieni
08:36 - Sorin Grindeanu a recunoscut motivele pentru care PSD a coborât sub 20% în sondaje: „Acea greșeală a fost una mare”
08:29 - Românii își petrec vacanțele în țară! Europa ne declară campioni la turism intern: „La noi e atât de frumos”
08:09 - Donald Trump, despre Rusia: „Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred”
23:53 - România a învins dramatic Austria pe Arena Națională. Unicul gol a fost înscris în minutul 90+4
23:45 - Calendar creștin 13 octombrie. Biserica Ortodoxă prăznuiește „Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi”. Creștinii îi pomenesc și pe sfinţii Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie
23:12 - Nazare, despre o nouă majorare a TVA în 2026. Ministrul nu exclude categoric astfel de „întâmplări”
22:30 - Grindeanu îl dă de gol pe Ilie Bolojan. Ce fac ospătarii pe care premierul îi voia concediați de la Guvern
21:58 - Sorin Grindeanu îl corectează pe Ilie Bolojan. Concedierile colective nu înseamnă reformă
21:31 - Preliminariile Cupei Mondiale la fotbal. România – Austria. Echipele de start anunțate