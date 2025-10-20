Închirierea trotinetelor electrice va fi interzisă, începând cu anul viitor, într-o importantă capitală dintr-o țară a . Măsura a fost adoptată pentru a pune capăt haosului provocat de trotinetiști.

Închirierea trotinetelor electrice, interzisă în Praga

Administrația orașului Praga, capitala Cehiei a decis să adopte o măsură menită să rezolve o problemă reclamată de numeroși participanți la trafic. Închirierea trotinetelor electrice, în oraș, va fi interzisă, începând cu 1 ianuarie 2026. a justificat această decizie spunând că transportul cu trotinete electrice provoacă haos pe trotuare.

Consilierii din Praga au aprobat o revizuire a reglementărilor privind opţiunile de închiriat în oraşul care numără aproape 1,4 milioane de locuitori. Măsura este necesară, susțin autoritățile locale, din cauza numărului mare de turiști. Aceștia aleg să folosească acest mijloc de deplasare. În 2024, Praga a fost vizitată de peste 8 milioane de turişti.

Actualul regulament de circulație pe teritoriul orașului nu abordează și problema trotinetelor electrice. Lipsa acestor prevederi va duce automat la eliminarea trotinetelor electrice închiriate. Regulamentul stabilește și de parcare doar pentru bicicletele cu pedale şi electrice.

Anunțul făcut de viceprimarul orașului Praga

Viceprimarul orașului Praga a salutat decizia care va interzice închirierea trotinetelor electrice în oraș. Zdenek Hrib, viceprimar responsabil cu transportul în cadrul primăriei oraşului Praga, reprezintă partidul Piraților, al cărui președinte este.

„Sfârşitul trotinetelor electrice aprobat!”, a scris Zdenek Hrib, pe reţeaua X.

El a continuat, în mesaj, spunând că vor fi introduse reguli menite să elibereze spațiul public de trotinetele electrice. El a precizat că acestea sunt folosite de turiști mai mult ca atracție turistică.

„Introducem reguli clare care vor elibera spaţiul public de traficul necontrolat de trotinete, care erau adesea folosite în centrul oraşului mai mult ca atracţie turistică decât ca mijloc de transport şi provocau haos pe trotuare şi în zonele pietonale”, se mai arată în postarea viceprimarului.

Konec elektrokoloběžek schválen! ✅ 🛴 Můj návrh konečně prošel radou města. Praha tak od ledna zavádí nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek. 1/3 — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib)

Închirierea trotinetelor electrice interzisă în mai multe destinații populare

Odată cu această interdicție, Praga se alătură altor orașe, destinaţii turistice europene populare, care în ultimii ani au luat măsuri împotriva acestor mijloace de transport. Mai multe oraşe au impus reguli de siguranţă, ca în Italia, ori au interzis complet închirierea trotinetelor electrice. Între aceste orașe se află Paris şi Madrid. Finlanda a interzis copiilor sub 15 ani să le utilizeze aceste mijloace de transport.

Autorităţile din capitala Cehiei au declarat că au răspuns la plângerile locuitorilor cu privire la pericolele reprezentate de trotinetele care circulă cu viteză sau blochează trotuarele sau locurile de parcare atunci când nu sunt utilizate.

Primăria orașului Praga promovează, în schimb, utilizarea pe scară largă a serviciilor de închiriere a bicicletelor despre care spun că au rate mai mici în ceea ce privește accidentele.