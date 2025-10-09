Pedeapsa lui Sorin Oprescu a fost redusă cu un an. Decizia aparține magistraților de la .

De ce a fost redusă pedeapsa lui Sorin Oprescu

În urma acestei hotărâri definitive date joi, fostul primar general al Capitalei mai are acum de executat 9 ani și 8 luni de închisoare. Instanța a admis contestația formulată de apărarea sa și a dispus anularea mandatului vechi de executare. Astfel, urmează să fie emis unul nou, conform noii sentințe, potrivit Știripesurse.

Fostul edil ceruse reanalizarea condamnării definitive de 10 ani și 8 luni, invocând aplicarea unei legi penale mai favorabile, conform articolului 595 din Codul de procedură penală, și efectele recente ale deciziilor .

Ce a decis, concret, Curtea de Apel București în cazul lui Sorin Oprescu

Prin Hotărârea penală nr. 491/2025, judecătorii au admis contestația lui Sorin Oprescu și au constatat dezincriminată infracțiunea de abuz în serviciu. Pentru asta, Oprescu primise anterior o pedeapsă de 3 ani de închisoare.

În consecință, instanța a eliminat această sancțiune și a recalculat pedepsele rămase, fiind stabilită condamnarea finală la 9 ani și 8 luni de închisoare. Totodată, Curtea a dispus anularea vechiului mandat de executare și deducerea perioadei petrecute în arest preventiv și la domiciliu, între 6 septembrie 2015 și 14 ianuarie 2016.

Decizia este definitivă.

Pedeapsa lui Sorin Oprescu, redusă. Ce fapte rămân în cazierul fostului primar

Magistrații au menținut condamnările pentru luare de mită, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani, fapte pentru care Oprescu a fost găsit vinovat definitiv. În plus, instanța a stabilit că, după executarea pedepsei, acesta va avea interdicția de a exercita anumite drepturi civile timp de 5 ani.

Motivarea judecătorilor arată că reducerea pedepsei a fost posibilă exclusiv ca urmare a dezincriminării abuzului în serviciu, în urma modificărilor legislative și a deciziilor CCR, fapt ce a impus recalcularea pedepsei totale.

Ce se întâmplă cu Sorin Oprescu în Grecia

Fostul edil, condamnat definitiv în mai 2022 la 10 ani și 8 luni, a părăsit România înainte de încarcerare. El a fost reținut pe 4 octombrie 2025 în Grecia, într-o parcare de lângă aeroportul din Salonic, în baza mandatului european de arestare emis de autoritățile române.

Oprescu a invocat probleme medicale și a cerut protecție în Grecia. Autoritățile elene au refuzat anterior extrădarea, motivând condițiile din penitenciarele din România. În prezent, fostul primar se află sub control judiciar, are interdicția de a părăsi țara și trebuie să se prezinte periodic la poliția din Grecia, până la o decizie definitivă privind extrădarea.

Pedeapsa lui Sorin Oprescu, redusă. Ce scrie în decizia instanței

Redăm, mai jos, Soluția pe scurt dată de magistrați:

„Decizia penală nr. 491/C – În temeiul art. 425¹ alin. (7) pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, cu referire la art. 595 Cod procedură penală, admite contestația formulată de contestatorul Oprescu Sorin-Mircea împotriva sentinței penale nr. 674/05.06.2025 pronunțată de Tribunalul București – Secția I penală, în dosarul penal nr. 14201/3/2025.

Desființează sentința contestată și, rejudecând în fond:

Descontopește pedeapsa rezultantă de 10 ani și 8 luni închisoare, aplicată contestatorului prin sentința penală nr. 807/13.05.2019 a Tribunalului București, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 575/A/13.05.2022 a Curții de Apel București, în dosarul nr. 42389/3/2015 (1845/2019), în pedepsele componente de:

6 ani și 6 luni închisoare,

6 ani închisoare,

3 ani închisoare,

3 ani și 6 luni închisoare.

Repune în individualitatea lor și pedepsele complementare și accesorii aplicate alături de pedeapsa rezultantă menționată.

În temeiul art. 595 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 4 teza a II-a Cod penal, constată dezincriminată infracțiunea de abuz în serviciu prevăzută de art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 13² din Legea nr. 78/2000, pentru care contestatorul fusese condamnat la 3 ani închisoare prin sentința penală nr. 807/13.05.2019, definitivă prin decizia penală nr. 575/A/13.05.2022 a Curții de Apel București.

În consecință, înlătură pedeapsa de 3 ani închisoare și pedepsele complementare și accesorii aferente acesteia.

În temeiul art. 38 alin. (1) Cod penal, raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal, contopește pedepsele de:

6 ani și 6 luni închisoare,

6 ani închisoare,

3 ani și 6 luni închisoare,

aplicate prin sentința penală nr. 807/2019 a Tribunalului București (definitivă prin decizia nr. 575/2022 a Curții de Apel București), și aplică pedeapsa cea mai grea de 6 ani și 6 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 3 ani și 2 luni închisoare, rezultând pedeapsa de 9 ani și 8 luni închisoare.

În temeiul art. 45 alin. (3) lit. a) Cod penal, contopește pedepsele complementare aplicate prin sentința penală nr. 807/2019 și aplică pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) Cod penal, pe o durată de 5 ani, ce se execută conform art. 68 alin. (1) lit. c) Cod penal.

În temeiul art. 45 alin. (5) Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării acelorași drepturi.

Deduce din pedeapsa rezultantă perioada reținerii, arestării preventive și arestului la domiciliu (06.09.2015 – 14.01.2016).

Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii emis în baza sentinței penale nr. 807/13.05.2019 (definitivă prin decizia penală nr. 575/A/13.05.2022 a Curții de Apel București) și retragerea tuturor formelor de executare subsecvente.

Dispune emiterea unui nou mandat de executare, în conformitate cu prezenta decizie.

În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de soluționarea căii de atac rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunțată prin punerea la dispoziția contestatorului și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, azi, 09.10.2025.

Document: Hotărâre 491/2025 – 09.10.2025”