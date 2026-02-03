Iarna a pus stăpânire pe Japonia într-un mod brutal, ninsorile neîncetat din ultimele două săptămâni ducând la 30 de decese și la blocarea multor localități. Autoritățile au fost forțate să declare stare de urgență și să ceară sprijinul armatei pentru a face față unui fenomen meteorologic de o intensitate rar întâlnită.

Cum a reușit vremea extremă să provoace o criză națională

O masă de aer rece extrem de puternică a provocat căderi masive de zăpadă de-a lungul coastei Mării Japoniei, cantitățile înregistrate fiind duble față de mediile anuale din această perioadă. În departamentul Aomori, situația a devenit critică după ce stratul de zăpadă a atins pragul de 4,5 metri în zonele retrase, izolând complet numeroase gospodării, potrivit .

„Riscul unor accidente potențial mortale, cauzate spre exemplu de căderea zăpezii de pe acoperișuri sau de prăbușirea unor construcții, este iminent”, a declarat Aomori.

“Imminent threat to life” Record-breaking snowfall in Aomori, northern Japan, has left snow depths topping 1.8 metres (5.9 feet), overwhelming roads and raising fears of deadly accidents and roof collapses, prompting the Japan Ground Self-Defence Forces to begin disaster relief… — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1)

Din acest motiv, prim-ministrul Sanae Takaichi a condus o ședință extraordinară de guvern, unde a ordonat miniștrilor să depună toate eforturile necesare pentru a proteja cetățenii în fața furiei naturii. Soldații au fost trimiși în teren pentru a curăța troienele imense și pentru a oferi asistență persoanelor vârstnice care nu se mai pot descurca singure în aceste condiții vitrege.

Heavy snow blankets Japan night. — omi (@cram_box)

Care este bilanțul victimelor

Bilanțul victimelor a crescut constant în ultimele zile, ajungând la 30 de persoane care și-au pierdut viața în diverse incidente cauzate de viscolul necruțător.

Una dintre cele mai triste povești este cea a lui Kina Jin, o femeie de 91 de ani care a fost găsită fără suflare chiar lângă ușa casei sale. Poliția locală a descoperit trupul bătrânei îngropat sub trei metri de , alături de o lopată, cel mai probabil fiind surprinsă de o avalanșă căzută direct de pe acoperiș în timp ce încerca să curețe curtea, scrie spotmedia.ro.

Această tragedie a determinat-o pe Sanae Takaichi, prim-ministrul țării, să ceară miniștrilor săi o mobilizare totală pentru a preveni alte decese similare în rândul populației vulnerabile.