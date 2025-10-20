B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Închirierea trotinetelor electrice interzisă într-un mare oraș european. Decizia intră în vigoare din 2026

Închirierea trotinetelor electrice interzisă într-un mare oraș european. Decizia intră în vigoare din 2026

Adrian Teampău
20 oct. 2025, 19:13
Închirierea trotinetelor electrice interzisă într-un mare oraș european. Decizia intră în vigoare din 2026
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Închirierea trotinetelor electrice, interzisă în Praga
  2. Anunțul făcut de viceprimarul orașului Praga
  3. Închirierea trotinetelor electrice interzisă în mai multe destinații populare

Închirierea trotinetelor electrice va fi interzisă, începând cu anul viitor, într-o importantă capitală dintr-o țară a Uniunii Europene. Măsura a fost adoptată pentru a pune capăt haosului provocat de trotinetiști.

Închirierea trotinetelor electrice, interzisă în Praga

Administrația orașului Praga, capitala Cehiei a decis să adopte o măsură menită să rezolve o problemă reclamată de numeroși participanți la trafic. Închirierea trotinetelor electrice, în oraș, va fi interzisă, începând cu 1 ianuarie 2026. Viceprimarul orașului a justificat această decizie spunând că transportul cu trotinete electrice provoacă haos pe trotuare.

Consilierii din Praga au aprobat o revizuire a reglementărilor privind opţiunile de transport închiriat în oraşul care numără aproape 1,4 milioane de locuitori. Măsura este necesară, susțin autoritățile locale, din cauza numărului mare de turiști. Aceștia aleg să folosească acest mijloc de deplasare. În 2024, Praga a fost vizitată de peste 8 milioane de turişti.

Actualul regulament de circulație pe teritoriul orașului nu abordează și problema trotinetelor electrice. Lipsa acestor prevederi va duce automat la eliminarea trotinetelor electrice închiriate. Regulamentul stabilește reguli de circulație și de parcare doar pentru bicicletele cu pedale şi electrice.

Anunțul făcut de viceprimarul orașului Praga

Viceprimarul orașului Praga a salutat decizia care va interzice închirierea trotinetelor electrice în oraș. Zdenek Hrib, viceprimar responsabil cu transportul în cadrul primăriei oraşului Praga, reprezintă partidul Piraților, al cărui președinte este.

„Sfârşitul trotinetelor electrice aprobat!”, a scris Zdenek Hrib, pe reţeaua X.

El a continuat, în mesaj, spunând că vor fi introduse reguli menite să elibereze spațiul public de trotinetele electrice. El a precizat că acestea sunt folosite de turiști mai mult ca atracție turistică.

„Introducem reguli clare care vor elibera spaţiul public de traficul necontrolat de trotinete, care erau adesea folosite în centrul oraşului mai mult ca atracţie turistică decât ca mijloc de transport şi provocau haos pe trotuare şi în zonele pietonale”, se mai arată în postarea viceprimarului.

Închirierea trotinetelor electrice interzisă în mai multe destinații populare

Odată cu această interdicție, Praga se alătură altor orașe, destinaţii turistice europene populare, care în ultimii ani au luat măsuri împotriva acestor mijloace de transport. Mai multe oraşe au impus reguli de siguranţă, ca în Italia, ori au interzis complet închirierea trotinetelor electrice. Între aceste orașe se află Paris şi Madrid. Finlanda a interzis copiilor sub 15 ani să le utilizeze aceste mijloace de transport.

Autorităţile din capitala Cehiei au declarat că au răspuns la plângerile locuitorilor cu privire la pericolele reprezentate de trotinetele care circulă cu viteză sau blochează trotuarele sau locurile de parcare atunci când nu sunt utilizate.

Primăria orașului Praga promovează, în schimb, utilizarea pe scară largă a serviciilor de închiriere a bicicletelor despre care spun că au rate mai mici în ceea ce privește accidentele.

Tags:
Citește și...
Cum ar putea întâlnirea dintre Trump și Putin să scadă prețul pâinii, în Ungaria. Viktor Orban a venit cu explicația
Externe
Cum ar putea întâlnirea dintre Trump și Putin să scadă prețul pâinii, în Ungaria. Viktor Orban a venit cu explicația
„Shutdown” în SUA: Cum sunt afectați concret americanii și care sunt implicațiile pentru România
Externe
„Shutdown” în SUA: Cum sunt afectați concret americanii și care sunt implicațiile pentru România
Uniunea Europeană ar putea renunța la schimbarea orei. Ce stat a readus subiectul în atenția liderilor europeni
Externe
Uniunea Europeană ar putea renunța la schimbarea orei. Ce stat a readus subiectul în atenția liderilor europeni
Protestele „No Kings” SUA și reacția sinistră a lui Trump – Negare, trolling și contra-atacul AI (VIDEO)
Externe
Protestele „No Kings” SUA și reacția sinistră a lui Trump – Negare, trolling și contra-atacul AI (VIDEO)
Derapaj la Casa Albă. Ce i-au făcut oamenii lui Trump unui jurnalist
Externe
Derapaj la Casa Albă. Ce i-au făcut oamenii lui Trump unui jurnalist
Cine a comandat jaful de la Luvru. Rusia și China ar putea fi implicate
Externe
Cine a comandat jaful de la Luvru. Rusia și China ar putea fi implicate
O femeie a câștigat la loterie folosind ChatGPT. Ce a scris, de i-a dat numerele câștigătoare, și ce premiu uriaș a încasat: „Am citit pe Google”
Externe
O femeie a câștigat la loterie folosind ChatGPT. Ce a scris, de i-a dat numerele câștigătoare, și ce premiu uriaș a încasat: „Am citit pe Google”
Cum arată începutul de mandat al lui Trump. CTP: „E o nedreptate că nu i s-a dat The Nobel Prize for Peace of Shit” (VIDEO)
Externe
Cum arată începutul de mandat al lui Trump. CTP: „E o nedreptate că nu i s-a dat The Nobel Prize for Peace of Shit” (VIDEO)
Un avion a derapat la aterizare în Hong Kong și a căzut în mare. Bilanțul victimelor (VIDEO)
Externe
Un avion a derapat la aterizare în Hong Kong și a căzut în mare. Bilanțul victimelor (VIDEO)
Armata israeliană a anunțat reluarea implementării armistițiului în Gaza. Reacția lui Trump
Externe
Armata israeliană a anunțat reluarea implementării armistițiului în Gaza. Reacția lui Trump
Ultima oră
21:00 - Fată de 9 ani din București, dată dispărută. A fost emis un mesaj RO-Alert
20:59 - Reacția lui Ilie Bolojan la decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. Premierul nu-și mai dă demisia
20:56 - Un avantaj important pentru elevii care învață în alt oraș. Ce efecte va avea asupra participării la examen
20:53 - Reacția lui CTP, după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR: „Cei care sunt batjocoriți sunt cetățenii acestei țări. Ilie Bolojan nu trebuie să-și dea demisia. E om care își respectă cuvântul dat” (VIDEO)
20:29 - După un divorț dureros, Dan Ciotoi iubește din nou: „Este povestea noastră de suflet”
20:28 - Berea, băutura preferată a românilor. Ce sume câștigă statul de pe urma consumatorilor
19:59 - Ar trebui să demisioneze Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Ce-a spus Nicușor Dan: „Am vorbit cu premierul”
19:55 - 7 din 10 tineri români au încetat să-și caute jumătatea. De ce nu își mai dorește Generația Z o relație amoroasă
19:51 - Proiect de lege promovat în Senat. Parlamentarii au votat noi completări la Legea Anastasia
19:50 - Un pas major pentru victimele abuzurilor domestice. Legea inițiată de Alina Gorghiu a fost aprobată de Senat