Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18 au evadat dintr-o din Guatemala, a anunţat duminică directorul Sistemului Penitenciar al ţării, Ludin Godinez. Barrio 18 a fost clasificată drept organizaţie teroristă de Statele Unite.

Ce s-a întâmplat

Ludin Godinez, directorul Sistemului Penitenciar al ţării, a anunțat evadarea a douăzeci de deținuți din Guatemala: „S-a stabilit în mod credibil că 20 de deţinuţi au scăpat la controalele de securitate”, a declarat oficialul într-o conferinţă de presă, conform , citat de Agerpres.

Tot acesta a explicat că a primit vineri „un raport de la serviciile de informaţii avertizând asupra unei posibile evadări a deţinuţilor din Barrio 18”.

În momentul de față se fac investigații. O anchetă este în curs de desfăşurare cu privire la posibile acte de corupţie în timpul evadării.

Gruparea criminală Barrio 18

Grupurile Barrio 18 şi Mara Salvatrucha sunt ambele clasificate drept grupări teroriste de Statele Unite.

Acestea îşi dispută controlul asupra teritoriului Guatemalei. Grupările criminale cer bani de la comercianţi, transportatori şi alţi cetăţeni care, dacă refuză să plătească, sunt ucişi.

Evadările deținuților au avut loc la trei zile după ce guvernul preşedintelui guatemalez Bernardo Arévalo a prezentat un proiect de lege împotriva bandelor criminale. Acesta ar urma să înăsprească pedepsele şi prevede construirea unei închisori de maximă securitate, pe fondul unei creşteri a omuciderilor.

Închisoarea de maximă securitate ar urma să fie dotată cu un sistem de screening biometric, celule pentru doi deţinuţi şi un spital pentru a preveni transferul deţinuţilor în centre de sănătate.

Ce arată cifrele

Cifrele expuse de guvern arată că Guatemala are aproximativ 12.000 de membri ai bandelor şi colaboratori, plus alţi 3.000 care sunt închişi.

În ceea ce privește omuciderile, rata a crescut de la 16,1 la 100.000 de locuitori în 2024 la 17,65 pentru anul în curs. Aceste date reprezintă mai mult decât dublul mediei globale, arată Centrul naţional de cercetări economice.