Imigrația a salvat Italia de la un nou an de declin demografic. Țara a reușit să stabilizeze populația la 58,94 milioane de locuitori.

Rolul vital prin care imigrația a salvat Italia

Institutul Național de Statistică a explicat că doar venirea străinilor a oprit scăderea populației. Fără acești oameni, ar fi avut mult mai puțini rezidenți, ceea ce ar fi creat probleme mari la locurile de muncă. Populația Italiei continuă să îmbătrânească rapid, iar numărul deceselor depășește cu mult numărul bebelușilor născuți, conform reuters

Biroul de statistică a prezentat situația clară în raportul său anual.

„Italia rămâne o țară în care doar un sold migrator net foarte pozitiv poate compensa un spor natural în mare parte negativ și în care populația continuă să îmbătrânească”, a transmis biroul de statistică pentru .

Cifrele record înregistrate

În anul 2025, nașterile au scăzut la un prag minim istoric, fiind doar 355.000 în toată țara. În același timp, numărul imigranților a crescut, după ce guvernul a oferit mai multe vize de muncă pentru persoanele din afara Uniunii Europene. Această măsură a ajutat la menținerea unui număr stabil de locuitori în peninsulă.

Statisticile arată că au sosit 440.000 de oameni din străinătate, în timp ce numărul celor care au plecat din Italia a scăzut. Astfel, numărul străinilor care trăiesc oficial în această țară a ajuns la peste 5,5 milioane. Această creștere a fost esențială pentru a echilibra balanța demografică a statului.

Speranța de viață și provocările demografice actuale

Pe lângă ajutorul venit din exterior, Italia se mândrește cu o viață tot mai lungă a cetățenilor săi. Bărbații trăiesc în medie 81 de ani, iar femeile depășesc 85 de ani. Aceste cifre pun Italia pe primele locuri în Europa la capitolul longevității, chiar și după perioada dificilă a pandemiei.

Totuși, familiile italiene au din ce în ce mai puțini copii, media fiind de doar 1,14 copii pentru fiecare femeie. Tinerii amână momentul în care devin părinți, iar numărul persoanelor care pot avea copii este în scădere. În acest context, experții spun că fluxul de migranți rămâne singura soluție pentru ca populația să nu scadă din nou.