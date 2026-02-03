B1 Inregistrari!
Iarna extremă face zeci de victime în Japonia și blochează regiuni întregi. Ce măsuri de urgență a luat guvernul (FOTO, VIDEO)

Iulia Petcu
03 feb. 2026, 23:17
Iarna extremă face zeci de victime în Japonia și blochează regiuni întregi. Ce măsuri de urgență a luat guvernul (FOTO, VIDEO)
sursa foto: X / Thierry Goose
Cuprins
  1. Cum a reușit vremea extremă să provoace o criză națională
  2. Care este bilanțul victimelor

Iarna a pus stăpânire pe Japonia într-un mod brutal, ninsorile neîncetat din ultimele două săptămâni ducând la 30 de decese și la blocarea multor localități. Autoritățile au fost forțate să declare stare de urgență și să ceară sprijinul armatei pentru a face față unui fenomen meteorologic de o intensitate rar întâlnită.

Cum a reușit vremea extremă să provoace o criză națională

O masă de aer rece extrem de puternică a provocat căderi masive de zăpadă de-a lungul coastei Mării Japoniei, cantitățile înregistrate fiind duble față de mediile anuale din această perioadă. În departamentul Aomori, situația a devenit critică după ce stratul de zăpadă a atins pragul de 4,5 metri în zonele retrase, izolând complet numeroase gospodării, potrivit AFP.

„Riscul unor accidente potențial mortale, cauzate spre exemplu de căderea zăpezii de pe acoperișuri sau de prăbușirea unor construcții, este iminent”, a declarat Aomori.

Din acest motiv, prim-ministrul Sanae Takaichi a condus o ședință extraordinară de guvern, unde a ordonat miniștrilor să depună toate eforturile necesare pentru a proteja cetățenii în fața furiei naturii. Soldații au fost trimiși în teren pentru a curăța troienele imense și pentru a oferi asistență persoanelor vârstnice care nu se mai pot descurca singure în aceste condiții vitrege.

Care este bilanțul victimelor

Bilanțul victimelor a crescut constant în ultimele zile, ajungând la 30 de persoane care și-au pierdut viața în diverse incidente cauzate de viscolul necruțător.

Una dintre cele mai triste povești este cea a lui Kina Jin, o femeie de 91 de ani care a fost găsită fără suflare chiar lângă ușa casei sale. Poliția locală a descoperit trupul bătrânei îngropat sub trei metri de zăpadă, alături de o lopată, cel mai probabil fiind surprinsă de o avalanșă căzută direct de pe acoperiș în timp ce încerca să curețe curtea, scrie spotmedia.ro.

Această tragedie a determinat-o pe Sanae Takaichi, prim-ministrul țării, să ceară miniștrilor săi o mobilizare totală pentru a preveni alte decese similare în rândul populației vulnerabile.

